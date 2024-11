Por qué la mayoría de los indios que se ahogan en el smog no están en Delhi

El icónico Taj Mahal en la ciudad norteña de Agra está cubierto de smog tóxico cada año [Getty Images] “Cuando salí de mi casa, sentí como si estuviera inhalando humo”, dice Imran Ahmed Ali, un abogado de la ciudad norteña de Chandigarh. Los niveles de contaminación en Chandigarh, la primera ciudad planificada de la India, ubicada a unos 240 km (150 millas) de la capital Delhi, han estado más de 15 veces por encima del límite seguro recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante más de un mes. Ahora es común que la calidad del aire en la ciudad disminuya cada invierno, pero el Sr. Ali dice que nunca se ha sentido tan enfermo antes. Hace unas semanas, el joven de 31 años comenzó a experimentar tos seca y falta de aire, que inicialmente descartó como síntomas de un resfriado estacional. Pero a medida que la temperatura bajaba, su congestión en el pecho empeoraba y acudió a un médico. “Después de realizar varias pruebas, el médico me dijo que mis síntomas eran causados por la contaminación. Ahora estoy tomando medicamentos dos veces al día para controlar mi respiración”, dice. El Sr. Ali está entre cientos de millones de personas que viven en el norte de la India y que se ven obligadas a respirar aire contaminado tóxico durante períodos prolongados cada invierno. Según la empresa suiza IQAir, ocho de las 10 ciudades más contaminadas del mundo el año pasado estaban ubicadas en las llanuras indo-gangeticas, una región densamente poblada que se extiende por el norte y este de la India, junto con partes de Pakistán y Nepal. Un informe reciente del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago reitera que las llanuras del norte, hogar de 540,7 millones de personas en los estados de Bihar, Chandigarh, Delhi, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh y Bengala Occidental, es la región más contaminada de la India. En comparación con los estándares de la OMS, la contaminación del aire a los niveles actuales podría reducir la esperanza de vida de las personas aquí en 5,4 años, agrega. Pero a medida que el smog tóxico se cierne cada invierno, los titulares y la atención se centran principalmente en Delhi. “Respirar aire contaminado puede causar serias complicaciones de salud [Getty Images]”, dice Partha Basu, asesor estratégico del Fondo de Defensa Ambiental, un grupo sin fines de lucro centrado en ofrecer soluciones climáticas. Cada año, el gobierno de Delhi implementa un plan de acción anual, que incluye medidas como restricciones de manejo y una prohibición de las actividades de construcción durante los períodos de mayor contaminación. A pesar de las críticas de que esto no es suficiente, la mayoría de los otros lugares en el norte de la India no han visto tales medidas proactivas. El Sr. Basu dice que a menudo, la gente no asocia otras partes del norte de la India, en particular los pueblos y ciudades pequeñas, con una alta contaminación. “En [la mente de las personas] las aldeas son limpias, verdes e inmaculadas, pero eso está lejos de la realidad”, dice. La contaminación en la región no es causada por un solo factor, sino por una combinación de elementos, como las actividades de construcción, las emisiones de vehículos, los contaminantes industriales y la quema estacional de residuos de cultivos. Aunque muchos de estos factores están presentes durante todo el año, la diferencia en los meses de invierno, de octubre a enero, son las condiciones climáticas. La calidad del aire empeora cada invierno porque el aire frío y estancado atrapa los contaminantes cerca del suelo, lo que dificulta su dispersión, dice Mahesh Palawat, vicepresidente de meteorología y cambio climático en la empresa de pronóstico del tiempo Skymet. La geografía sin salida al mar de las Llanuras Indo-Gangeticas empeora la situación. La región está rodeada de montañas y carece de vientos fuertes, que normalmente ayudan a alejar el aire contaminado. Otros paises del norte de la India son a menudo pasados por alto mientras la crisis de contaminación del aire de Delhi acapara toda la atención [Getty Images]. Los médicos y expertos en salud advierten sobre los riesgos de respirar estos contaminantes. “Los pacientes se quejan de una sensación de ardor en los ojos y la garganta cuando salen afuera. Algunos tienen dificultades para respirar”, dice el Dr. Rajesh Gupta, director del departamento de pulmones en el Hospital Fortis en Greater Noida, en el estado de Uttar Pradesh. El Dr. Gupta dice que incluso las personas que por lo demás son saludables también desarrollan problemas respiratorios en esta época del año, y que los niños y las personas mayores son especialmente vulnerables. Las condiciones desoladoras también influyen negativamente en la salud mental. Aditi Garg, que trabaja en la ciudad de Meerut, a unos 100 km de Delhi, solía disfrutar de los momentos de tranquilidad en su balcón cada mañana. Esa rutina se ha visto completamente alterada. Desde mediados de octubre, los niveles de contaminación en Meerut han permanecido en niveles clasificados como “malos” o “severos”, lo que dificulta la respiración. Ahora, la Sra. Garg pasa casi todo su tiempo en el interior, junto a su purificador de aire, tratando de protegerse del aire tóxico exterior. “No tengo otra opción que quedarme adentro, esto es lo mejor que puedo hacer”, dice. Y no todos tienen el privilegio de quedarse en el interior. Uttar Pradesh solo, más de 83 millones de personas están registradas como empleados en el sector no organizado. El número real es probablemente mucho más alto. Esto incluye trabajadores a jornada, vendedores ambulantes y trabajadores agrícolas que no tienen más opción que trabajar al aire libre, poniendo en riesgo su salud. Mohammed Salim Siddiqui dice que es imposible evitar el aire tóxico [BBC]. De pie afuera de su chabola en la ciudad de Kanpur, en Uttar Pradesh, Mohammad Salim Siddiqui jadea mientras habla. Un vendedor de repuestos de automóviles y el único sostén de su familia, el Sr. Siddiqui tiene que enfrentarse a la contaminación todos los días. “Dos miembros de mi familia están luchando con problemas respiratorios debido a la contaminación”, dice el Sr. Siddiqui, agregando que es particularmente malo en los barrios abarrotados. “Necesitamos ayuda”, dice. En los últimos años, los gobiernos de algunos estados han hecho esfuerzos para contrarrestar el problema de la contaminación. En 2019, India lanzó el Programa Nacional de Aire Limpio (NCAP) con el objetivo de reducir los niveles de partículas (PM10 y PM2.5, partículas minúsculas que pueden ingresar a los pulmones y causar enfermedades) en un 20-30% para 2026 en comparación con los niveles de 2017. La meta fue actualizada luego para reducir los niveles de PM10 en hasta un 40% para 2026. Bajo este programa, 131 ciudades indias, incluyendo muchas en las Llanuras Indo-Gangeticas, debían desarrollar planes adaptados para abordar las fuentes locales de contaminación. Aunque ha ayudado a crear conciencia y establecer metas, los expertos dicen que se necesitan acciones más fuertes y una mejor coordinación entre los gobiernos locales y estatales para marcar la diferencia. El Sr. Basu dice que la falta de diálogo sigue siendo la mayor barrera contra un cambio significativo. Tanto la Sra. Garg como el Sr. Ali coinciden en esto, diciendo que apenas hay conversación sobre la calidad del aire tóxico en sus ciudades. “Desafortunadamente, las personas han aceptado esto como parte de sus vidas”, dice el Sr. Ali. “Es una discusión que tienen cada año cuando la contaminación está en su punto máximo, y luego olvidan convenientemente, hasta la próxima vez.” Sigue a BBC News India en Instagram, YouTube, Twitter y Facebook. Más contenido como este.