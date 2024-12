Por qué las acciones de BlackBerry se dispararon un 16% hoy.

Las acciones de la antigua líder en smartphones BlackBerry (NYSE: BB) se dispararon un 16% hasta las 11:40 a. m. ET el lunes por la mañana después de que la empresa anunciara que venderá sus activos de seguridad perimetral Cylance al operador de ciberseguridad privado Arctic Wolf.

Con su negocio de smartphones fuera de escena, BlackBerry se ha convertido en especialista en software para aplicaciones cibernéticas e Internet de las cosas (IoT). Es el negocio anterior el que interesa a Arctic Wolf, que pagará efectivamente $160 millones para adquirirlo.

Arctic Wolf intercambiará 5.5 millones de acciones de su propio stock privado (presumiblemente valoradas en unos $40 millones) y también pagará $80 millones en efectivo al cierre para adquirir Cylance. Aproximadamente un año después del cierre, Arctic Wolf realizará un pago final de $40 millones.

No está del todo claro qué obtendrá Arctic Wolf a cambio. BlackBerry señala que mantendrá su “portafolio de negocios de Comunicaciones Seguras”, que forma parte de la división de ciberseguridad que genera $378 millones en ingresos anuales. La gran pregunta para los inversores es cuánto ingreso perderá BlackBerry con Cylance. Si Cylance todavía genera alrededor de $189 millones al año (según lo informado en 2021), la valoración de la venta podría ser de 0.8 veces las ventas. Si Cylance genera la mayor parte de las ventas de BlackBerry en la actualidad, entonces la valoración de esta venta podría ser tan baja como 0.4 veces las ventas anuales.

De cualquier manera, considerando que las acciones de BlackBerry en sí mismas se venden a 2.5 veces las ventas, esto sugiere que BlackBerry no está obteniendo un gran precio. Después de la venta, la mayoría de los ingresos vendrán de tarifas de licencia y IoT: alrededor de $475 millones anuales.

Como resultado, los inversores se quedan preguntándose cuánto de BlackBerry realmente quedará después de la venta. Probablemente tendremos que esperar hasta el próximo informe de ganancias para obtener la respuesta a eso.

BlackBerry ya no es una empresa rentable, perdiendo $138 millones en los últimos 12 meses y reportando $81 millones en flujo de efectivo libre negativo. Vender una gran parte de su negocio a una valoración aparentemente baja de P/S no parece que mejore mucho las perspectivas de la empresa.

Rich Smith no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda BlackBerry. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones de BlackBerry se dispararon un 16% hoy fue publicado originalmente por The Motley Fool