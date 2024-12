Por qué iOS 18.2 es una actualización imprescindible incluso si no utilizas Apple Intelligence.

“

Cuando iOS 18.2 llegue a todos los iPhones el lunes, traerá una gran cantidad de nuevas características. La mayor parte del enfoque está en las nuevas capacidades de Apple Intelligence, y por una buena razón: la IA es el gancho de marketing principal de Apple, pero las características se están implementando gradualmente durante varios meses. El iOS 18.2 (y macOS 15.2) agrega herramientas de imágenes esperadas y la integración de ChatGPT que hacen que Apple Intelligence sea mucho más útil.

Pero si no tienes un iPhone 16 o iPhone 15 Pro (o simplemente no te importa la IA), nada de eso te importa. Afortunadamente, iOS 18.2 no es solo una actualización de Apple Intelligence, también agrega una gran cantidad de otras características y cambios de calidad de vida. Aquí están todas las cosas nuevas en iOS 18.2 que llegarán a tu iPhone y que no tienen nada que ver con Apple Intelligence.

Mejoras en el control de la cámara

Después de meses de críticas, Apple está haciendo varios ajustes al botón de Control de la cámara en iOS 18.2, para aquellos con un iPhone 16. Primero, presionar y mantener presionado el botón lanzará la nueva característica de Visual Intelligence.

Pero también hay algunas otras mejoras de calidad de vida. En Configuración > Accesibilidad > Control de la cámara podrás ajustar la velocidad de doble clic. También puedes activar un bloqueo de enfoque/exposición en Configuración > Cámara > Control de la cámara, de modo que una leve presión en el botón bloquee la exposición y el enfoque de la misma manera que normalmente lo hace en el botón de disparo de una cámara DSLR.

Finalmente, hay un nuevo interruptor que requiere que la pantalla esté encendida para que el botón de Control de la cámara lance una aplicación de cámara. Encontrarás eso en Configuración > Pantalla y brillo, que es un lugar algo confuso para ello.

Foundry

Nueva aplicación de correo con categorías inteligentes

La aplicación de Correo analizará el contenido de tus correos electrónicos y los categorizará automáticamente en cuatro categorías:

Principal: Tu correo personal o correos que necesitan ser respondidos de inmediato.

Transacciones: Recibos, confirmaciones de pedidos, avisos de envío, etc.

Actualizaciones: Noticias y boletines, notificaciones de redes sociales, y cosas por el estilo.

Promociones: Cupones, ofertas de marketing, y demás.

Las cuatro categorías existirán como botones en la parte superior de la aplicación de Correo, y puedes deslizar hacia la izquierda en ellas para mostrar Todos los correos.

Y no, Apple no está leyendo tus correos electrónicos. Todo esto sucede en el dispositivo.

Límite de volumen y control deslizante de la pantalla de bloqueo

En el menú Configuración > Sonido y vibración, hay una nueva función de Límite de volumen para el altavoz incorporado de tu iPhone (los límites de volumen para auriculares existen desde hace mucho tiempo). Solo afecta la reproducción de medios, no las llamadas/FaceTime, alertas, o sonidos del sistema.

También hay una nueva opción en Configuración > Accesibilidad > Audio y visual llamada “Mostrar siempre el control de volumen”. Esto pondrá el control deslizante de volumen de nuevo en la parte inferior de los controles de reproducción de medios en tu pantalla de bloqueo. Ese control deslizante de volumen fue eliminado en iOS 16 (a menos que estuvieras usando AirPlay), y si lo extrañas, ahora puedes tenerlo de vuelta.

Aplicaciones de mensajería y llamadas predeterminadas

En Configuración > Aplicaciones de iOS 18.2 encontrarás una nueva selección en la parte superior, antes de tu lista de aplicaciones instaladas, llamada Aplicaciones predeterminadas.

En este menú, elegirás aplicaciones predeterminadas para cosas como correo electrónico, navegador, contraseñas y códigos, y más. La mayoría son opciones que ya tenías antes (aunque dispersas en Configuración), pero Mensajería y Llamadas son nuevas.

No hay aplicaciones que califiquen para llenar esas áreas en este momento, pero probablemente sea solo cuestión de que las aplicaciones existentes necesiten nuevas versiones que utilicen nuevos marcos de trabajo.

Foundry

Rompecabezas de Sudoku en News+

Si eres un suscriptor de News+, tienes acceso a varios rompecabezas en la aplicación News. Apple publica crucigramas diarios, minicrucigramas, y un juego de palabras llamado Cuartiles.

Ahora, los rompecabezas de Sudoku diarios se unen a la lista. Hay un rompecabezas fácil, moderado y desafiante disponible cada día.

Foundry

Compartir ubicación de artículo de AirTag

Pudiste compartir un AirTag con otro usuario de iPhone, pero eso solo realmente ayuda a los miembros de la familia o amigos de confianza.

Con iOS 18.2, Apple te permitirá crear un enlace seguro que podrás compartir con otra persona para permitirle ver la ubicación de un AirTag. Podrán abrirlo en cualquier dispositivo, incluso solo en un navegador web en cualquier computadora, y ver la ubicación de ese AirTag.

El enlace caduca automáticamente después de 7 días o cuando el AirTag se reúne con su propietario, y por supuesto, el propietario puede desactivar el uso compartido en cualquier momento.

Además, Apple está trabajando con un montón de aerolíneas importantes para hacer que este proceso de compartición sea parte de su flujo de servicio al cliente para equipaje perdido.

Apple

¿Estimaciones de tiempo de carga?

Esta función aún no está disponible en la versión beta de IOS 18.2, pero 9to5Mac descubrió que Apple pronto te mostrará cuánto tiempo le queda a tu iPhone hasta que se cargue por completo. Es una función que ha estado presente en los teléfonos Android desde hace tiempo y sería una adición bienvenida y pendiente al iPhone.

Sin embargo, si bien la función apareció por primera vez en uno de los primeros códigos beta de iOS 18.2, aún no está activa. Existe la posibilidad de que se active cuando iOS 18.2 esté disponible para todos el lunes. De lo contrario, espera que esté en iOS 18.3 en algún momento de febrero.

