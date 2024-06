¿Por qué Kylian Mbappé está usando una máscara en la Eurocopa 2024 y cuáles son las reglas?

Siga la cobertura en vivo de Bélgica vs Rumania, Turquía vs Portugal y Georgia vs República Checa en Euro 2024 hoy

Kylian Mbappé llevará una máscara cuando regrese a jugar en Euro 2024.

El capitán de Francia, de 25 años, se fracturó la nariz en su primer juego del torneo.

Evitó la cirugía, pero después de una evaluación médica se determinó que debe usar equipo de protección para regresar de manera segura al campo.

El delantero del Real Madrid fue fotografiado con una máscara con los colores nacionales franceses de rojo, blanco y azul, la tricolor, y el logo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) durante el entrenamiento el jueves.

Francia juega contra Países Bajos en el segundo partido del Grupo D el viernes.

¿Qué le pasó a Mbappé?

Mbappé se fracturó la nariz en el primer juego de Francia en el torneo, contra Austria el lunes.

Sufrió la lesión en una colisión aérea con el defensor de Austria Kevin Danso, con sangre en su rostro y en su camiseta de juego.

Mbappé recibió tratamiento médico antes de salir en los últimos minutos del partido en Düsseldorf, siendo reemplazado por Olivier Giroud.

¿Cuáles son las reglas de la UEFA sobre máscaras?

La UEFA tiene reglas muy específicas sobre la ropa y otro equipo usado durante el juego.

Lee: “El equipo médico (por ejemplo, protección de cabeza, máscaras faciales, yesos, rodilleras o coderas): El equipo médico usado en el campo de juego debe ser de un solo color y no tener identificación de equipo ni de fabricante.

“Los objetos utilizados en piernas y brazos deben ser del mismo color que el elemento de vestimenta correspondiente (por ejemplo, coderas o cinta utilizada en el brazo del mismo color que las mangas de la camiseta y rodilleras del mismo color que los pantalones cortos).

“Todo equipo debe ser aprobado por la UEFA, por lo que no es posible que Mbappé salga al campo usando una máscara que no cumpla con esas regulaciones. La FFF deberá solicitar a la UEFA y aprobar cualquier máscara que elija usar.

¿Qué máscara usará Mbappé entonces?

Mbappé tiene preparadas varias máscaras, todas de un solo color, que cumplirán con las regulaciones de la UEFA, confirmó la FFF a The Athletic.

La FFF conocía la guía que debía seguir antes de hacer las máscaras. También tiene preparadas diferentes tallas.

¿Jugará Mbappé contra Países Bajos?

El miércoles, Mbappé insinuó la posibilidad de participar en el segundo juego de la fase de grupos de Francia con un mensaje críptico en las redes sociales.

“Sin riesgos, no hay victorias”, escribió en Instagram, desatando especulaciones sobre su disponibilidad.

“Todo va en la dirección correcta,” dijo Didier Deschamps en su rueda de prensa el jueves.

“Después de este gran golpe que ha tenido, con las consencuencias, por supuesto. Ayer, como vieron, pudo salir y hacer un poco de actividad. Y eso será también el caso esta noche.

“Así que las cosas van en la dirección correcta para que esté disponible mañana. Nos aseguraremos de que esté disponible, repito.”

Las regulaciones de la UEFA requieren que los equipos confirmen sus alineaciones al menos una hora antes del inicio de cada partido.

Francia enfrenta a Países Bajos a las 8pm BST (3pm ET) en Leipzig el viernes.

Una victoria los verá avanzar a la siguiente fase del torneo. Luego juegan contra Polonia en su último partido de grupo en Dortmund el martes.