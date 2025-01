Por qué las acciones de Palantir subieron un 12,7% en diciembre.

Las acciones de Palantir (NASDAQ: PLTR) registraron otro mes de fuertes ganancias en el trading de diciembre. La empresa cerró el período con su precio de las acciones aumentando un 12.7%, según datos de S&P Global Market Intelligence.

Palantir fue una de las acciones más calientes de 2024, y terminó el período con otro mes de ganancias de dos dígitos. El precio de las acciones de la compañía subió en conjunto con nuevos contratos ganados e informes de una potencialmente disruptiva nueva asociación dirigida a causar impacto en la industria de defensa.

Palantir continuó sumando victorias en la industria de defensa el mes pasado. El 6 de diciembre, Palantir anunció que se asoció con Booz Allen Hamilton para acelerar la innovación tecnológica de defensa de EE. UU. Varios días después, la compañía anunció que había asegurado una expansión de su contrato con el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. para proporcionar soluciones tecnológicas y servicios de soporte. El contrato de un año tiene un valor de $36.8 millones.

El 18 de diciembre, se anunció que Palantir había ganado un contrato extendido con el Ejército de EE. UU. La asociación verá a la compañía proporcionar servicios en apoyo a la Plataforma de Datos del Ejército y tendrá un valor de aproximadamente $400.7 millones en un período de cuatro años. Las disposiciones dentro del acuerdo podrían elevar el valor total del contrato a aproximadamente $618.9 millones durante el período. Palantir ha estado obteniendo victorias importantes en el sector público, y parece que el impulso en ese frente está listo para continuar.

El 22 de diciembre, The Financial Times publicó un informe indicando que Palantir y Anduril están buscando formar un consorcio de defensa de próxima generación. Anduril es una empresa de tecnologías de defensa centrada en la innovación fundada por Palmer Luckey, el fundador de la empresa de realidad virtual Oculus vendida a Meta Platforms en 2014. Al igual que Palantir, Anduril ya ha ganado contratos de defensa de EE. UU.

Palantir ha estado en una increíble racha de victorias. Tras sus ganancias en 2024, la compañía subió un 3.5% al comienzo del trading en 2025.

Además de las nuevas asociaciones y la emoción general en torno al espacio de inteligencia artificial, Palantir ha estado ofreciendo un desempeño empresarial muy alentador. En el tercer trimestre, los ingresos de la compañía aumentaron un 30% interanual hasta alcanzar los $726 millones.

Mientras tanto, el beneficio neto de la compañía se más que duplicó para alcanzar los $149.3 millones, y su flujo de efectivo libre ajustado se triplicó para llegar a los $434.5 millones. Con un margen de beneficio neto del 20% y un margen de flujo de efectivo libre del 60% en el tercer trimestre, Palantir está presentando niveles fantásticos de rentabilidad. Al mismo tiempo, el negocio está creciendo rápidamente y todavía tiene mucho espacio para una expansión a largo plazo.

Historia Continúa

Por otro lado, hay mucho crecimiento sólido ya incluido en la valoración de Palantir. La compañía actualmente se valora en aproximadamente 168 veces las ganancias esperadas para este año y aproximadamente 52 veces las ventas esperadas. Por lo tanto, aunque Palantir está demostrando ser un negocio fantástico y parece tener un gran futuro, los inversores también deben tener en cuenta que la valoración altamente dependiente del crecimiento de la compañía abre la puerta a la volatilidad.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de expertos analistas emite una recomendación de acciones de “Doble Abajo” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si estás preocupado de que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, este es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡habrías tenido $374,613!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2008, ¡habrías tenido $46,088!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡habrías tenido $475,143!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Doble Abajo” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta pronto.

Ver 3 acciones de “Doble Abajo” »

*Rendimientos del Asesor de Acciones a partir del 30 de diciembre de 2024

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Keith Noonan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Meta Platforms y Palantir Technologies. The Motley Fool recomienda Booz Allen Hamilton. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones de Palantir subieron un 12.7% en diciembre fue publicado originalmente por The Motley Fool