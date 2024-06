Por qué las probabilidades estaban en contra de Mike Lynch y qué se puede aprender de su extradición y fallida persecución en los Estados Unidos | Noticias de negocios

No es posible subestimar la importancia de la absolución del empresario tecnológico británico Mike Lynch por un jurado de San Francisco.

Dr. Lynch, fundador y ex director ejecutivo de Autonomy, fue absuelto la noche del jueves de cargos criminales por haber inflado fraudulentamente los ingresos de la empresa de software FTSE-100 antes de su adquisición por $11 mil millones por parte de Hewlett-Packard en 2011.

Pocas personas en la posición del Dr. Lynch, un empresario británico extraditado a los Estados Unidos para enfrentar juicio federal, habrían sido lo suficientemente valientes como para ir a juicio y declararse no culpables.

La gran mayoría de los acusados de cargos criminales en los Estados Unidos tienden a llegar a un acuerdo, declarándose culpables a cambio de una sentencia más indulgente, ya que el castigo por ser hallado culpable en un juicio en los Estados Unidos es tan feroz. Dr. Lynch podría haber enfrentado 20 años de prisión si hubiera sido declarado culpable.

Como matemático, especializado en probabilidad, Dr. Lynch sabría mejor que muchos hasta qué punto estaban en su contra.

Un análisis del Centro de Investigación Pew sugiere que, en 2022, solo el 0,4% de los acusados en casos criminales federales de EE. UU. fueron a juicio y resultaron absueltos.

La decisión del Dr. Lynch resultó aún más audaz dada la condena de su ex colega Sushovan Hussain, ex director financiero de Autonomy, encontrando culpable en 2018 del mismo caso, ante el mismo juez, y condenado a cinco años de prisión.

Sin embargo, estaba decidido a tener su día en la corte y contar su historia a los jurados.

En el corazón de la defensa del Dr. Lynch estaba que era un experto tecnológico y especialista en startups en lugar de alguien que estaría profundamente involucrado en las prácticas contables de Autonomy con sede en Cambridge.

Reid Weingarten, abogado del Dr. Lynch, le dijo a los jurados: “Es un tipo de startups a quien le gusta comer pizza fría a las dos de la mañana mientras inventa algo”.

Eso habría sido bien recibido en una ciudad donde prosperan las startups tecnológicas.

Los testigos llamados por el Dr. Lynch también reforzaron el mensaje de que no estaba involucrado en temas contables.

Jonathan Bloomer, quien presidió el comité de auditoría de Autonomy, testificó: “No estaba particularmente interesado en el lado financiero. Mike estaba más interesado en la estrategia, nuevos productos, nuevas áreas para explorar. No iba al comité de auditoría”.

El Dr. Lynch mismo buscó dejar esto claro cuando declaró, diciendo a los jurados su desconcierto por algunos de los testigos producidos por los fiscales federales: “Me he sentado y he visto desfilar a testigos que nunca había conocido y algunos con los que tal vez solo había estrechado la mano, y he escuchado sobre una serie de transacciones en las que no he estado involucrado”.

La absolución del Dr. Lynch revivirá el debate sobre si siquiera debería ser juzgado.

Políticos y líderes empresariales protestaron vehementemente por su extradición a los EE. UU. para enfrentar los cargos, argumentando que, si había un caso que escuchar, debería ser en el Reino Unido, ya que Autonomy era una empresa cotizada en el Reino Unido, regulada en el Reino Unido y auditada en el Reino Unido.

La Oficina de Fraudes Graves investigó la adquisición pero abandonó la investigación en 2015.

También hubo una gran insatisfacción por cómo el caso volvió a poner de manifiesto el desequilibrio del tratado de extradición firmado con los Estados Unidos por el gobierno de Tony Blair en 2003.

El Dr. Lynch fue el último en una larga lista de empresarios británicos llevados ante los tribunales estadounidenses, la mayoría de los cuales terminaron tras las rejas, pero el Reino Unido no pudo, por ejemplo, asegurar la extradición de la esposa del diplomático estadounidense, Anne Sacoolas, por causar la muerte del adolescente británico Harry Dunn por conducir de forma negligente en 2019.

Por lo tanto, el Dr. Lynch obtuvo el apoyo transversal cuando intentaba evitar la extradición, con el ex secretario del Brexit David Davis, el ministro de Seguridad Tom Tugendhat y los ex líderes demócratas liberales Sir Vince Cable y Sir Menzies Campbell, entre los que se unieron a su causa. Señalaron que, bajo los términos del tratado de extradición, tres veces más personas fueron enviadas desde el Reino Unido para ser juzgadas en los EE. UU. de las que habían ido en la otra dirección.

En el evento, Priti Patel, entonces ministra del Interior, firmó la orden de extradición del Dr. Lynch en enero de 2022, una decisión refrendada por los tribunales del Reino Unido en mayo del año pasado.

Sus amigos y seguidores se sorprendieron cuando, días más tarde, fue recogido por agentes de la Policía Metropolitana y llevado al aeropuerto de Heathrow y entregado a los alguaciles estadounidenses.

El Dr. Lynch más tarde le dijo a amigos en una carta: “Aunque no puedo criticar la cortesía de las personas involucradas, fueron serviciales y comprensivos, la realidad de la situación es que a partir de ese momento, me quitaron el teléfono y la computadora portátil y me pusieron esposado durante la duración del vuelo y la transferencia al juzgado”.

Pasó una noche en custodia y se le ordenó pagar una fianza de £80 millones, entregar su pasaporte y ser colocado bajo vigilancia armada las 24 horas del día, pagado por él mismo, en San Francisco. Mientras su esposa, Angela Bacares, asistió a su juicio, sus hijas no pudieron hacerlo porque estaban en exámenes universitarios y de nivel A.

El juicio no solo ha tenido un costo para el Dr. Lynch y su familia.

Atrapada en la línea de fuego ha estado otra empresa anterior del FTSE-100: la empresa de ciberseguridad Darktrace.

La empresa de inversiones del Dr. Lynch, Invoke Capital, fue la primera en respaldar a Darktrace y siguió siendo su mayor accionista durante muchos años mientras el Dr. Lynch estaba en su junta directiva hasta 2018.

Sus lazos con Darktrace sin duda proyectaron una sombra, algo que el Dr. Lynch mismo destacó en agosto de 2022 cuando dijo que “la búsqueda vengativa” de las autoridades estadounidenses en su contra había “deprimido su precio de las acciones” y la había dejado vulnerable a una adquisición por parte de una empresa estadounidense de capital privado.

Esa advertencia resultó correcta cuando, en abril de este año, Darktrace acordó una adquisición de £4.2 mil millones por parte de la firma de capital privado estadounidense Thoma Bravo, privando al Reino Unido de una empresa en condiciones de convertirse en líder global en ciberseguridad impulsada por la inteligencia artificial.

La absolución no solo será embarazosa para los fiscales de EE. UU. También sirve para recordar cómo Hewlett Packard, que escribió el valor de Autonomy en $8.8 mil millones un año después de la adquisición, sobrevaloró el negocio.

Autonomy siempre fue una empresa que dividía opiniones en la City y HP habría encontrado, de haberlos buscado durante el proceso de diligencia debida, que no faltaban analistas que habían cuestionado la contabilidad de Autonomy.

Su posterior persecución del Dr. Lynch fue, en el mejor de los casos, un intento de encubrimiento y, en el peor de los casos, un mal caso de envidia.