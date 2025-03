Por qué los educadores de Horace Mann, First Merchants y IDACORP son ganadores en ingresos pasivos.

Benzinga y Yahoo Finance LLC pueden ganar comisión o ingresos en algunos artículos a través de los enlaces a continuación.

Las empresas con una larga historia de pago de dividendos y aumentos constantes siguen siendo atractivas para los inversores enfocados en ingresos. Horace Mann Educators, First Merchants e IDACORP han recompensado a los accionistas durante años y recientemente anunciaron aumentos en los dividendos. Estas empresas actualmente ofrecen rendimientos por dividendos de más del 3%.

Horace Mann Educators

Horace Mann Educators (NYSE:HMN) opera como una compañía de seguros en los EE. UU. La empresa opera a través de los segmentos de Propiedad y Accidentes, Vida y Jubilación, y Beneficios Suplementarios y de Grupo.

La empresa ha aumentado sus dividendos de forma consecutiva durante los últimos 15 años. Según su anuncio más reciente de aumento de dividendos el 4 de marzo, su junta aumentó el dividendo trimestral en un 3% a $0.34 por acción, lo que equivale a una cifra anual de $1.36 por acción. El rendimiento por dividendo de la acción actualmente se sitúa en el 3.36%.

Los ingresos anuales de Horace Mann Educators hasta el 30 de septiembre se situaron en $1.54 mil millones. En su informe de ganancias del cuarto trimestre de 2024 el 5 de febrero, la empresa registró ingresos de $409 millones, por debajo de la estimación de consenso de $418.33 millones, mientras que el EPS de $1.62 superó el consenso de $1.03.

First Merchants

First Merchants (NASDAQ:FRME) opera como la empresa holding financiera de First Merchants Bank que ofrece servicios bancarios comunitarios.

La empresa ha aumentado sus dividendos cada año durante los últimos 13 años. En su anuncio más reciente de aumento de dividendos el 8 de mayo, First Merchants aumentó su pago de dividendo trimestral de $0.34 a $0.35 por acción, lo que equivale a una cifra anual de $1.40 por acción. El rendimiento por dividendo de la acción es del 3.25%.

Los ingresos anuales de la empresa hasta el 30 de septiembre se situaron en $626.09 millones. Según su informe de ganancias más reciente el 30 de enero, First Merchants registró ingresos del cuarto trimestre de 2024 de $177.11 millones y un EPS de $1. Ambas cifras superaron las estimaciones de consenso.

IDACORP

IDACORP (NYSE:IDA) se dedica a la generación, transmisión, distribución, compra y venta de energía eléctrica en los EE. UU.

IDACORP ha aumentado su dividendo de forma consecutiva desde 2011. En su anuncio más reciente de aumento de dividendos el 20 de septiembre, su junta aumentó el dividendo trimestral de $0.83 a $0.86 por acción, lo que equivale a una cifra anual de $3.44 por acción. El rendimiento por dividendo actual es del 3.01%.

Los ingresos anuales de IDACORP hasta el 31 de diciembre se situaron en $1.83 mil millones. Según su informe de ganancias del cuarto trimestre de 2024 el 20 de febrero, la empresa registró un EPS de $0.70, por encima de la estimación de consenso de $0.63, mientras que los ingresos de $398.13 millones se quedaron por debajo del consenso de $403.21 millones.

Horace Mann Educators, First Merchants e IDACORP son buenas opciones para los inversores que buscan ingresos pasivos fiables. Sus rendimientos por dividendos de más del 3% y su larga historia de aumentos consistentes los hacen atractivos para inversores enfocados en ingresos.

