¿Por qué Lee Mack está jugando para Soccer Aid World XI en lugar de Inglaterra?

Los equipos de Inglaterra y World XI, con estrellas como la ex Lioness Jill Scott, Bobby Brazier de EastEnders, Sir Mo Farah y Vicky McClure de Line of Duty (además de muchos más, incluidas leyendas como Jermain Defoe), mostrarán sus habilidades futbolísticas por caridad.

Entre ellos estará la estrella de Not Going Out, Lee Mack, pero los espectadores ansiosos podrían haber notado que el comediante, que es de Southport en el Noroeste, no está jugando para Inglaterra.

Mack de hecho está jugando para el equipo The World XI junto a algunas caras nuevas y que regresan en el partido anual de caridad para UNICEF, pero ¿por qué?

Esta noche, los equipos de Inglaterra y The World XI se encuentran en Stamford Bridge.

Mira y recuerda por qué jugamos 💙⚽

Recaudemos la mayor cantidad de dinero posible esta noche para ayudar a proteger el juego para cada niño para que puedan crecer feliz, saludable y listos para enfrentar al mundo.

💙⚽ #SoccerAid

— Soccer Aid (@socceraid) 9 de junio de 2024

Esta es la razón por la que Lee Mack no juega para Inglaterra en Soccer Aid



El actor de 55 años, que ahora vive en East Molesey, Surrey, con su esposa Tara y sus tres hijos, jugará para el equipo The World XI debido a su herencia irlandesa.

El presentador del programa The 1% Club de ITV descubrió sobre su historia familiar cuando participó en el icónico programa ¿Quién te crees que eres? de la BBC en 2018.

¿Ha anotado Lee Mack en Soccer Aid?

Mack ha hecho varias apariciones en Soccer Aid en el pasado e incluso anotó un gol de penal ganador en 2022.

Solía jugar para el equipo de Inglaterra antes de descubrir sus raíces irlandesas.

¿Cuándo es Soccer Aid 2024? Mira a qué hora comienza



Puedes ver la lista completa de quienes participarán en Soccer Aid 2024 aquí, desde ex futbolistas, celebridades y entrenadores.

El partido de caridad será presentado por Dermot O’Leary, un papel que ha desempeñado desde 2010.

Los fanáticos pueden verlo en vivo en ITV1 e ITVX a partir de las 6 p. m. con inicio a las 7.30 p. m.

El resumen de Radio Times dice: “Dermot O’Leary y Alex Scott presentan la cobertura en vivo del partido benéfico, que se lleva a cabo en Stamford Bridge.

“Un equipo de Inglaterra de celebridades y leyendas del fútbol, incluidos Sam Thompson, Mo Farah y Jill Scott, se enfrentan a un World XI con Usain Bolt, Lee Mack y Eden Hazard en beneficio de la organización benéfica infantil. Además, una presentación especial a mitad de tiempo por Tom Walker.”