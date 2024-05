Por qué la Fiscal de la CPI hizo públicas las órdenes de arresto contra líderes de Hamas y de Israel.

La decisión de Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, de buscar públicamente órdenes de arresto para los líderes de Hamas e Israel esta semana será una de las más significativas y controvertidas de su carrera. Khan acusó a tres líderes de Hamas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con el ataque del 7 de octubre a Israel y la toma de rehenes. También acusó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al ministro de Defensa, Yoav Gallant, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la operación militar de Israel en Gaza, incluyendo el hambre de civiles. Ahora un panel de tres jueces considerará si emitir las órdenes de arresto. Algunos países recibieron la noticia como una señal de que todos los individuos, independientemente de su estado o posición, son iguales ante la ley, mientras que otros, incluido Estados Unidos, el aliado más importante de Israel, denunciaron los cargos y acusaron a Khan de falsa equivalencia al buscar órdenes de arresto para líderes de Hamas e Israel al mismo tiempo. Khan no tenía que anunciar públicamente las solicitudes de órdenes. Podría haber esperado a que se concedieran, como con la orden de arresto del presidente Vladimir V. Putin de Rusia el año pasado, un proceso que puede llevar semanas o meses. ¿Entonces por qué lo hizo público ahora y con tanto bombo, emitiendo no solo un comunicado de prensa, sino también vídeos en redes sociales y una entrevista grabada con CNN? La respuesta radica en parte en la naturaleza extraordinariamente polarizante de este conflicto, en el cual cualquier intervención legal estaría sujeta a un profundo escrutinio. También se trata de lo que la fiscalía espera lograr mientras la acción militar continúa en Gaza, la hambruna acecha y los rehenes siguen en cautiverio. Hasta el momento, hay casi cero posibilidades de que Netanyahu o Gallant sean arrestados por estos cargos. Incluso si se emiten las órdenes, los hombres estarían a salvo siempre y cuando no viajen a ningún estado miembro de la Corte Penal Internacional, porque Israel no reconoce la corte ni su jurisdicción en Gaza, y la corte en sí misma no tiene poderes de arresto. Las perspectivas de conseguir a los líderes de Hamas bajo custodia son igualmente escasas. Sin embargo, la Corte Penal Internacional, establecida en 1998, tiene el mandato de llevar a cabo casos incluso cuando hay poca probabilidad de cooperación de los individuos señalados o de los estados donde residen. Revelación como disuasión Cuando le pregunté a la oficina del fiscal por qué había elegido hacer público esto ahora, un portavoz dijo por correo electrónico que era debido a la “preocupación significativa de Khan sobre la naturaleza continua de muchos de los crímenes alegados citados en las solicitudes”. Si están ocurriendo crímenes de guerra, el proceso legal lleva urgencia porque puede prevenir daños adicionales. El papel de la Corte Penal Internacional, que investiga y, si es necesario, juzga a individuos acusados de los crímenes más graves, no es solo presentar procesamientos después de que se cometan crímenes de guerra, sino también procesar casos en los cuales los crímenes siguen ocurriendo, con la esperanza de detener o disuadir futuras violaciones. Desde las primeras semanas de la guerra, Khan ha intentado utilizar su rol como plataforma para hacer precisamente eso. En un discurso en El Cairo en octubre, advirtió a Hamas que la toma de rehenes era un crimen bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como una grave violación de las Convenciones de Ginebra, y pidió la liberación inmediata de todos los rehenes y su retorno seguro a sus familias. En esa misma declaración, describió ver camiones de ayuda alineados en el cruce de Rafah, incapaces de entregar suministros a civiles en Gaza. “Impedir el suministro de ayuda según lo dispuesto por las Convenciones de Ginebra puede constituir un crimen dentro de la jurisdicción de la corte”, dijo, llamando a Israel a hacer “esfuerzos discernibles, sin más demora, para asegurar que los civiles reciban alimentos básicos, medicamentos, anestesia”. En su entrevista con CNN el lunes, Khan dijo que su mensaje a las partes del conflicto ha sido “cumplan ahora, no se quejen después”. Pero, dijo, Hamas no había liberado a sus rehenes, e Israel había continuado obstaculizando el suministro de ayuda, lo que había llevado a “niños que se mueren de hambre”. Transparencia La coreografía del anuncio el lunes, incluidas las apariciones mediáticas de Khan y la publicación de un informe separado por un panel de expertos independientes, pareció tener como objetivo presentar las pruebas de los cargos lo más plenamente posible y anticipar algunas de las críticas que seguramente seguirían. “Karim Khan tiene que mantener la legitimidad de la oficina del fiscal y de la Corte Penal Internacional”, dijo Kevin Jon Heller, profesor de la Universidad de Copenhague que es asesor especial del fiscal en crímenes de guerra. Heller dijo que estaba dando su opinión en lugar de cualquier “información interna” sobre los motivos del fiscal, añadiendo: “Creo que es importante que el público tenga una comprensión aún mejor del proceso en esta situación que en todas las demás, porque involucra a un jefe de estado en funciones y a un ministro de defensa en un país pro-occidental con amigos occidentales muy poderosos”. El panel de expertos legales publicó un artículo de opinión en el Financial Times en el que también subrayaron la necesidad de transparencia, escribiendo: “Este conflicto es tal vez sin precedentes en la medida en que ha dado lugar a malentendidos sobre el rol y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, un discurso particularmente fragmentado y, en algunos contextos, incluso antisemitismo e islamofobia”. ‘Borrar la nacionalidad’ Los funcionarios estadounidenses criticaron rápidamente a Khan por anunciar simultáneamente solicitudes de órdenes de arresto contra los líderes de Hamas, una organización terrorista designada por Estados Unidos, y los líderes de Israel, una democracia. El secretario de Estado Antony J. Blinken calificó las solicitudes de órdenes de arresto de “vergonzosas”. “Rechazamos la equivalencia del fiscal entre Israel y Hamas”, dijo en un comunicado el lunes, señalando la decisión de Khan de “aparecer en televisión por cable”. Netanyahu también dijo en un comunicado sobre las acciones de Khan ese día: “¿Cómo te atreves a comparar a los monstruos de Hamas con los soldados del Ejército israelí, el ejército más moral del mundo?”. Hamas emitió un comunicado diciendo que “condena rotundamente” el intento de “igualar a la víctima con el verdugo emitiendo órdenes de arresto contra varios líderes de la resistencia palestina”. Los partidarios de la Corte Penal Internacional han argumentado que no había equivalencia en el anuncio: el fiscal delineó los cargos específicos contra tres líderes de Hamas, y luego, en una sección separada, enumeró un conjunto totalmente diferente de cargos contra Netanyahu y Gallant. Pero la decisión de emitir las solicitudes al mismo tiempo fue también, en cierto sentido, el punto: una demostración pública de que Khan no discriminaría en la aplicación de la ley. “Si la Corte Penal Internacional va a mantener la idea de que el estado de derecho se aplica igualmente a todos, entonces cuando tiene evidencia de crímenes cometidos en un contexto y otro, debería tratar a ambos por igual”, dijo Rebecca Hamilton, profesora de derecho en la Universidad Americana. De lo contrario, se correría el riesgo de “enviar el mensaje de que ‘Bueno, si eres un aliado de EE. UU., entonces no procederemos a intentar desafiarte'”, dijo. En su entrevista con CNN, Khan describió cómo un líder electo de alto rango le había dicho que la Corte Penal Internacional debería enfocarse en crímenes en África y “matones como Putin”. Se mostró molesto con la idea de que la corte debería tratar a los perpetradores de democracias ricas de manera diferente. “La forma en que recientemente intenté hacer las cosas es mirar la evidencia, mirar la conducta, mirar a las víctimas y borrar la nacionalidad”, dijo. Algunos críticos de la corte han cuestionado por qué el fiscal perseguiría una orden de arresto para Netanyahu pero no, por ejemplo, para Bashar al-Assad, el presidente de Siria, acusado de crímenes de guerra contra su propio pueblo. La respuesta corta es que la corte no tiene jurisdicción sobre Siria. Aunque Israel tampoco es un estado miembro de la Corte Penal Internacional, la jurisdicción de la corte en Gaza proviene del hecho de que Palestina recibió el estatus de observador en las Naciones Unidas en 2012, lo cual le permitió convertirse en un estado miembro de la Corte Penal Internacional y solicitar que la corte investigue la situación en Gaza y Cisjordania desde junio de 2014. Un paso en un largo, incierto camino Este caso será una de las pruebas más serias que la Corte Penal Internacional ha enfrentado de su credibilidad y, por extensión, de los principios en los que fue fundada. Por ahora, las consecuencias más probables serán políticas. El rol del fiscal tiene suficiente peso en algunos países que sus decisiones pueden conferir estigma a aquellos a quienes acusa de crímenes y presionar a los aliados extranjeros. Pero las consecuencias políticas de dicho estigma no siempre son sencillas. Ya hay señales de que los cargos han llevado a los israelíes a solidarizarse con Netanyahu y a los palestinos a solidarizarse con Hamas. A corto plazo, las solicitudes de órdenes podrían endurecer los compromisos de las partes con sus estrategias actuales, lo que podría prolongar en lugar de acortar el conflicto. Las implicaciones a largo plazo son más difíciles de predecir.