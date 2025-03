Por qué el vasto ejército del Congo está luchando para combatir al M23

Sus soldados están mal pagados y mal armados. Sus filas están plagadas de facciones que persiguen sus propios intereses. Y se dice que los presidentes sucesivos lo han mantenido débil por miedo a un golpe de estado.

El ejército de la República Democrática del Congo ha parecido demasiado débil y disfuncional para detener a una milicia que ha arrasado la parte oriental del país en las últimas semanas. La milicia, llamada M23, ha tomado dos ciudades principales, dos aeropuertos estratégicos y grandes extensiones del territorio congoleño.

Félix Tshisekedi, el presidente, intentó prepararse para este momento, fortaleciendo su ejército para aplastar a los miles de combatientes que merodean en el este. Pero esa respuesta se ha desmoronado ante el avance del M23, dejando a Mr. Tshisekedi cada vez más aislado, con su apoyo nacional evaporándose, las conversaciones de paz con potencias regionales estancadas y un fuerte apoyo internacional que falta.

M23 está respaldado por Ruanda, el vecino mucho más pequeño de Congo cuyas tropas han entrenado, armado e integrado con los rebeldes, según las Naciones Unidas. Ruanda ha reconocido que sus tropas están en Congo, pero ha negado controlar al M23.

“Este conflicto tiene dos lados”, dijo Fred Bauma, director ejecutivo de Ebuteli, un instituto de investigación congoleño. “Uno es el apoyo de Ruanda al M23. Y el otro son las debilidades internas del gobierno congoleño”.

En una entrevista reciente con The New York Times, el presidente del Congo dijo que el problema del ejército era que había sido infiltrado por extranjeros, y culpó a su predecesor por no abordar el problema.

“Mi predecesor pasó 18 años en el poder sin reconstruir el ejército”, dijo el Sr. Tshisekedi. “Cuando comenzamos a reformarlo y reconstruirlo en 2022, fuimos atacados de inmediato por Ruanda, como si quisieran prevenir las reformas”.

Durante el último mes, esos ataques se han acelerado, y el ejército congoleño y sus aliados, que incluyen mercenarios europeos y grupos armados conocidos como los Wazalendo, o Patriotas, han perdido batalla tras batalla.

M23 se está expandiendo hacia nuevos territorios, rodeando la ciudad de Uvira, y avanzando hacia el norte y el sur. En Bukavu, los soldados congoleños se retiraron en largas columnas antes de que M23 atacara la ciudad.

Después de una batalla por la ciudad de Goma, los combatientes del M23 cargaron cientos de soldados capturados en camiones y los llevaron fuera de la ciudad para ser reentrenados. Según un portavoz rebelde, los policías también se han rendido en masa y se han unido al M23. Los soldados congoleños y sus aliados de Wazalendo a menudo se han vuelto unos contra otros, luchando por suministros y acceso a lugares donde se les acusa de extraer sobornos.

Un gigante débil

En teoría, el Congo está bien posicionado para hacer frente a las amenazas que vienen de su vecino mucho más pequeño. Los expertos estiman que tiene entre 100,000 y 200,000 tropas, mucho más que Ruanda o M23.

Pero el ejército congoleño ha sido conocido desde hace mucho tiempo por su debilidad y corrupción.

Los soldados desmotivados aumentan sus escasos ingresos extorsionando a civiles, a menudo en los cientos de retenes de carreteras del Congo, el más lucrativo de los cuales puede pagar 900 dólares al día, muchas veces el salario mensual de un soldado.

Los comandantes cobran pagos de sus subordinados, o salarios extra, para trabajadores fantasma que solo existen en papel, en un sistema arraigado de corrupción y abuso. Las tropas carecen de camiones para el transporte, y en su lugar a menudo se apropian de taxis-moto para desplazarse de un despliegue a otro.

“El ejército realmente opera como un grupo armado”, dijo Peer Schouten, investigador de paz y violencia en el Instituto Danés de Estudios Internacionales, con un enfoque en África Central.

Sabiendo esto, el Sr. Tshisekedi intentó fortalecer el ejército. En 2023, más que duplicó el presupuesto militar de 371 millones de dólares a 761 millones de dólares, superando los 171 millones de dólares de Ruanda, aunque ambos países equilibraron poco más del 1 por ciento de su producto interno bruto.

Parte del dinero se destinó a mejores armas. El Congo recientemente compró drones de ataque a China, así como aeronaves de vigilancia y ataque a una empresa de defensa sudafricana. También destinó 200 millones de dólares a una fuerza regional que atrajo a tropas de África meridional.

Pero “aumentar la capacidad no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana”, dijo Nan Tian, investigador del Instituto Internacional de Investigación en Paz de Estocolmo.

Del otro lado del conflicto está M23, una milicia con décadas de experiencia en el este del Congo y respaldada por hasta 4,000 tropas ruandesas bien armadas y capacitadas que operan en territorio congoleño.

Ruanda está controlada estrictamente por su presidente, Paul Kagame, quien asumió el cargo después del genocidio de 1994. Ha consolidado su poder y no tolera disidencias; su gobierno dice que ganó el 98 y el 99 por ciento de los votos en las dos últimas elecciones presidenciales.

Las raíces de la fragilidad del Congo

El Congo es la nación más grande de África subsahariana. Gran parte de ella es remota y desconectada, y el Estado está ausente o es depredador. Más de 100 grupos armados están activos, y los perpetradores llevan a cabo abusos con casi total impunidad.

Las raíces de la fragilidad del Congo son profundas. Se quedó con instituciones débiles y muy poco desarrollo después de décadas de colonialismo belga. Luego, después de la independencia, los Estados Unidos y Bélgica apoyaron el derrocamiento del primer ministro Patrice Lumumba, y luego Estados Unidos ayudó a instalar a Mobutu Sese Seko, un cleptócrata que gobernó durante casi tres décadas. Una guerra civil derrocó a Mobutu en 1997; su sucesor, Laurent Kabila, fue asesinado cuatro años después.

El Sr. Tshisekedi nunca ha gozado de mucha popularidad entre su pueblo. Se hizo cargo del liderazgo de su partido después de la muerte de su padre, uno de los principales políticos de la oposición del Congo, y tomó el poder en 2018, declarado ganador de unas elecciones que los datos de encuestas sugieren que casi con certeza perdió.

Y aunque retuvo el poder en las elecciones de 2023, la participación de votantes fue la más baja que el país había visto desde la independencia. La Iglesia Católica, que tiene una larga historia de monitorear las elecciones del Congo, acusó a la comisión electoral nacional de presidir una “catástrofe electoral”.

Desde entonces, el Sr. Tshisekedi ha dado a entender que quiere cambiar la Constitución, una táctica que varios líderes africanos han utilizado para resetear los límites de mandato y permanecer en el poder.

Pero estos planes han sido recibidos con considerable oposición. Los expertos dicen que su posición es precaria y los fracasos militares en el este lo están debilitando aún más. En Kinshasa, la capital, la gente está preocupada por su capacidad para controlar sus fuerzas de seguridad y teme un posible golpe de estado.

El Sr. Tshisekedi ha dicho que se acercará a la oposición y formará un gobierno de unidad.

Negociaciones de paz estancadas

Varios intentos diplomáticos para resolver la crisis en el este del Congo han llegado a un punto muerto, con el Sr. Tshisekedi negándose dos veces a asistir a las conversaciones de paz.

Los líderes de la iglesia congoleña están tratando de organizar la última ronda de negociaciones, y se han reunido con el Sr. Kagame y varios líderes de la oposición congoleña. Quieren que el Sr. Tshisekedi hable con M23, algo en lo que insiste el Sr. Kagame.

Hasta ahora, el Sr. Tshisekedi se ha negado a negociar directamente con M23. Pero a medida que se demora, su posición parece estar debilitándose.

El conflicto ha causado la muerte de más de 7,000 ciudadanos congoleños desde enero, según las Naciones Unidas. Aproximadamente 2,500 han sido enterrados sin ser identificados, dijo el primer ministro del Congo a las Naciones Unidas la semana pasada.

Malawi, que participó en una fuerza del África Meridional que luchó contra el M23, ha ordenado a las tropas retirarse después de que tres de ellas fueran asesinadas en enero.

Otros actores regionales están aprovechando la vulnerabilidad del Congo y la falta de acción de las potencias extranjeras para avanzar en sus propios intereses. Uganda amenazó recientemente con atacar la ciudad congoleña de Bunia si “todas las fuerzas” allí no entregaban sus armas. Uganda también ha apoyado a M23, según expertos de la ONU.

Sin un ejército fuerte, el Sr. Tshisekedi ha seguido apelando a las potencias mundiales, esperando que presionen a Ruanda para que retroceda. Cuando M23 atacó en 2012, la condena internacional llevó a Ruanda a retirar su apoyo al grupo armado, y finalmente fue derrotado. Esta vez, ha habido críticas generalizadas, pero no hay indicios de que Ruanda tenga la intención de retroceder.

Ruth Maclean informó desde Dakar, Senegal, y Guerchom Ndebo desde Goma, República Democrática del Congo.