Por qué las acciones de UnitedHealth Group estaban cayendo hoy.

Las acciones de UnitedHealth Group (NYSE: UNH) estaban retrocediendo nuevamente hoy ante informes de que el Senado está trabajando en un proyecto de ley que obligaría a las aseguradoras de salud como UnitedHealth a desprenderse de sus administradores de beneficios de farmacia (PBMs) dentro de tres años.

Como resultado, la acción estaba operando un 5% a la baja a las 11:44 a.m. ET. Otras acciones de seguros de salud, incluyendo Cigna y CVS Health, también estaban a la baja por la noticia.

Según informó The Wall Street Journal, el proyecto de ley parece tener apoyo bipartidista, ya que fue patrocinado por la demócrata Elizabeth Warren y el republicano Josh Hawley. El proyecto de ley tiene como objetivo deshacer una fuente clave de burocracia en el cuidado de la salud, ya que los administradores de beneficios de farmacia son empresas que actúan como intermediarios en la industria farmacéutica, operando programas de medicamentos recetados en nombre de las compañías de seguros. Ha habido esfuerzos regulatorios previos para disminuir su poder.

UnitedHealth, la compañía de seguros de salud más grande del país, es propietaria de uno de los PBMs más grandes, Optum Rx, que en 2023 gestionó $159 mil millones en gastos farmacéuticos y $63 mil millones en gastos farmacéuticos especializados.

UnitedHealth, una de las compañías más valiosas del país con una capitalización de mercado de alrededor de $500 mil millones, ha crecido tanto orgánicamente como a través de adquisiciones y es ahora un negocio expansivo que abarca casi todos los aspectos de la atención médica.

No está claro qué sucederá con el nuevo proyecto de ley del Senado, pero el apoyo bipartidista parece ser una señal prometedora.

Las prácticas de UnitedHealth han sido objeto de escrutinio desde el asesinato de un alto ejecutivo de la compañía la semana pasada. Tras su muerte, las redes sociales estaban llenas no de simpatía, sino de expresiones de indignación hacia UNH y el resto de la industria de seguros. El congresista Dean Philips, que representa el distrito de UNH en Minnesota, también dijo que el Congreso debe hacer más para que la atención médica funcione para todos.

Dado el clamor público, podríamos ver más regulaciones sobre UNH y sus pares en los próximos años, pero eso dependerá de la próxima administración y de si la historia sigue en la conciencia pública.

Jeremy Bowman no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda CVS Health y UnitedHealth Group. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones de UnitedHealth Group estaban cayendo hoy fue publicado originalmente por The Motley Fool