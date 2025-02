Por qué las acciones de Intel se están disparando hoy

Las acciones de Intel (NASDAQ: INTC) subieron un 8.4% a las 1:45 p.m. ET del jueves después de haber subido hasta un 10.5% anteriormente en la sesión. En ese momento, el S&P 500 había aumentado un 0.5% y el Nasdaq Composite había ganado un 0.8%.

El miércoles salieron informes que indicaban que el gigante de semiconductores, que ha quedado rezagado detrás de sus competidores en la era de la inteligencia artificial, está en conversaciones con Taiwan Semiconductor Manufacturing para un acuerdo que ayudaría a su división de fabricación en apuros. En una nota de investigación, el analista de Baird Tristan Gerra dijo que, basado en “discusiones de la cadena de suministro de Asia”, entendía que Intel, TSMC y el gobierno de los Estados Unidos estaban discutiendo planes que incluirían a TSMC enviando ingenieros a las plantas de fabricación de Intel para mejorarlas, creando un mayor grado de igualdad entre las capacidades de fabricación de ambas compañías.

También es posible que la división de fundición de Intel sea escindida en una nueva empresa conjunta propiedad de Intel y TSMC.

Si bien Intel ha sido durante mucho tiempo un líder en la industria de chips, ha quedado rezagado severamente en los últimos años. El ascenso de su rival Nvidia en medio del auge de la inteligencia artificial ha dejado a Intel atrás. La empresa ha estado intentando mejorar sus capacidades de fabricación de chips para competir mejor en el crucial mercado de la IA, pero sus esfuerzos han sido en su mayoría infructuosos hasta ahora.

TSMC, que fabrica chips en Taiwán para Nvidia y otros competidores de Intel, es el estándar de oro en la fabricación de chips. Un acuerdo con TSMC que permita que las fundiciones de Intel produzcan chips al nivel de los de sus rivales podría ser un cambio de juego para la empresa en apuros.

Antes de comprar acciones de Intel, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Intel no estaba entre ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían generar grandes retornos en los próximos años.

Considera que cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en ese momento, ¡tendrías $803,695!*

Ahora, vale la pena mencionar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 932% – un rendimiento que aplasta al 176% del S&P 500. No te pierdas la lista de los 10 mejores actualizada.

¡Aprende más!

*Los retornos de Stock Advisor son hasta el 7 de febrero de 2025

Johnny Rice no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en e incluye recomendaciones de Intel, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: tomar posiciones cortas en las llamadas de Intel a febrero de 2025 de $27. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

“Por qué las acciones de Intel están disparándose hoy” fue publicado originalmente por The Motley Fool