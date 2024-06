Por qué las acciones de Rivian subieron hoy.

Los inversores impulsaron las acciones de Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) hasta un 5% más alto el miércoles por la mañana. Dos noticias publicadas hoy fueron interpretadas como vientos favorables para el fabricante de vehículos eléctricos (EV). Las acciones de Rivian redujeron esas ganancias a medida que el mercado retrocedía desde los máximos de la mañana, pero seguían más altas en un 2,2% a la 1:05 p.m. ET.

Los inversores recibieron un punto de datos positivo en la lucha contra la inflación esta mañana. Eso podría llevar a una ayuda significativa para Rivian en el futuro mientras lucha por aumentar las ventas de EV y detener las pérdidas. Al mismo tiempo, los nuevos aranceles de la Unión Europea (UE) sobre los EV chinos importados podrían ayudar a los fabricantes de EV europeos y estadounidenses a aumentar la cuota de mercado en los países de la UE.

Rivian todavía podría necesitar recaudar nuevo capital

La noticia de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo estable durante el mes de mayo ayudó a impulsar el mercado de bonos, reduciendo los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años al nivel más bajo desde abril. Eso podría no afectar a Rivian Automotive hoy, pero los costos de endeudamiento podrían convertirse en una historia importante para Rivian antes de lo que algunos inversores piensan.

Aunque la compañía terminó el primer trimestre con casi $7.9 mil millones en efectivo y equivalentes, eso fue una reducción de más de $1.5 mil millones solo desde el comienzo del período trimestral. Los gastos de capital y las pérdidas operativas de Rivian están drenando rápidamente su tesoro en efectivo. Esa gran cantidad de efectivo solo estaba allí en parte porque Rivian recaudó casi $3 mil millones en 2023, también.

Si la desinflación vista en el informe del IPC ayuda a llevar a recortes en las tasas de interés, cualquiera de las necesidades de capital adicionales de Rivian vendría a un costo más bajo. Eso es crítico a medida que la compañía continúa aumentando su negocio.

La otra noticia – que la UE impondrá un impuesto de hasta el 38% sobre los EV chinos importados determinados como subsidiados de manera injusta – podría significar ventas adicionales para Rivian en Europa a medida que aumenta los niveles de producción.

Ninguna noticia ayuda al negocio de Rivian hoy, pero los inversores que miran hacia el futuro deberían sentirse bien al respecto.

Howard Smith tiene posiciones en Rivian Automotive. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué hoy subió la acción de Rivian fue publicado originalmente por The Motley Fool.