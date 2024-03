¿Por qué la prisa nunca es una buena idea en el desarrollo de software?

En ciertas circunstancias empresariales, sentimos que no hay absolutamente tiempo que perder. Las paredes se están cerrando y no hay escapatoria a menos que comencemos nuestro proyecto de inmediato.

Idea en desarrollo de software

Nuestros inversores esperan resultados rápidos

Sin embargo, los riesgos que vienen con apresurar las cosas realmente ponen en riesgo el dinero de tus inversores. Sin ello, no podemos identificar riesgos, oportunidades, etc. Por lo tanto, no podemos crear software que realmente cumpla con los objetivos comerciales, lo que en última instancia pone en peligro todo el proyecto.

Operamos en un mercado altamente competitivo y ya nos quedamos atrás

Recuerda, nunca subestimes la ventaja del primer movimiento. En algunos casos, puede resultar que la competencia está claramente muy avanzada y hay demasiados riesgos, por lo que comenzar un proyecto simplemente no es una buena idea.

Queremos averiguar cuánto interés hay en nuestro producto antes de gastar demasiado del presupuesto

Este es un escenario común donde los fundadores quieren rápidamente construir una versión mínima viable del producto y seguir adelante. Si bien esta forma de pensar tiene mucho sentido, no deberíamos hacerlo la principal motivación de nuestras acciones.

No podemos esperar a que nuestra idea se haga realidad, es así de simple

Es natural ser impaciente acerca de una idea fascinante. Pero la prisa que viene con la emoción puede resultar en decisiones apresuradas y planes incompletos. Siempre es mejor para el proyecto y el presupuesto utilizar esta energía para completar cuidadosamente cada fase del proceso de planificación.

Preparación de la oferta

Después de completar la investigación, estamos en condiciones de preparar

Alcance del trabajo.

Estimación de costos y tiempo.

Construcción de equipo

Las casas de software rara vez tienen equipos de desarrolladores y PMs o scrum masters esperando un nuevo proyecto. Para construir un equipo completo con todas las habilidades que necesitamos, debemos

Transferirlos de otra tarea que necesitan transferir sus conocimientos a otra persona.

Quizás sea el proceso más tiempo, pero el equipo adecuado desempeña un papel vital en el desarrollo.

Conclusión

Existe una gran diferencia entre tomar atajos y encontrar formas de entregar algo más rápido. Siempre somos flexibles y tenemos nuestras propias formas de trabajar bajo plazos ajustados, pero siempre ponemos el éxito del cliente primero.