Por qué las acciones de Rivian subieron un 10% el viernes.

"

Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) está terminando la semana de negociación en alza, subiendo un 10% a más de $18 a las 12:30 p.m. hora del este, y por una razón muy sorprendente:

Esta mañana, el banco de inversión Mizuho aumentó su precio objetivo en Rivian…a $15 por acción.

Lo que Mizuho dijo sobre Rivian

Permítanme repetirlo: las acciones de Rivian cerraron en más de $16 anoche. Mizuho acaba de decir que solo valen $15 (y les dio a las acciones solo una calificación neutral, no de compra). Y los inversores respondieron aumentando el precio de las acciones de Rivian en lugar de bajarlo.

¿Tiene esto algún sentido?

Bueno, más o menos. Aunque Mizuho no parece estar particularmente impresionado con la valoración de Rivian, el analista Vijay Rakesh dijo algunas cosas amables sobre el negocio de camiones eléctricos de Rivian. Específicamente, señaló que la empresa aumentó las entregas de vehículos eléctricos (EV) del segundo trimestre un 9% interanual a alrededor de 13,800 unidades, incluso cuando la producción de nuevos EV fue solo de alrededor de 9,600 unidades. ¡Así que no solo Rivian entregó más EVs de lo que la mayoría de los analistas proyectaban (11,500), sino que también debe haber despejado mucho inventario no vendido al vender alrededor de un 44% más de camiones eléctricos de los que construyó en el trimestre!

¿Es una compra de acciones de Rivian?

Ahora, considere estas sólidas tendencias de ventas en lo que Mizuho dice que es la gran historia del segundo trimestre: la inversión de $5 mil millones de Volkswagen, que tiene el potencial de solucionar por sí sola los problemas de flujo de efectivo de Rivian, y las cosas comienzan a verse bien para Rivian.

Admitidamente, Rivian todavía está lejos de ser rentable y todavía está quemando mucho efectivo. Pero el balance general se ve mucho más sólido de lo que era antes, el riesgo de liquidez ha desaparecido por el momento y "RIVN tiene una buena hoja de ruta del producto con su R2 de menor costo en el 1S26E". Si bien el éxito está lejos de estar garantizado, la empresa ahora tiene una sólida oportunidad de convertirse en un fabricante de EV rentable en lugar de ir a la quiebra.

Los accionistas de Rivian tienen buenas razones para sentirse felices por eso.

¿Deberías invertir $1,000 en Rivian Automotive en este momento?

Antes de comprar acciones de Rivian Automotive, considere esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Rivian Automotive no fue una de ellas. Las 10 acciones que entraron en la lista podrían generar retornos impresionantes en los próximos años.

Considere cuando Nvidia ingresó a esta lista el 15 de abril de 2005… si hubiera invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendría $780,654!

Stock Advisor brinda a los inversores un plan claro para el éxito, que incluye orientación sobre la construcción de una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002.

Ver las 10 acciones »

*Retornos de Stock Advisor hasta el 8 de julio de 2024

Rich Smith no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Volkswagen Ag. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones de Rivian subieron un 10% el viernes fue publicado originalmente por The Motley Fool

"