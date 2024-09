Por qué Harris está dividiendo con (algunos de) los planes de ganancias de capital de Biden

“

En un día en que la vicepresidenta Kamala Harris presentó un nuevo plan para pequeñas empresas, la candidata demócrata también anunció un cambio en sus planes para pagarlo al decir que la tasa de impuestos sobre ganancias de capital a largo plazo para los ultra ricos debería ser del 28%.

Esto marcó una ruptura con el presidente Joe Biden, quien ha propuesto una tasa de aproximadamente diez puntos porcentuales más alta para los estadounidenses que ganan más de un millón de dólares al año.

El cambio de impuestos de Harris se produjo después de una ola de críticas de muchos líderes empresariales al enfoque de Biden-Harris sobre las ganancias de capital, que a veces se describen como ineficaces y punitivas, y que probablemente frenarán la innovación.

El movimiento de Harris del miércoles fue anunciado en un discurso en North Hampton, N.H., y fue parte de un intento más amplio de la candidata demócrata esta semana de fortalecer sus credenciales en el mundo de los negocios.

“Mi plan hará que nuestro código fiscal sea más justo mientras que también prioriza la inversión y la innovación”, dijo Harris en el discurso en North Hampton mientras intentaba esbozar un enfoque centrado en fomentar la innovación y en la prioridad a largo plazo de Biden-Harris de hacer que los ultra ricos paguen su “parte justa”.

“Sabemos que cuando el gobierno fomenta la inversión, conduce a un crecimiento económico generalizado y crea empleos que hacen que nuestra economía sea más fuerte,” agregó Harris el miércoles.

¿Separándose del jefe? La candidata presidencial demócrata Kamala Harris saluda el miércoles antes de un acto de campaña en North Hampton, N.H. (AP Photo/Steven Senne) (ASSOCIATED PRESS)

Apoyo continuo para gravar las ganancias ‘no realizadas’ de los más ricos

Pero Harris también reafirmó oblicuamente el miércoles que apoya una idea aún más controvertida de Biden: gravar las ganancias no realizadas de los ultra ricos. (Las ganancias no realizadas son el crecimiento en el patrimonio neto que existe en papel pero sigue ligado a un activo que aún no se ha vendido.)

“Apoyo un impuesto mínimo para multimillonarios,” dijo Harris nuevamente durante el discurso centrado en la política económica en un pintoresco pequeño negocio cerca de Portsmouth, N.H.

El impuesto mínimo para multimillonarios es un plan separado de Biden que incluye un esfuerzo para apuntar a las ganancias no realizadas de los hogares si su patrimonio neto supera los 100 millones de dólares.

Es un eco de llamados de figuras como los senadores demócratas Bernie Sanders y Elizabeth Warren a un “impuesto sobre la riqueza” pero con efectos más limitados. Sin embargo, el plan ha enfrentado una ola de críticas, especialmente en la pregunta de cómo se implementaría.

Donald Trump se ha centrado particularmente en la propuesta de ganancias no realizadas, acusando que la idea era “más allá del socialismo”.

¿Libertad de impuestos? El candidato presidencial republicano Donald Trump habla durante un evento político de Moms For Liberty el 30 de agosto. (Tom Brenner for The Washington Post via Getty Images) (The Washington Post via Getty Images)

Un enfoque el miércoles en las ganancias de capital regulares

Sin embargo, lo que Harris estaba enfocada el miércoles, además de una expansión diez veces mayor de un crédito fiscal clave para pequeñas empresas y la reducción de trámites burocráticos para las pequeñas empresas, eran estos impuestos sobre ganancias de capital regulares.

Estos impuestos se pagan cuando los inversionistas venden sus acciones u otros activos y luego realmente obtienen las ganancias.

Las ganancias de capital a largo plazo actualmente están gravadas al 20% para los estadounidenses más ricos.

Biden había propuesto que esas ganancias de capital, al menos para los hogares que ganan más de 1 millón de dólares al año, se alinearan con la tasa impositiva máxima actual sobre salarios. Esa tasa es actualmente del 37% pero podría aumentar al 39.6% en 2026 si se permite que expiren los recortes de impuestos de la era Trump.

Harris, el miércoles, claramente intentaba encontrar un término medio con su propuesta del 28%, diciendo: “Gravaremos las ganancias de capital a una tasa que recompensa la inversión en los innovadores, fundadores y pequeñas empresas de América”.

También el miércoles, Harris reafirmó que apoya el aumento de la tasa impositiva corporativa federal. Un asesor de Harris previamente le dijo a Yahoo Finance que quiere que esa tasa se eleve del 21% al 28%. Donald Trump ha discutido la posibilidad de reducir esa tasa al 15-20%.

En cualquier caso, las ideas fiscales variadas de Harris podrían enfrentar una batalla cuesta arriba en el Congreso con muchos de estos planes que reflejan otros que el presidente Biden ha estado impulsando sin éxito durante años.

Esos planes no fueron promulgados ni siquiera en 2021 y 2022, cuando Biden estaba en la Casa Blanca y los demócratas controlaban tanto la Cámara como el Senado.

Pero incluso con el impulso de esta semana hacia un término medio en las ganancias de capital, Harris también señaló el miércoles que mantendrá un enfoque en la equidad fiscal que ha sido una característica de los años de Biden.

“No es justo que aquellos que pueden permitírselo más a menudo paguen una tasa impositiva más baja que nuestros maestros, nuestras enfermeras y nuestros bomberos,” dijo Harris el miércoles. “No es justo. No es justo.”

Ben Werschkul es corresponsal de Washington para Yahoo Finance.

