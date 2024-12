Por qué está cayendo la acción de Wolfspeed hoy

Las acciones de Wolfspeed (NYSE: WOLF) están experimentando grandes ventas en la negociación del martes. El precio de las acciones de la compañía había caído un 8,8% a las 2:30 p.m. ET y había bajado hasta un 11,2% más temprano en el día de negociación.

Las acciones de Wolfspeed están perdiendo terreno hoy en conjunto con un nuevo informe de Axios que detalla las recientes luchas en el negocio. Es probable que el precio de las acciones de la empresa también esté bajo presión debido a la noticia de que el especialista en carburo de silicio está siendo demandado por fraude de valores. Las acciones de Wolfspeed han caído un 79% este año.

Axios publicó un nuevo informe hoy que cubre los desafíos en Wolfspeed y la insatisfacción de los inversores. El informe relata el cambio de la empresa para centrarse en chips, dispositivos y materiales de carburo de silicio y cómo la iniciativa ha llevado a una deuda creciente. El informe también señaló que Wolfspeed había emitido repetidas revisiones a la baja en la guía, y que la utilización de la fábrica en las plantas existentes y la cancelación de expansiones habían hecho que muchos inversores perdieran la fe en el negocio. Gregg Lowe renunció como CEO de la empresa el mes pasado, y la empresa está reduciendo su número de empleados en aproximadamente un 20%.

Además de Axios resaltando los problemas en Wolfspeed, el bufete de abogados Block & Leviton anunció que había presentado una demanda por valores contra la empresa y algunos de sus ejecutivos. La demanda alega que Wolfspeed y ciertos ejecutivos engañaron materialmente a los inversores sobre el estado del negocio y su trayectoria a corto plazo. En particular, la demanda señala que Wolfspeed redujo su orientación entre un 30% y un 50% desde una previsión inicial que sugería que una utilización del 20% de la planta de fabricación de Mohawk Valley de la empresa produciría $100 millones en ingresos.

Las tecnologías de carburo de silicio de Wolfspeed son generalmente muy apreciadas y podrían ver vientos favorables de demanda a largo plazo en conjunto con la evolución de la industria de vehículos eléctricos (EV). Por otro lado, el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos se ha estado desacelerando, y muchos analistas ahora esperan que la adopción se produzca a un ritmo más lento de lo previamente anticipado.

Wolfspeed registró una pérdida neta de $282.2 millones el último trimestre y terminó el período con $1.7 mil millones en efectivo y equivalentes frente a aproximadamente $3.1 mil millones en deuda. Con la escalada de la producción y la utilización de la fábrica quedando rezagada respecto a los planes originales de la empresa, parece poco probable que el negocio se vuelva rentable en el corto plazo. Por otro lado, algunos analistas e inversores creen que la empresa podría ser un objetivo potencial de adquisición.

