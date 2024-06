Por qué las madres trabajadoras chinas no quieren tener más hijos.

Una lidera un equipo en una empresa financiera y gana más que su esposo. Otra está persiguiendo su sueño de convertirse en funcionaria civil. Una tercera es una influencer emergente que aspira a ser la principal sustentadora de la familia.

Cada mujer está criando a un niño pequeño y no quiere otro, sin importar lo que digan sus esposos o qué incentivos esté ofreciendo el gobierno chino, preocupado por una población envejecida.

Han desaparecido los días de la política de un solo hijo en China. En un reciente foro político, el presidente Xi Jinping instó a las mujeres a asumir mayores responsabilidades familiares y “desempeñar su papel único en la transmisión de las virtudes tradicionales de la nación china”.

Estas mujeres ven un papel diferente para sí mismas. Esta generación nació en familias pequeñas, con muchas niñas creciendo como hijas únicas y teniendo oportunidades que solían ser exclusivas de los niños. Sus propias madres, que no tenían varios hijos que cuidar, trabajaban típicamente fuera de casa y daban ejemplo a sus hijas para que hicieran lo mismo.

“Debo tener mi propia carrera”.

Joyce Zhao, 29, Gerente de proyecto

Joyce Zhao había trabajado durante tres años como gerente de proyecto en una pequeña empresa tecnológica en Beijing y esperaba un ascenso. Pero cuando quedó embarazada de su hijo, Ming, sus perspectivas se desvanecieron.

Su jefa, una mujer que había abogado por que le dieran un puesto de liderazgo, dejó el equipo mientras la Sra. Zhao estaba de baja por maternidad de cinco meses. Cuando regresó al trabajo, su nueva jefa le dijo que estaba rezagada y necesitaba trabajar más duro.

“Estaba sumida en la duda, preguntándome si tener un hijo en este momento era lo incorrecto”, dijo la Sra. Zhao.

Pero, dijo, nunca pensó en renunciar a su trabajo y quedarse en casa.

“Solo tengo en quién confiar”, dijo la Sra. Zhao. “Debo tener mi propia carrera y no renunciar por nada”.

Unos meses después del primer cumpleaños de Ming, la Sra. Zhao, que tiene 29 años, decidió dejar su empresa y consiguió un trabajo en una de las empresas tecnológicas más grandes de China.

A su esposo le gustaría tener un segundo hijo, pero a la Sra. Zhao no le interesa. Sus días ya son lo suficientemente agotadores. Su viaje de cuatro horas al trabajo y las largas horas significan que llega a casa pasada la hora de acostarse de Ming. Se levanta a las 6:30 a.m. para tener una hora para sí misma para leer y hacer ejercicio, y una hora para jugar y desayunar con su hijo.

Después de la universidad, la Sra. Zhao pospuso su sueño de convertirse en funcionaria civil para seguir un trabajo mejor remunerado. Ahora, habiendo cumplido con el matrimonio y la crianza de hijos, planea estudiar para el examen de funcionario civil, conocido por ser muy difícil.

“Divido mi tiempo, energía y dinero en diferentes partes, reservando la mayor parte para mí, luego el resto va para mis padres, esposo e hijo”, dijo la Sra. Zhao. “No puedo dejar que se queden con todo de mí”.

“No veo beneficios en tener dos hijos.”

Guo Chunlei, 32, Influencer

Antes de casarse, Guo Chunlei trabajaba en un banco en la ciudad oriental de Hangzhou, ganando alrededor de $2,000 al mes, decente según los estándares chinos. Sus padres le compraron un pequeño apartamento y un automóvil, por lo que gastaba la mayor parte de su sueldo en belleza, moda y viajes.

Cuando decidió tener un bebé en 2022, su esposo y sus suegros, que dirigían un próspero negocio familiar en construcción, la alentaron a cambiar a un trabajo menos exigente para tener más tiempo para el niño. La Sra. Guo estuvo de acuerdo y se unió a una empresa de cotización pública como contadora. Pero el trabajo era repetitivo y poco satisfactorio, y solo estaba ganando alrededor de un tercio de lo que solía ganar.

El fuerte recorte salarial se convirtió en un problema cada vez mayor. A medida que su hija, Tianyi, crecía, los gastos comenzaron a aumentar. Solo las clases de educación temprana consumían un tercio de su salario.

Buscando dinero extra y un sentido de propósito, la Sra. Guo comenzó una cuenta de influencer para mamás en la aplicación de estilo de vida Xiaohongshu el año pasado. Una publicación que compuso sobre la planificación de una fiesta de cumpleaños tradicional china para su hija tuvo decenas de miles de visitas y abrió la puerta a colaboraciones con marcas.

Ahora pasa las noches entre semana escribiendo leyendas, editando fotos e investigando productos. Las sesiones de fotos con Tianyi en parques cercanos se han convertido en una actividad familiar de fin de semana.

La cuenta de la Sra. Guo ha acumulado más de 10,000 seguidores e ingresa más dinero de patrocinios de productos que su trabajo diario. Está considerando convertirse en influencer a tiempo completo y le gustaría ser la principal proveedora de su familia.

La Sra. Guo recuerda a sus propios padres sacrificándose para mantenerla a ella y a su hermano menor. Eso la hizo decidir seguir un camino diferente.

“No veo beneficios en tener dos hijos, ni para mí ni para Tianyi”, dijo.

“Quiero hacer algo de mí misma”.

Tang Pingjuan, 36, Gerente Financiera

Como muchas mujeres trabajadoras en China hoy en día, Tang Pingjuan, de 36 años, tiene expectativas más altas que muchas de las mujeres que vinieron antes que ella.

Creciendo bajo la antigua política de un solo hijo, recibió la atención exclusiva de su padre, un conductor de tren, y su madre, una profesora, recuerda. Y al igual que muchas niñas de su generación, tuvo oportunidades que alguna vez estuvieron reservadas para los niños.

Cuando llegó el momento de asistir a la universidad, la Sra. Tang se fue a cientos de millas de su hogar para cursar una carrera en matemáticas, un campo dominado por hombres. (Casi un tercio de las mujeres chinas tiene títulos universitarios ahora, en comparación con menos del 1 por ciento en 1990.)

Después de graduarse, la Sra. Tang consiguió un trabajo en finanzas y luego, a los 25 años, se tomó un año sabático y utilizó sus ahorros para viajar a más de una docena de países. Ahora, con 36 años, lidera un equipo en una empresa financiera privada en Guangzhou, la bulliciosa metrópolis donde vive con su esposo y su hija de 4 años, Ning.

La Sra. Tang gana más que su esposo y toma decisiones de inversión para la familia.

Seis meses después del nacimiento de Ning, la Sra. Tang regresó a su oficina, dejando al bebé al cuidado de una abuela. Durante los fines de semana, a la familia le gusta derrochar en “estancias” en hoteles de lujo.

Últimamente, ha estado considerando una prometedora oportunidad de trabajo en la cercana ciudad de Shenzhen, lo que podría significar estar separada de su familia. Su esposo y sus suegros se oponen al cambio, pero la Sra. Tang no quiere que la detengan. Ella no ha descartado por completo la idea de tener un segundo hijo, dijo, pero no es algo que esté considerando en este momento.

“Me siento egoísta por anteponerme a mi familia, pero la vida es larga y quiero hacerme algo a mí misma”, dijo.