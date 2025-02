Por qué las acciones de Intel están cayendo hoy

Las acciones de Intel (NASDAQ: INTC) están cayendo el martes. El stock perdió un 4.1% a las 12:20 p.m. ET, pero llegó a caer hasta un 6.2% más temprano en el día. La caída se produce mientras el S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) cayó un 0.8% y el Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) perdió un 1.4%.

Intel vio caer sus acciones en medio de las crecientes tensiones comerciales, así como por la noticia de que los funcionarios no tenían conocimiento de un posible acuerdo con Taiwan Semiconductor que había ayudado a impulsar las acciones de Intel a principios de mes.

El fabricante de chips, que ha tenido dificultades para mantenerse al día con sus competidores en el mercado crucial de inteligencia artificial (IA), ha estado en el centro de varios posibles acuerdos que podrían transformar la empresa. El principal de estos es un acuerdo que separaría la división de fabricación de Intel en una entidad independiente supervisada por el principal fabricante del mundo, Taiwan Semiconductor.

Sin embargo, hoy, el ministro de Economía de Taiwán dijo a los periodistas que no había recibido ninguna información sobre un acuerdo. TSMC necesitaría la aprobación de su oficina para avanzar.

La noticia pone en duda la veracidad del supuesto acuerdo, lo que ha provocado la caída de las acciones.

La incertidumbre que trajeron los comentarios del ministro de Economía de Taiwán se produjo mientras la administración Trump reiteraba su intención de restringir aún más las exportaciones de chips a China. China es el mercado más grande de Intel: la compañía hizo más de $15 mil millones en ventas allí el año pasado. Una caída significativa en los ingresos del mercado chino podría perjudicar seriamente a un Intel que ya está teniendo dificultades.

Antes de comprar acciones en Intel, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Intel no estaba entre ellas. Las 10 acciones que calificaron podrían generar retornos enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia entró en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $798,425!*

Ahora, vale la pena señalar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 905%: un rendimiento superior al mercado en comparación con el 174% del S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores acciones, disponible cuando te unas a Stock Advisor.

Ver las 10 acciones »

*Los retornos de Stock Advisor hasta el 24 de febrero de 2025

Johnny Rice no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Intel y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: cortas llamadas de febrero de 2025 por $27 en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones de Intel están cayendo hoy fue originalmente publicado por The Motley Fool