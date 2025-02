Por qué las acciones de Alibaba subieron el viernes

Las acciones de Alibaba (NYSE: BABA) subieron más del 7% en las primeras operaciones en la NYSE el viernes, antes de dar marcha atrás y retroceder casi la mitad de sus ganancias. A las 11:05 a.m. hora del este, las acciones del gigante chino del comercio electrónico y la tecnología todavía están en alza un 4.1%. La pregunta ahora es:

¿Merece Alibaba que sus acciones se mantengan incluso en este nivel? Porque la montaña rusa de hoy en las acciones de Alibaba parece derivar enteramente de rumores en competencia sobre el prodigio chino de la inteligencia artificial DeepSeek.

Recordarán que DeepSeek sacudió los mercados bursátiles en los EE.UU. la semana pasada, después de lanzar los modelos de lenguaje R1 y V3 que parecen ser capaces de superar a los mejores LLMs que OpenAI, Anthropic e incluso Alphabet tienen para ofrecer.

Bueno, los inversores chinos también se dieron cuenta de eso. No pasó mucho tiempo antes de que Alibaba presentara un producto de inteligencia artificial propio que dijo “supera al modelo de IA de DeepSeek en varios benchmarks.” Unos días más tarde, Alibaba cambió de rumbo y comenzó a albergar a DeepSeek en sus propios servidores en la nube. ¡Y ahora hoy, múltiples medios de comunicación chinos han informado que Alibaba planea invertir $1 mil millones de su propio dinero en DeepSeek!

Solo hay un inconveniente: Según un informe recién presentado por Reuters, Alibaba está negando los rumores. Citando “el medio de comunicación chino The Paper” y a Yan Qiao, vicepresidente de Alibaba en el mismo, Reuters dice que “las noticias que circulan de que Alibaba invertirá en DeepSeek son falsas.”

Entonces, ¿dónde deja esto a los inversores de Alibaba? Supongamos que el vicepresidente de Alibaba está siendo sincero y no simplemente jugando con las palabras (por ejemplo, si Alibaba ya ha invertido en DeepSeek, entonces las noticias de que invertirán podrían ser falsas). En ese caso, probablemente no puedas invertir en DeepSeek de manera indirecta comprando acciones de Alibaba, que presumiblemente es la esperanza que impulsó a las acciones de Alibaba al alza hoy.

Sin embargo, aún puedes ser propietario de Alibaba en sí mismo. Y con una valoración de 20 veces las ganancias, apenas 16 veces el flujo de efectivo libre y con un crecimiento a largo plazo proyectado en un 18.5% anual, eso podría no ser una mala idea.

