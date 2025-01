Por qué la economía de esta nación está superando a la de los Estados Unidos con un crecimiento proyectado del 6.7% para el 2025.

Kevin O’Leary realiza una gran apuesta por el crecimiento de los Emiratos Árabes Unidos: por qué la economía de esta nación está superando a la de los EE. UU. Con un crecimiento proyectado del 6,7% para 2025. Kevin O’Leary, conocido por interrogar a emprendedores en Shark Tank, está haciendo titulares por una inversión de otro tipo. En un giro sorprendente, el inversor de lengua afilada reveló en 2023 que ahora es ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). La noticia se dio a conocer en LinkedIn, donde O’Leary compartió su emoción. Pero, ¿por qué un magnate empresarial canadiense-estadounidense con un patrimonio neto de $400 millones haría una movida así? Resulta que los Emiratos Árabes Unidos no se tratan solo de rascacielos de lujo y safaris por el desierto: es un hervidero de innovación, negocios y finanzas globales. “Abu Dabi se está convirtiendo rápidamente en un centro de innovación, finanzas y emprendimiento. Quería ser parte de eso”, explicó O’Leary. El crecimiento de los EAU no muestra signos de desaceleración, con KPMG pronosticando una expansión económica del 6,7% en 2025, superando con creces a los EE. UU., que el FMI proyecta que crecerá un 2,2%. Las inversiones estratégicas en energía renovable, inteligencia artificial y tecnología financiera impulsan este auge económico. Iniciativas como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2031 de los EAU están diseñadas para posicionar a la nación como líder en tecnologías emergentes. Dubái, una de las ciudades más vibrantes de los EAU, también ha atraído la atención mundial como centro financiero. Más de 60 fondos de cobertura han establecido operaciones allí, capitalizando las políticas libres de impuestos de la ciudad y su infraestructura de clase mundial. Esta afluencia de inversión subraya el entorno favorable a los negocios de los EAU, donde los inversores extranjeros pueden disfrutar de beneficios como la propiedad del 100% en zonas de libre comercio y cero impuestos sobre la renta. Además de estas ventajas financieras, la ubicación geográfica de los EAU es un activo importante. Estratégicamente posicionado entre Europa, Asia y África, proporciona un acceso sin igual a algunos de los mercados de más rápido crecimiento del mundo. Para O’Leary, no se trata de abandonar América del Norte, sino de ampliar oportunidades. “Hablas sobre servicios financieros y simplemente la escala de lo rápido que está creciendo, es absolutamente enorme. Tienes que ir allí porque allí es donde está el dinero”, dijo en un video reciente de YouTube. La movida de O’Leary también pone de manifiesto una tendencia más amplia. En los últimos años, los EAU han atraído a personas y empresas de alto patrimonio. La política de cero impuestos sobre la renta del país y sus redes comerciales bien conectadas lo han convertido en un imán para la inversión global. En 2023, los EAU informaron de $30,688 mil millones en inversión extranjera directa (IED), en comparación con los $22,737 mil millones del año anterior. El compromiso de los EAU con la diversificación económica es evidente a través de substanciales inversiones en energía renovable, tecnología financiera e inteligencia artificial. Iniciativas como la Ciudad Masdar ejemplifican la dedicación del país al desarrollo sostenible, atrayendo a inversores internacionales en busca de oportunidades en sectores emergentes. Este artículo sobre la gran apuesta de Kevin O’Leary por el crecimiento de los EAU: por qué la economía de esta nación está superando a la de los EE. UU. con un crecimiento proyectado del 6,7% para 2025 apareció originalmente en Benzinga.com © 2025 Benzinga.com. Benzinga no ofrece consejos de inversión. Todos los derechos reservados.