Por qué las construcciones en Lagos siguen colapsando

Local personas fueron fotografiadas buscando sobrevivientes en los escombros de un edificio que se derrumbó en Lagos en 2022. Un edificio se ha derrumbado en la megaciudad de Nigeria, Lagos, aproximadamente una vez cada dos semanas en promedio hasta ahora este año. Mientras que el costo comercial se puede calcular, nunca se puede poner un número en el valor de las vidas perdidas debajo de los escombros. Los espacios entre los edificios, reemplazados por montones de escombros, representan un fracaso de la gobernanza, así como dan lugar a acusaciones de contratistas que intentan abaratar costos para ahorrar dinero. Hay regulaciones, hay calendarios de mantenimiento, hay inspectores, pero el sistema no funciona. Los responsables nunca son llamados a rendir cuentas, y así nunca cambia nada. Lagos, apodada por un experto que habló con la BBC como “la capital de los derrumbes de edificios de Nigeria”, ha visto al menos 90 edificios derrumbándose en los últimos 12 años, dejando más de 350 personas muertas, según el Consejo para la Regulación de la Ingeniería de Nigeria. Uno de los incidentes más notorios fue en 2021. Sunday Femi estaba a solo metros de distancia, en el exclusivo suburbio de Ikoyi, cuando un bloque de 21 pisos de apartamentos de lujo en construcción se derrumbó, matando a 42 personas. Después del fuerte estruendo, quedó envuelto en polvo. “Como muchos, corrí dentro tratando de ver si podía ayudar a algunas de las personas atrapadas. Lamentablemente, conocía a algunos de los que murieron y lo pienso todos los días”, dice, reflexionando sobre lo que ocurrió hace casi tres años. Cientos se reunieron para averiguar el destino de sus seres queridos después de que un bloque de gran altura en construcción se derrumbara en 2021. El vendedor de bebidas había estado hablando con algunos de los obreros de la construcción momentos antes de que entraran en el lugar de la obra. Todavía trabaja cerca y la charla entre los lugareños a menudo se vuelve hacia esos eventos y la posible causa. Las chapas metálicas protegen el sitio de miradas curiosas, pero aún se pueden ver montones de concreto roto a través de los huecos de la reja. Al golpear la entrada del compuesto condenado, dos guardias de seguridad de aspecto feroz abrieron y dijeron que tenían instrucciones de no permitir que nadie ingresara a las instalaciones excepto funcionarios del gobierno estatal. Al igual que el lugar está sellado al público, también lo está la investigación oficial sobre el derrumbe: ha estado con el gobernador estatal desde que la recibió en 2022. Se ha elaborado una lista de recomendaciones según informes por un panel de expertos tras la investigación, pero tampoco se ha hecho pública. La BBC ha pedido repetidamente a las autoridades estatales de Lagos ver las recomendaciones y el informe sobre el derrumbe del edificio en Ikoyi, pero ninguno se ha puesto a disposición. Sin embargo, el forense ha tenido su opinión y en 2022 no se contuvo. En un juicio condenatorio sobre las muertes, el Magistrado Jefe Oyetade Komolafe atribuyó el derrumbe del edificio a la irresponsabilidad y negligencia de los organismos gubernamentales que debían aprobar y supervisar los planes y la construcción. La población de Lagos está en auge y ahora se estima que supera los 20 millones de habitantes. A medida que la ciudad crece, también lo hace la demanda de viviendas y propiedades comerciales, y a veces puede sentirse como un gigantesco sitio de construcción con obras en todas partes. Antes de que comience el trabajo, los planes deben ser aprobados por la Agencia de Permisos de Planificación Física del estado de Lagos. Luego, los inspectores de la Agencia de Control de Edificios del Estado de Lagos (LASBCA) deben examinar el sitio y supervisar el progreso en cada etapa de la construcción. Y la Organización de Normas de Nigeria debe garantizar que solo materiales de construcción adecuados lleguen al mercado. Pero en muchas ocasiones, los procedimientos no se siguen. Dentro de las oficinas de LASBCA todo parece tranquilo, no hay sentido de la urgencia de los problemas o desafíos que enfrenta. El portavoz Olusegun Olaoye reconoce las críticas pero desestima las acusaciones de que los funcionarios han recibido sobornos para emitir certificados falsos y más bien culpa a la falta de recursos. “En este momento tenemos alrededor de 300 inspectores y supervisores de edificios, pero estamos buscando agregar más”, dice. Los expertos están de acuerdo en que se necesitan más supervisores. Muhammad Danmarya, arquitecto y experto en construcción, dice que deberían ser miles. “Trescientos no son suficientes para un estado como Lagos. Cada área local debería tener al menos 100 inspectores y supervisores y Lagos tiene 57 de esas áreas”, argumenta. “Siempre hay construcción en todas partes, así que es importante que la inspección y la supervisión se realicen todo el tiempo”. Ante la ausencia de ese régimen en todo el estado, algunas empresas menos escrupulosas se salen con la suya al violar los códigos de construcción, usar materiales de mala calidad y emplear trabajadores mal capacitados, tres de las razones citadas para la alta frecuencia de derrumbes. “Solo vienen aquí a recogernos cada vez que tienen un trabajo para nosotros y nos pagan cuando terminamos”, dice el obrero Habu Isah, que ha trabajado en obras de construcción durante años. “Nunca he recibido ningún tipo de formación, solo aprendí todo en el trabajo”. Pero incluso si se identifican violaciones tras un derrumbe, la agencia de construcción del estado no emprende ninguna acción legal. “Según mi conocimiento, no ha habido ninguna persecución en el pasado en lo que respecta a derrumbes de edificios en Lagos”, admite el Sr. Olaoye de LASBCA. “Sé que las estadísticas son preocupantes, pero se están haciendo esfuerzos para detener la tendencia”. Diecinueve personas murieron después de que un colegio se derrumbara en Lagos en marzo de 2019. Se alega que la influencia política es una barrera para emprender procesos judiciales. “Si estás conectado con personas en el poder, incluso si eres el culpable en un caso de derrumbe de edificios, no te pasará nada”, dice un político del estado de Lagos, quien habló con la BBC bajo condición de anonimato. “Lo hemos visto tantas veces, algunos de los casos más destacados tienen que ver con estructuras de personas de alto rango y aún están deambulando libremente. En Nigeria, cuando eres rico y tienes conexiones, puedes evitar problemas fácilmente”. Con 19 derrumbes de edificios registrados hasta ahora este año por la Agencia de Manejo de Emergencias del Estado de Lagos, es probable que el total final sea el más alto de la última década. Pero las lecciones aún pueden no ser aprendidas. El jefe del Consejo para la Regulación de la Ingeniería de Nigeria recientemente dijo que el país carece de la capacidad para investigar adecuadamente lo que está sucediendo. “No tenemos la experiencia, los equipos y los recursos para hacerlo”, dijo el Prof. Sadiq Abubakar. Mientras tanto, los trabajadores de la construcción y otros seguirán pagando con sus vidas. Información adicional de Andrew Gift. Más historias de la BBC de Nigeria: Getty Images/BBC”