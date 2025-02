Por qué las acciones de Meta Platforms están cayendo hoy.

Las acciones de Meta Platforms (NASDAQ: META) están perdiendo terreno el miércoles. El precio de las acciones de la gigante tecnológica cayó un 2% a las 2 p.m. ET y llegó a caer hasta un 2,9% durante la sesión diaria.

La valoración de Meta está disminuyendo después de que se conociera que su plataforma de mensajería WhatsApp estará sujeta a nuevas regulaciones en la Unión Europea. A pesar de un modesto retroceso hoy, las acciones aún han subido aproximadamente un 48,5% en el último año.

En un informe presentado el 14 de febrero, Meta Platforms reveló que tenía aproximadamente 46,8 millones de usuarios activos mensuales en promedio en su plataforma de WhatsApp durante el período de seis meses que concluyó el 31 de diciembre. Si bien el crecimiento de WhatsApp es una buena noticia en muchos aspectos, el servicio ahora supera el umbral de 45 millones de usuarios que hace que las plataformas caigan bajo la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Un portavoz de la Comisión Europea confirmó que WhatsApp ahora estará sujeto a las regulaciones más estrictas que conlleva la designación de “plataforma en línea muy grande” bajo la ley.

El servicio WhatsApp de Meta aún no ha sido oficialmente designado como una plataforma grande, pero es probable que sea incluido en la categoría en un futuro muy cercano. Como resultado, el servicio estará sujeto a políticas de moderación y monitoreo de contenido más estrictas. El cambio también dará a los usuarios un mayor control sobre su privacidad de datos en la plataforma y cerrará algunas oportunidades de monetización para Meta.

Si bien el próximo cambio regulatorio para WhatsApp no es favorable para Meta, tampoco es sorprendente y no representa una divergencia material en la perspectiva a largo plazo de la empresa. Como plataforma de mensajería, los costos de moderación de contenido deberían ser relativamente bajos en comparación con otros tipos de plataformas de redes sociales, y Meta ya está lidiando con la designación de gran plataforma en línea para sus servicios de Facebook e Instagram en la UE.

Comentarios recientes de líderes nacionales de países de la UE también sugieren que la organización supranacional pronto podría moverse para crear estándares regulatorios más laxos para la industria tecnológica. Incluso si eso no termina afectando a WhatsApp de manera significativa, es probable que las nuevas regulaciones aplicadas al servicio terminen siendo un pequeño detalle para Meta en un año.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Keith Noonan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Meta Platforms. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones de Meta Platforms están bajando hoy se publicó originalmente en The Motley Fool