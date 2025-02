Por qué las acciones de Tesla están cayendo hoy

Las acciones de Tesla (NASDAQ: TSLA) cotizaban un 4% más bajas a las 1:56 p.m. ET, junto con el mercado en general y debido a que el fabricante de vehículos eléctricos tuvo que hacer un llamado de cientos de miles de vehículos. El Promedio Industrial Dow Jones había caído casi 700 puntos, mientras que el Índice Compuesto Nasdaq había caído más del 1,6%.

Los mercados volvieron a venderse intensamente hoy debido a preocupaciones sobre el consumidor. A principios de esta semana, Walmart, un proxy para el consumidor, emitió una orientación más débil de lo esperado.

El lanzamiento del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan esta mañana solo exacerbó estas preocupaciones. En enero, el índice cayó un 10% a 64.7, una mayor caída de lo esperado. Las expectativas de inflación a cinco años de los consumidores se situaron en un 3.5%, el nivel más alto visto desde 1995. El mercado ha pasado recientemente por alto un entorno de tasas más altas por más tiempo, impulsado por la inflación persistente, pero la debilidad en la economía ha demostrado ser un tema delicado. Después de todo, el gasto del consumidor representa más de dos tercios del producto interno bruto.

En noticias específicas de la empresa, Tesla hizo un llamado a más de 375,000 de sus vehículos. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras atribuyó el llamado a problemas de dirección en algunos vehículos Model 3 y Model Y del 2023 que operaban con una versión más antigua de software. Tesla no tiene conocimiento de ningún accidente asociado con el problema y lanzó una actualización de software gratuita para corregir el problema.

Tesla ha tenido dificultades en 2025, pero ha tenido un rendimiento mejor que el promedio desde que el presidente Donald Trump ganó las elecciones. Los analistas todavía están divididos sobre la acción. El analista de Wedbush, Dan Ives, quien ha sido optimista durante mucho tiempo, recientemente reiteró su calificación de rendimiento superior, citando catalizadores clave como nuevos lanzamientos de vehículos en el horizonte. Mientras tanto, el analista de GLH Research, Gordon Johnson, quien ha sido pesimista durante mucho tiempo, ve un trimestre próximo potencialmente desastroso, con ventas en el primer trimestre de 2025 en declive significativo en China y en varios países europeos.

Generalmente trato de evitar acciones con valoraciones caras, especialmente con incertidumbre por delante. Con Tesla cotizando a 120 veces las ganancias futuras, me mantengo alejado por ahora.

Bram Berkowitz no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Tesla y Walmart. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Why Shares of Tesla Are Sinking Today fue publicado originalmente por The Motley Fool