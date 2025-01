Por qué las acciones de Shopify aumentaron un 37% en 2024.

Las acciones de Shopify (NYSE: SHOP) ganaron un 37% en 2024, según datos proporcionados por S&P Global Market Intelligence. El mercado está cada vez más entusiasmado con la plataforma de comercio electrónico a medida que continúa reportando un crecimiento sólido y una mejora en la rentabilidad, mientras que el mercado de comercio electrónico crece y la moderación de la inflación podría impulsar el gasto de los consumidores.

Shopify es la infraestructura detrás de millones de minoristas de comercio electrónico. Su cliente principal es una empresa pequeña o mediana que se registra para un paquete completo que incluye un sitio web y funcionalidad de comercio electrónico, pero se ha expandido para ofrecer múltiples tipos de paquetes y servicios individuales que también están atrayendo negocios de clientes grandes.

Ha tenido un camino accidentado en los últimos años, ya que ha atravesado la aceptación acelerada de la pandemia, construyó demasiado para satisfacer una demanda menguante, y luego se deshizo de la infraestructura innecesaria. Ahora ha llegado a una excelente posición, volviéndose rentable nuevamente mientras escala en un camino más lineal.

Los ingresos aumentaron un 26% interanual en el tercer trimestre y superaron las expectativas, y el ingreso operativo más que se duplicó a $283 millones. Ha ampliado su margen de flujo de caja libre en cada trimestre de este año, y la dirección está proyectando un rendimiento similar en el cuarto trimestre.

Shopify está creciendo de manera rentable, pero su historia de crecimiento está lejos de terminar. Ha identificado múltiples áreas en las que enfocarse en expansión, como en el ámbito internacional, donde solo es la cuarta plataforma de ventas de comercio electrónico más grande. El volumen bruto de mercancías (GMV) internacional aumentó más de un 30% en el tercer trimestre, por encima del total de la empresa del 23.6%, y los comerciantes internacionales están obteniendo valor al unirse a la plataforma.

Los comerciantes que se unieron al programa Managed Markets, que ofrece una configuración internacional completa, vendieron a un promedio de 83 países y vieron un aumento de más del 40% en las ventas internacionales en promedio. Shopify también está expandiendo su surtido de productos en ubicaciones internacionales en todo el mundo.

También está adoptando el modelo omnicanal y ofreciendo soluciones más completas para los minoristas tanto en línea como fuera de línea, y el GMV fuera de línea superó al total de la empresa en el trimestre también.

La única desventaja real aquí es la valoración de las acciones. Las acciones de Shopify cotizan a un rico ratio P/E adelantado de un año de 54. Si Shopify tiene años de crecimiento por delante, lo cual es cierto, entonces los inversores aún pueden esperar que las acciones aumenten con el tiempo. Parte del crecimiento está incorporado en eso, pero eventualmente lo superará, y es probable que las acciones recompensen a los inversores pacientes.

La historia continúa

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de acciones de “Doble Abajo” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido tu oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡tendrías $352,417!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2008, ¡tendrías $44,855!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡tendrías $451,759!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Doble Abajo” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en mucho tiempo.

Ver 3 acciones de “Doble Abajo” »

*Retornos de Stock Advisor hasta el 6 de enero de 2025

Jennifer Saibil no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Shopify. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones de Shopify subieron un 37% en 2024 fue publicado originalmente por The Motley Fool