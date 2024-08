¿Por qué están ocurriendo disturbios en todo el Reino Unido en este momento?

Se ha producido mucha vandalismo y violencia, con coches y edificios quemados, objetos lanzados a mezquitas, policías atacados y hoteles que se cree que alojan a solicitantes de asilo allanados.

El Primer Ministro Sir Keir Starmer dio un discurso televisado el domingo (4 de agosto) y advirtió a los implicados que “lamentarían” participar.

Dijo: “Las personas en este país tienen derecho a estar seguras, y sin embargo hemos visto a las comunidades musulmanas como objetivo, ataques a mezquitas.

“Otras comunidades minoritarias señaladas, saludos nazis en la calle, ataques a la policía, violencia gratuita junto con retórica racista, así que no, no me esconderé de llamarlo como es: matonismo de extrema derecha.”

Pero ¿por qué han tenido lugar los disturbios y por qué ha escalado a medida que ha avanzado la semana?

¿Por qué han ocurrido disturbios en el Reino Unido?

Los disturbios ocurrieron después del asesinato de tres jóvenes en un estudio de baile en Southport el lunes (29 de julio).

Alice Dasilva Aguiar, nueve, Bebe King, seis, y Elsie Dot Stancombe, siete, fueron asesinadas y otras ocho resultaron heridas, algunas gravemente.

Surgieron rumores en las redes sociales afirmando que el atacante era un hombre llamado Ali Al-Shakati que era un solicitante de asilo musulmán.

Sin embargo, esto no era cierto, ya que la persona acusada de los cargos fue identificada como Axel Rudakubana, de 17 años, en el tribunal.