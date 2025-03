Por qué las acciones de Broadcom están cayendo hoy.

Las acciones de la empresa de semiconductores Broadcom (NASDAQ: AVGO) estaban cayendo hoy después de que se informara que la compañía está probando el proceso de fabricación de chips de Intel. Broadcom diseña sus chips, pero no los fabrica. La mayoría de los procesadores de la compañía son actualmente fabricados por Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Evidentemente, a los inversores de Broadcom no les agrada la idea de que la compañía potencialmente utilice a Intel como su fabricante, y enviaron las acciones a la baja hasta un 4.2% hoy. Las acciones de Broadcom cayeron un 2.2% a las 11:25 a.m. ET.

No es raro que los diseñadores de chips realicen pruebas ocasionalmente con fabricantes de chips para ver si su proceso podría ser beneficioso. Pero la prueba de Broadcom del proceso 18A de Intel llamó la atención de los inversores, probablemente porque Intel ha tenido dificultades para poner en marcha su producción avanzada de procesamiento.

Intel retrasó sus posibles contratos de fabricación para su proceso 18A hasta 2026, y los reportes recientes de Reuters muestran que la línea de tiempo se ha extendido seis meses adicionales.

El proceso 18A es para la fabricación de chips avanzados de inteligencia artificial (IA), que es el pan de cada día de la fabricación de Taiwan Semiconductor. Los inversores de Broadcom pueden estar preocupados de que si la compañía traslada parte de su fabricación de chips a Intel, podría ralentizar la producción o retrasar el lanzamiento de nuevos procesadores.

Ninguna de las compañías hizo comentarios sobre una asociación o nuevos acuerdos, y no se han anunciado contratos oficiales. Eso significa que los inversores de Broadcom deberían adoptar un enfoque de esperar y ver sobre esta noticia y no tomar decisiones de inversión en base a pruebas preliminares.

Incluso si la compañía decidiera trasladar parte de su fabricación de chips a Intel, es poco probable que realice una transición drástica en un momento en el que Intel todavía está tratando de encontrar su rumbo en medio de retrasos en la producción. Es muy probable que Broadcom esté tratando de averiguar qué opciones de fabricación tiene disponibles y qué tan bien se ha desarrollado el proceso 18A de Intel.

