Por qué las acciones de Roku subieron el viernes.

Las acciones de Roku (NASDAQ: ROKU) salieron disparadas de la puerta el viernes, subiendo hasta un 14,2%. A las 12:34 p.m. ET, la acción seguía subiendo un 12,3%.

El catalizador que impulsó al pionero del streaming de video hacia arriba fue una actualización y comentarios alcistas de un analista de Wall Street.

Una oportunidad convincente

El analista de Guggenheim, Michael Morris, elevó la calificación de las acciones de Roku a comprar desde neutral (mantener) mientras aumentaba su precio objetivo a $75. Para los inversores que siguen de cerca en casa, eso representa un potencial de aumento del 21% para los inversores en comparación con el precio de cierre del jueves.

El analista cree que los inversores han estado perdiendo de vista el panorama general, pero espera que eso cambie cuando Roku informe sus resultados financieros en noviembre. La compañía ha estado progresando en múltiples frentes. Roku ha estado aumentando los ingresos por publicidad de video de su plataforma de streaming, gracias a asociaciones con plataformas de demanda de terceros (DSP), así como aumentando las ventas de anuncios en su pantalla de inicio.

Cumpliendo con el objetivo

El analista claramente ha hecho su investigación. A principios de este mes, Roku anunció su adopción de Unified ID 2.0 de The Trade Desk (NASDAQ: TTD), la plataforma de identidad de audiencia ampliamente adoptada por la compañía, que facilita que los anunciantes lleguen a sus mercados objetivos. La integración de esta tecnología será beneficiosa para ambas partes, ya que Roku ofrece un acceso inigualable a las audiencias, mientras que The Trade Desk es reconocida como la DSP líder en el mercado, según la firma consultora global Frost and Sullivan.

También está la cuestión de la valoración de Roku. La acción se vio duramente afectada durante la recesión, ya que los ingresos por publicidad se secaron. Como resultado, la acción todavía está un 85% por debajo de su máximo. Además, la acción tiene un precio atractivo, se vende por solo 2 veces las ventas futuras.

Estos factores, combinados con la recuperación continua del mercado publicitario, representan una oportunidad convincente para Roku y sus inversores.

Danny Vena tiene posiciones en Roku y The Trade Desk. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Roku y The Trade Desk. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Por qué las acciones de Roku subieron el viernes fue publicado originalmente por The Motley Fool