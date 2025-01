Por qué las acciones de Wolfspeed están disparándose hoy.

Las acciones de Wolfspeed (NYSE: WOLF) están viendo ganancias explosivas en la negociación del miércoles. El precio de las acciones de esta especialista en carburo de silicio subió un 25% a la 1 p.m. ET de hoy en medio de un aumento del 1.5% para el índice S&P 500 y un salto del 2% para el índice compuesto Nasdaq.

Wolfspeed está en alza hoy tras las noticias de recaudación de fondos y un anuncio del CHIPS Act de la compañía. La acción también está recibiendo un impulso del último informe de inflación de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Wolfspeed publicó un comunicado de prensa hoy anunciando que había recaudado aproximadamente $200 millones a través de nuevas ventas de acciones. La compañía vendió aproximadamente 27.79 millones de acciones comunes y utilizará los ingresos para fortalecer su estructura de capital, reducir el apalancamiento y abordar vencimientos pendientes en su balance.

Ahora que la venta de acciones se ha completado, Wolfspeed dice que está más cerca de recibir los fondos destinados a través del CHIPS Act. Aunque la compañía terminó su último trimestre reportado con $1.7 mil millones en efectivo e inversiones, está registrando grandes pérdidas y finalizó el período con $3 mil millones en deuda a largo plazo y $3.1 mil millones en pasivos a largo plazo. La financiación del CHIPS Act debería dar a la empresa algo de flexibilidad financiera que tanto necesita.

La acción también está subiendo gracias a noticias macroeconómicas alcistas. El último informe del Índice de Precios al Consumidor mostró que la inflación subyacente se situó en un 3.2% en diciembre, por debajo de la cifra del 3.3% esperada por el estimado promedio de los economistas. El informe ha tranquilizado los temores sobre la inflación y hace más probable que la Reserva Federal continúe recortando las tasas de interés este año.

A pesar de las ganancias explosivas de hoy, las acciones de Wolfspeed siguen cayendo un 82% en el último año. La empresa de semiconductores ha tenido dificultades a medida que la demanda de vehículos eléctricos se ha debilitado y se han cancelado las iniciativas de expansión planificadas. Esta especialista en carburo de silicio también sigue en proceso de encontrar a su próximo CEO.

En otro comunicado de prensa publicado hoy, Wolfspeed anunció que publicará los resultados del segundo trimestre de su año fiscal actual el 29 de enero. La compañía también llevará a cabo una conferencia telefónica para discutir los resultados, operaciones comerciales e iniciativas futuras.

Los inversores obtendrán una mirada detallada sobre el estado del negocio con el próximo informe trimestral, y es posible que la empresa comparta detalles sobre sus planes de transición de liderazgo e iniciativas de crecimiento futuro.

Tras las enormes ventas de acciones, las acciones de Wolfspeed podrían tener un gran potencial de recuperación, pero la empresa tendrá que demostrar que tiene un camino factible para mejorar sus márgenes.

Keith Noonan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Wolfspeed. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones de Wolfspeed están disparándose hoy fue publicado originalmente por The Motley Fool