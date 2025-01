Por qué las acciones de Tesla están aumentando hoy.

Las acciones de Tesla (NASDAQ: TSLA) están experimentando un fuerte impulso alcista en la negociación del viernes. El precio de las acciones de la compañía de vehículos eléctricos (EV) subió un 6.9% a las 3:15 p.m. ET en medio de un aumento del 1.2% para el índice S&P 500 y un aumento del 1.7% para el índice compuesto Nasdaq.

Además del impulso alcista para el mercado en general hoy, Tesla está ganando terreno gracias a informes positivos de la industria y cobertura de analistas. Además de un informe de Reuters que indica que el especialista en vehículos eléctricos estaba experimentando fuertes ventas en China, las acciones de la compañía también están recibiendo un impulso de un aumento en el precio objetivo de Canaccord.

Recientemente, Reuters publicó un informe sobre el desempeño de ventas de Tesla en China en 2024, y el análisis pinta un panorama alcista. Las ventas de vehículos en China aumentaron un 8.8% interanual para alcanzar más de 657,000 unidades. Aún mejor, el informe muestra que las ventas de vehículos se aceleraron por encima de esa tasa para lograr un crecimiento del 12.8% y ventas de 83,000 unidades el mes pasado. Los resultados parecen particularmente significativos después del reciente informe de entregas y producción de vehículos de Tesla para el cuarto trimestre de 2024.

La actualización del cuarto trimestre de Tesla anunció que la compañía había producido 459,000 vehículos y entregado 495,000 vehículos en el período. Si bien el rendimiento no fue tan malo como proyectaban proyecciones más recientes, los resultados aún estuvieron por debajo del promedio de las estimaciones de los analistas. El rendimiento llevó las entregas totales de la compañía en 2024 a 1.79 millones de vehículos, por debajo del pronóstico promedio de Wall Street para entregas de 1.806 millones de vehículos. Las entregas de Tesla en 2024 quedaron por debajo de los aproximadamente 1.8 millones de vehículos entregados en 2023, marcando la primera vez que la compañía registró un declive general en las ventas unitarias. Con las entregas totales por debajo de las expectativas, los signos de impulso en China presentan un punto brillante significativo.

En una nota publicada antes de la apertura del mercado hoy, Canaccord mantuvo una calificación de compra en Tesla y elevó su precio objetivo a un año en las acciones de $298 por acción a $404 por acción. Después de las ganancias de las acciones hoy, el nuevo precio objetivo en realidad implica a la baja de aproximadamente un 0.4%.

Los analistas de Canaccord piensan que los fundamentos comerciales de Tesla justifican múltiplos de valoración que se encuentran en la misma zona que otros pares tecnológicos de megacap como Nvidia, Apple y Amazon. Más importante aún, la firma cree que Tesla está posicionada para capitalizar múltiples oportunidades de crecimiento “generacionales” en categorías que incluyen vehículos autónomos, baterías y robótica. Por lo tanto, aunque el precio objetivo a un año de Tesla implicaba un margen limitado de ganancias en el momento de la publicación y ya ha sido superado, Canaccord cree que el líder en vehículos eléctricos tiene los elementos de un ganador a largo plazo.

