Por qué las acciones de SoundHound AI se dispararon esta semana

La acción de SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) se disparó durante la última semana de operaciones. El precio de las acciones de la compañía aumentó un 61.2% desde el cierre del mercado de la semana anterior, según datos de S&P Global Market Intelligence.

Las acciones de SoundHound AI obtuvieron grandes ganancias esta semana después de que la compañía organizara una presentación para inversores y anunciara que un nuevo socio restaurante había implementado su software. El precio de las acciones de la compañía también avanzó gracias a desarrollos macroeconómicos y políticos, así como al impulso de las acciones de memes.

El director financiero de SoundHound AI, Nitesh Sharan, participó en la conferencia de tecnología y AI global de UBS el 4 de diciembre. Durante su presentación en la conferencia, Sharan demostró y discutió el software de inteligencia artificial conversacional de la compañía.

Al día siguiente, SoundHound anunció que Torchy’s Tacos había adoptado las tecnologías de ordenación y servicio al cliente de IA de la compañía. El software se implementó en 130 ubicaciones de Torchy’s Tacos y tiene la capacidad de gestionar el 100% de las llamadas entrantes y tomar pedidos de clientes. Aunque llevar su software a 130 nuevas ubicaciones de restaurantes probablemente no sea un gran logro en el gran esquema de las cosas, los inversores lo tomaron como una indicación de que el software podría tener una adopción mucho más amplia, y las acciones de SoundHound subieron rápidamente con la noticia.

Si bien hubo algunas noticias comerciales significativas que elevaron la valoración de SoundHound AI durante la última semana, las acciones probablemente también se beneficiaron del impulso de las acciones de memes. Los inversores se han vuelto más tolerantes al riesgo últimamente, y algunos buscan obtener ganancias explosivas en operaciones a corto plazo. En consecuencia, las operaciones de acciones de memes han vuelto a estar de moda.

Además del impulso de las acciones de memes, SoundHound AI y otras acciones de inteligencia artificial recibieron un impulso del anuncio de Donald Trump de que planea nombrar al capitalista de riesgo David Sacks como zar de IA y cripto bajo su nueva administración. La noticia parece respaldar la idea de que la próxima administración Trump tomará medidas para promover la evolución de la industria de la inteligencia artificial.

Las noticias macroeconómicas también fueron favorables para las acciones de crecimiento durante la última semana. Los números de empleo de noviembre mostraron una mejora en el mercado laboral, y se espera que la Reserva Federal recorte las tasas de interés más adelante este mes.

La historia continúa

A raíz de las ganancias de la semana pasada, las acciones de SoundHound AI han subido un 608% en el comercio de este año. Las ganancias significan que la compañía ahora está valorada en aproximadamente 68 veces las ventas esperadas de este año. Por lo tanto, aunque es posible que nuevos contratos y asociaciones impulsen ganancias más explosivas para el precio de las acciones de la compañía, los inversores deben comprender que la increíble carrera de la acción ha elevado significativamente su perfil de riesgo.

Keith Noonan no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones de SoundHound AI se dispararon esta semana fue publicado originalmente por The Motley Fool