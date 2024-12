Por qué las tecnologías de Uber cayeron hoy

Las acciones de Uber Technologies (NYSE: UBER) cayeron un 9.6% en la negociación de hoy.

Al principio, puede parecer extraño que Uber esté cayendo, ya que la compañía no hizo ningún anuncio importante hoy. Sin embargo, un posible competidor futuro sí lo hizo, con grandes implicaciones a largo plazo.

El jueves, la empresa de transporte autónomo Waymo, que es mayoritariamente propiedad de Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), anunció que se expandirá a Miami en 2025, con el objetivo de ofrecer viajes autónomos para 2026.

Waymo fue fundada en 2009 como uno de los “Otros Proyectos” de Alphabet, o proyectos “de alto riesgo” que podrían convertirse en grandes negocios en el futuro. Waymo luego se convirtió en una subsidiaria separada en 2016, y ha atraído financiamiento externo para ayudar a Alphabet a llevar su tecnología al mercado. De hecho, Waymo acaba de recaudar otros $5.6 mil millones de un grupo de importantes firmas de capital de riesgo a fines de octubre. Deepwater Asset Management estimó recientemente que Alphabet aún posee aproximadamente el 70% de la compañía en la actualidad.

Con su propia aplicación de transporte, Waymo ya está ofreciendo viajes autónomos en San Francisco, Los Ángeles y Phoenix. Por lo tanto, Waymo podría convertirse en un gran competidor para Uber, que actualmente domina el transporte de pasajeros.

Sin embargo, las dos compañías también han sido socias en el pasado reciente. En septiembre, Uber y Waymo anunciaron que llevarían conjuntamente viajes autónomos a Austin y Atlanta a través de la aplicación de Uber. Como parte de esa asociación, Uber proporcionará servicios de gestión de flotas.

Sin embargo, Waymo identificó a otro socio, Moove, para la gestión de flotas en Miami. Por lo tanto, tal vez Uber haya sido excluido del anuncio de Miami, lo que provocó una gran venta hoy.

Los inversores podrían haber pensado que Uber se asociaría con Waymo en cada nueva ciudad en la que Waymo entre. Sin embargo, parece que Uber no es el único jugador en la gestión de flotas.

Si Uber puede aprovechar sus efectos de red dominantes en la era de la autonomía, esta caída podría ser una oportunidad para comprar. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Uber sea interrumpida por la autonomía. En ese caso, todo está en juego.

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Billy Duberstein y/o sus clientes tienen posiciones en Alphabet. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet y Uber Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué Uber Technologies cayó hoy fue publicado originalmente por The Motley Fool