Por qué las acciones chinas de Alibaba, Futu Holdings y Tencent han dejado de lado las preocupaciones de inflación y están subiendo hoy.

A pesar de un informe de inflación más alto de lo esperado esta mañana, las acciones tecnológicas chinas sacudieron las malas noticias y avanzaron. El sector, que ha sido golpeado, continúa avanzando desde la aparición del chatbot de inteligencia artificial (IA) DeepSeek de China.

Las acciones de la gran empresa de búsqueda y comercio electrónico Alibaba (NYSE: BABA) habían subido un 4.4% a las 11:34 a.m. hora del este hoy. Mientras tanto, las acciones de la empresa de finanzas digitales Futu Holdings (NASDAQ: FUTU) habían aumentado un 8.4%, y las acciones de la gran empresa tecnológica y de videojuegos Tencent Holdings (OTC: TCEHY) subieron un 3.5%.

Después de que los datos de inflación de enero superaran las estimaciones, la mayoría de los principales índices de mercado cayeron a medida que los inversores dudaban aún más de si la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés este año con la inflación todavía por encima del objetivo preferido del 2% de la Fed.

La aparición de DeepSeek y el potencial para construir modelos de lenguaje de IA de manera más eficiente ha llevado a algunos inversores a mirar nuevamente las acciones tecnológicas chinas, que han tenido un buen desempeño últimamente. El índice Hang Seng ha subido casi un 16% en el último mes a pesar de las continuas luchas en la economía de China debido a la presión desinflacionaria y un sector inmobiliario enfermo.

“China ha establecido una presencia más sólida en aplicaciones alimentadas por IA,” escribieron estrategas de JPMorgan Chase en un informe el martes. “La combinación de un aumento en la adopción de IA y valoraciones relativamente bajas posiciona a la tecnología china para un posible rendimiento superior.”

Alibaba subió hoy en base a informes de medios que indican que el gigante tecnológico de consumo Apple ha recurrido a Alibaba para traer más características de IA a los usuarios de iPhone en China. The Information fue el primero en informar la noticia. El movimiento supuestamente traerá más funcionalidades de IA que los usuarios chinos desean específicamente, pero también de una manera que sea conforme con la estricta doctrina de IA de China. El movimiento también probablemente hará que el iPhone sea más competitivo contra empresas como Huawei y Xiaomi. También es un testimonio de las capacidades de IA de Alibaba porque se informa que Apple consideró tecnología y modelos de IA de varias otras grandes empresas tecnológicas chinas.

Futu también se disparó después de que analistas de Bank of America reiteraran una recomendación de compra sobre la acción ayer y aumentaran su precio objetivo de $108 a $129. Bank of America espera que la plataforma financiera en línea vea un aumento significativo del 30% trimestral en nuevos clientes de pago, mientras se proyecta que los activos totales de los clientes aumenten un 7%. Los fuertes flujos de activos y la capacidad para mantener un margen de beneficio bruto de casi el 93% han hecho que los analistas sean optimistas.

No veo nada específico sobre Tencent, pero como una de las mayores empresas tecnológicas chinas especializadas en contenido y videojuegos, no es sorprendente que se una al rally. Una IA más eficiente sería crucial para la empresa, especialmente a medida que EE. UU. continúa considerando más restricciones de chips.

Debido a las dificultades económicas del país, las acciones tecnológicas chinas no han disfrutado de la misma carrera que las acciones de EE. UU. Pero muchas de estas empresas tecnológicas son grandes, altamente innovadoras y pueden hacer crecer sus ganancias de manera notable, todo mientras cotizan a valoraciones más baratas. La ventaja de las valoraciones más bajas es que pueden despegar rápidamente ante cualquier noticia positiva, por eso muchos inversores están empezando a mirar internacionalmente ya que las valoraciones en EE. UU. siguen elevadas.

Alibaba, Futu y Tencent tienen un gran potencial. Sin embargo, debido a las dificultades económicas y la influencia del gobierno chino, es probable que sean más volátiles, por lo que los inversores deben ser conscientes de esto y tener el estómago para soportar movimientos más erráticos.

Bank of America es un socio publicitario de Motley Fool Money. JPMorgan Chase es un socio publicitario de Motley Fool Money. Bram Berkowitz no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones en Apple, Bank of America, JPMorgan Chase y Tencent. Motley Fool recomienda Alibaba Group y Xiaomi. Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones chinas de Alibaba, Futu Holdings y Tencent ignoraron las preocupaciones de inflación y están subiendo hoy fue publicado originalmente por The Motley Fool