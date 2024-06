Por qué finalmente trasladé mi negocio de Vanguard a Charles Schwab.

“

Es un terreno resbaladizo cuando una operación centrada en el cliente como Vanguard Group ha sido desde que fue fundada hace casi 50 años comienza a volverse codiciosa al imponer una serie de cambios y tarifas mezquinas a sus clientes.

Además, volverse codicioso no solo puede dañar la reputación de la empresa, sino que también puede costarle dinero. Eso es lo que sucederá en mi caso, porque he decidido votar con los pies, en sentido metafórico, por supuesto, y mover mi cuenta de 401(k) Individual de Vanguard a Charles Schwab (SCHW).

Si eres uno de los millones de clientes de Vanguard afectados por los cambios vulgares que discutí el mes pasado, es posible que quieras considerar hacer algo similar si te encuentras en una situación como la mía.

En mi caso, no hay impuestos sobre la renta generados al cambiarme a Schwab desde Vanguard porque es una cuenta de jubilación. Si estás pensando en mudarte o liquidar una cuenta imponible para escapar de los cambios de Vanguard, asegúrate de tener en cuenta las consecuencias fiscales (si las hay).

Estoy sacando mi 401(k) Individual de Vanguard ahora porque el próximo mes venderá muchas de sus cuentas de jubilación para pequeñas empresas, incluida la mía, a una empresa llamada Ascensus, LLC. No tengo nada en contra de Ascensus. Sin embargo, Ascensus me cobraría tarifas de al menos $40 al año, y posiblemente más. No he pagado tarifas anuales a Vanguard por mi cuenta Individual de K, que abrí en 2016 y financio principalmente con lo que me pagan por escribir artículos.

Dado que mi objetivo es obtener la mejor oferta para mí mismo, no quiero pagar ni siquiera una tarifa anual relativamente pequeña de dos dígitos a Ascensus si no tengo que hacerlo. Lo cual resulta que no.

Cuando escribí por primera vez sobre los cambios de Vanguard, no estaba seguro de si iba a transferir mi cuenta. Pero ahora, después de hacer un poco de tarea, he decidido transferirla porque Schwab, que es una operación con fines de lucro propiedad de accionistas, me está ofreciendo una mejor oferta de la que obtendría teniendo a Vanguard, una empresa propiedad de sus inversores, vender mi cuenta a Ascensus.

La estructura de propiedad de Vanguard, que ha llevado a la empresa a seguir reduciendo las tarifas de sus fondos, es una de las principales razones por las que, hasta ahora, he movido cuentas a Vanguard pero nunca he movido una cuenta fuera.

En un comunicado, Ascensus dijo: “Cobramos una tarifa plana por nuestros servicios, lo que nos permite ofrecer experiencias digitales simplificadas con las necesidades de las pequeñas empresas en mente, información de mercado y recursos educativos.” Sin embargo, dado que tomo mis propias decisiones de inversión y mi 401(k) Individual posee solo una acción, no veo la necesidad de pagarle a Ascensus nada.

My mudanza a Schwab significa que Vanguard, que no quiso hacer comentarios, no obtendrá lo que esperaba al vender mi cuenta a Ascensus. Y es posible que termine intercambiando el fondo del índice total del mercado de valores de Vanguard de mi 401(k) Individual, su tenencia completa, por el fondo de Schwab equivalente.

¿Por qué? Porque descubrí, para mi sorpresa, que Schwab cobra una tarifa de gestión de solo 0,03% para su fondo de índice total del mercado, en comparación con el 0,04% que cobra Vanguard a los accionistas de clase Admiral como yo por su fondo de índice total del mercado.

Por lo tanto, no solo Vanguard no obtendrá nada por vender mi cuenta a Ascensus, probablemente perderá la tarifa de gestión que actualmente recibe de mi 401(k) Individual.

Nunca se me había ocurrido hasta ahora ver si el fondo de mercado total de Schwab tenía costos más bajos que el de Vanguard. Si Vanguard no hubiera anunciado planes para vender sus 401(k) Individuales, IRAs SIMPLE y SEP-IRAs de múltiples participantes a Ascensus, no me hubiera molestado en buscar una tarifa más baja que la minúscula 0.04%.

Un Schwabbie local me mostró que podía transferir mi cuenta de Vanguard a Schwab sin costo alguno. Y que si quisiera, podría mantener mis acciones de fondos de índice de Vanguard existentes en mi nueva cuenta, que estoy en proceso de abrir. (Otro plus: ¡Su oficina está a solo 10 minutos a pie de mi casa!)

Para demostrarte que soy económico pero no absurdamente, planeo dejar nuestras otras seis cuentas de Vanguard en su lugar.

Eso a pesar de que uno de los cambios molestos que Vanguard está haciendo involucra una nueva tarifa del 1% sobre los dividendos recibidos por sus clientes que, como yo, tienen valores extranjeros y American Depositary Receipts.

Sin embargo, la tarifa me costará menos de $4 al año, y no vale la pena trasladar mi cuenta por esa cantidad trivial. Además, a diferencia de mi 401(k) Individual, mi tenencia de acciones suizas podría resultar no ser permanente.

No tengo idea de cuántos clientes de Vanguard están sacando cuentas de Vanguard debido a los cambios vulgares que está haciendo la empresa o cuánto en activos y tarifas de administración anuales podría perder Vanguard. Pero claramente no estoy solo.

Tampoco tengo ninguna ilusión de que mi traslado a Schwab lleve a Vanguard a la quiebra. Pero sin duda espero que este sea un comportamiento único y que la empresa no haga algo en el futuro que me induzca a tener que tomar otra decisión como la que acabo de tomar.

Allan Sloan es un periodista financiero galardonado y colaborador de Yahoo Finance.

