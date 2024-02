Por qué las mujeres surcoreanas no están teniendo hijos

En una tarde lluviosa de martes, Yejin está cocinando el almuerzo para sus amigos en su apartamento, en las afueras de Seúl, donde vive sola y felizmente soltera.Mientras comen, uno de ellos saca un meme muy usado de un dinosaurio animado en su teléfono. “Ten cuidado,” dice el dinosaurio. “No te dejes extinguir como nosotros”.Las mujeres se ríen.”Es gracioso, pero oscuro, porque sabemos que podríamos estar causando nuestra propia extinción,” dice Yejin, una productora de televisión de 30 años.Ni ella ni ninguno de sus amigos planean tener hijos. Son parte de una creciente comunidad de mujeres que eligen la vida sin hijos.Corea del Sur tiene la tasa de natalidad más baja del mundo y sigue descendiendo, superando su propio récord extremadamente bajo año tras año.Se espera que las cifras que se publicarán más tarde el miércoles muestren que cayó otro 8% en 2023 a 0.7. Este es el número de niños que se espera que una mujer tenga en su vida. Para que una población se mantenga estable, ese número debería ser de 2.1.Si esta tendencia continúa, se estima que la población de Corea se reducirá a la mitad para el año 2100.Una ’emergencia nacional’A nivel mundial, los países desarrollados están viendo descensos en las tasas de natalidad, pero ninguno de una manera tan extrema como Corea del Sur.Sus proyecciones son sombrías.Dentro de 50 años, el número de personas en edad laboral se habrá reducido a la mitad, la cantidad elegible para participar en el servicio militar obligatorio del país se habrá reducido en un 58%, y casi la mitad de la población tendrá más de 65 años.Esto augura tan mal para la economía del país, su potencial de pensión y su seguridad que los políticos lo han declarado “una emergencia nacional”.Durante casi 20 años, los gobiernos sucesivos han arrojado dinero al problema – 379.8 billones de KRW ($286 mil millones; £226 mil millones) para ser exactos.Las parejas que tienen niños son bañadas con dinero, desde pagos mensuales hasta viviendas subsidiadas y taxis gratuitos. Las facturas de hospital e incluso los tratamientos de fertilización in vitro están cubiertos, aunque solo para aquellos que están casados.Estos incentivos financieros no han funcionado, lo que ha llevado a los políticos a idear soluciones más “creativas”, como contratar niñeras del sudeste asiático y pagarles por debajo del salario mínimo, y eximir a los hombres del servicio militar si tienen tres hijos antes de cumplir 30 años.Sin sorpresa, los formuladores de políticas han sido acusados de no escuchar a los jóvenes – especialmente a las mujeres – sobre sus necesidades. Y así, durante el último año hemos viajado por todo el país, hablando con mujeres para comprender las razones detrás de su decisión de no tener hijos.Yejin quiere dejar Corea del SurCuando Yejin decidió vivir sola a mediados de sus 20 años, desafió las normas sociales – en Corea, la vida soltera se considera en gran medida una fase temporal en la vida de uno.Luego, hace cinco años, decidió no casarse y no tener hijos.”Es difícil encontrar un hombre con quien pueda tener una cita en Corea – uno que comparta las tareas de la casa y el cuidado de los niños por igual,” me dice, “Y las mujeres que tienen bebés solas no son juzgadas amablemente.”En 2022, solo el 2% de los nacimientos en Corea del Sur ocurrieron fuera del matrimonio.’Un ciclo perpetuo de trabajo’En cambio, Yejin ha optado por centrarse en su carrera en la televisión, que, argumenta, de todos modos no le permite el tiempo suficiente para criar a un hijo. Las horas de trabajo en Corea son notoriamente largas.Yejin trabaja en un trabajo tradicional de 9 a 6 (el equivalente coreano de un 9 a 5) pero dice que por lo general no sale de la oficina hasta las 8 p.m. y hay horas extras además de eso. Una vez llega a casa, solo tiene tiempo para limpiar la casa o hacer ejercicio antes de acostarse.”Amo mi trabajo, me brinda mucha satisfacción,” dice. “Pero trabajar en Corea es difícil, estás atrapado en un ciclo perpetuo de trabajo.”Yejin dice que también hay presión para estudiar en su tiempo libre, para mejorar en su trabajo: “Los coreanos tienen la mentalidad de que si no sigues trabajando continuamente para mejorar, te quedarás atrás y fracasarás. Este miedo nos hace trabajar el doble de duro.””A veces los fines de semana voy a ponerme un suero intravenoso, solo para tener suficiente energía para volver a trabajar el lunes,” agrega casualmente, como si esto fuera una actividad bastante normal de fin de semana.También comparte el mismo temor que cada mujer con la que hablé – que si se tomara un tiempo libre para tener un hijo, quizás no pueda volver a trabajar.”Hay una presión implícita de las empresas, de que cuando tenemos hijos, debemos dejar nuestros trabajos,” dice. Ha visto cómo le pasó a su hermana y a sus dos presentadoras de noticias favoritas.’Sé demasiado’Una mujer de 28 años, que trabajaba en recursos humanos, dijo que había visto a personas obligadas a dejar sus trabajos o que fueron pasadas por alto para ascensos después de tomar una licencia por maternidad, lo que fue suficiente para convencerla de que nunca tendría un bebé.Tanto hombres como mujeres tienen derecho a un año de licencia durante los primeros ocho años de vida de su hijo. Pero en 2022, solo el 7% de los nuevos padres utilizaron algo de su licencia, en comparación con el 70% de las nuevas madres.Stella dice que su estilo de vida hace imposible tener hijosLas mujeres coreanas son las más educadas de entre los países de la OCDE, y sin embargo el país tiene la peor brecha salarial de género y una proporción más alta que el promedio de mujeres fuera del trabajo en comparación con los hombres.Los investigadores dicen que esto demuestra que se les presenta a las mujeres una compensación – tener una carrera o tener una familia. Cada vez más, eligen una carrera.Conocí a Stella Shin en un club después de clase, donde enseña inglés a niños de cinco años.”Mira a los niños. Son tan lindos,” dijo. Pero a los 39 años, Stella no tiene hijos propios. No fue una decisión activa, dice.Lleva casada seis años y ambos ella y su esposo querían un hijo pero estaban tan ocupados trabajando y disfrutando que el tiempo se les escapó. Ahora ha aceptado que su estilo de vida hace que sea “imposible”.”Las madres necesitan dejar el trabajo para cuidar a su hijo a tiempo completo durante los primeros dos años, y esto me haría muy deprimida,” dijo. “Amo mi carrera y cuidar de mi misma.”En su tiempo libre, Stella asiste a clases de baile K-pop con un grupo de mujeres mayores.Estas expectativas de que las mujeres se tomen dos o tres años libres del trabajo cuando tienen un hijo son comunes entre las mujeres. Cuando le pregunté a Stella si podría compartir la licencia de paternidad con su esposo, me desestimó con una mirada.”Es como cuando lo hago lavar los platos y siempre deja un poco de suciedad, no podría confiar en él,” dijo.Incluso si quisiera renunciar al trabajo o conciliar una familia y una carrera, no podría permitírselo porque el costo de la vivienda es muy alto, agrega.El costo de la vivienda ha hecho que sea inviable para muchas personas tener hijosMás de la mitad de la población vive en o alrededor de la capital Seúl, que es donde está la vasta mayoría de las oportunidades, creando una enorme presión en los apartamentos y los recursos. Stella y su esposo han sido empujados cada vez más lejos de la capital, a las provincias vecinas, y aún así no pueden comprar su propio lugar.La tasa de natalidad de Seúl ha caído a 0.59 – la más baja del país.Además de la vivienda, está el costo de la educación privada.Desde los cuatro años, los niños son enviados a una variedad de clases extraescolares costosas – desde matemáticas e inglés, hasta música y Taekwondo.La práctica es tan generalizada que optar por no participar se considera como poner a tu hijo en posición de fracasar, una noción inasumible en la hipercompetitiva Corea. Esto ha hecho que sea el país más caro del mundo para criar a un niño.Un estudio de 2022 encontró que solo el 2% de los padres no pagaron por clases privadas, mientras que el 94% dijo que era una carga financiera.Como docente en una de estas escuelas en las que se satura de estudio, Stella entiende la carga muy bien. Observa a los padres gastar hasta £700 ($890) al mes por niño, muchos de los cuales no pueden pagarlo.”Pero sin estas clases, los niños se quedan atrás,” dijo. “Cuando estoy cerca de los niños, tengo ganas de tener uno, pero sé demasiado.”Los niños coreanos asisten a una variedad de clases extracurriculares desde que tienen cuatro añosPara algunos, este sistema de tutoría privada excesiva corta más profundamente que el costo.”Minji” quería compartir su experiencia, pero no públicamente. No está lista para que sus padres sepan que no tendrá hijos. “Se sorprenderían mucho…