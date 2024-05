Por qué el suicidio asistido por médicos está ganando terreno en Albany

Con la ayuda de Shawn Ness

¿Será este el año en que los legisladores aprueben la eutanasia asistida por médicos?

El alcalde Eric Adams salió en defensa de la gobernadora Kathy Hochul por su error.

Las leyendas deportivas de Nueva York visitaron hoy el Capitolio del estado. Aquí está la razón.

El Senado estatal está aprobando una larga lista de proyectos de ley ambientales.

UNA LEY MUY BUSCADA: Los defensores han luchado durante una década para legalizar la eutanasia asistida por médicos en Nueva York. Esperan que este año la lucha termine.

Durante cualquier semana ocupada en el Capitolio en Albany, es difícil no notar a las multitudes de activistas que lucen brillantes camisetas amarillas y entregan afanosamente pegatinas a los legisladores y lobistas.

La ayuda médica para morir, o el derecho de un médico a recetar medicamentos para poner fin a la vida de pacientes que sufren y que están en fase terminal, ha sido durante mucho tiempo una prioridad para cientos de activistas que han visto sufrir innecesariamente a sus seres queridos en sus últimos días de vida.

Pero en el último año, la propuesta para legalizar la eutanasia asistida por médicos, que ya es ley en California, Nueva Jersey y otros ocho estados, ha ido ganando terreno.

La lista de patrocinadores del proyecto de ley, que ahora suma 80 legisladores, ha ido aumentando constantemente desde que la versión actual se introdujo en 2016. La senadora estatal Jessica Scarcella-Spanton y los miembros de la Asamblea Amy Paulin y Tony Simone organizaron una manifestación repleta esta tarde afuera de la Cámara del Senado a favor del proyecto de ley.

Y grupos clave, como la Asociación de Abogados de Nueva York y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, han mostrado su apoyo al proyecto de ley, ayudando a ganar impulso.

La Sociedad Médica del Estado de Nueva York también revirtió el mes pasado su oposición de larga data a la Ley de Ayuda Médica en Morir.

Su causa es clara: Permitir que las personas mueran con dignidad.

Pero a pesar del aumento de apoyo, las tres personas con el verdadero poder en Albany, la gobernadora Kathy Hochul, el presidente de la Asamblea Carl Heastie y la líder de la mayoría del Senado Andrea Stewart-Cousins, han evitado tomar una posición sobre el proyecto de ley.

Y Stewart-Cousins sugirió que es poco probable que haya avances en el proyecto de ley este año, con solo 16 días restantes de la sesión.

“Creo que esta es una discusión sólida, y obviamente, no estamos ahí todavía”, dijo. “Es una cuestión de información. Es una cuestión de educación y luego veremos si realmente podemos hacer cosas que cambien la vida para mejor.”

Y la propuesta de legalizar la práctica enfrenta oposición. La Conferencia Católica de Nueva York se opone firmemente a la medida.

Algunos médicos también han expresado preocupaciones de que legalizar la eutanasia asistida por médicos podría crear una especie de pendiente resbaladiza, donde personas que no están gravemente enfermas terminalmente, sino profundamente deprimidas, podrían aprovechar la ley para poner fin a su propia vida. Señalan ejemplos de esto que ha ocurrido en Canadá.

La doctora Eve Slater, profesora de medicina clínica en la Universidad de Columbia y ex secretaria asistente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., ha organizado un grupo de profesionales médicos que se oponen al proyecto de ley.

Le preocupa que la eutanasia asistida por médicos viole una disposición clave del juramento hipocrático: Primum non nocere. Primero, no hacer daño.

“Es suicidio, y, sabes, esperan que de alguna manera al involucrar a un médico eso de alguna manera lo haga aceptable”, dijo. También está preocupada de que la ley brinde un camino para que aquellos con enfermedades no terminales acorten su vida.

“Los abogados entran en acción y dicen, ‘Bueno, ¿cómo puedes negárselo a mi cliente cuando lo has permitido para otra persona?'” – Jason Beeferman

DEFENSA DE ADAMS A LA ‘ERROR DE LA COMPUTADORA’ DE HOCHUL: El alcalde Eric Adams defendió enérgicamente a Hochul después de que ella hiciera un error embarazoso el lunes, y dijo que aquellos que se han sumado a criticar a la gobernadora simplemente están jugando a ser “policías de palabras”.

“Conozco su corazón, sé lo que quería decir, y no estaba tratando de ser irrespetuosa con la gente del Bronx”, dijo Adams.

La gobernadora hizo los comentarios, ahora ampliamente criticados, durante una charla junto al fuego con Jonathan Capehart de MSNBC en la Conferencia Global del Instituto Milken en California.

“En este momento tenemos, saben, niños negros jóvenes creciendo en el Bronx que ni siquiera saben qué es la palabra ‘computadora'”, le dijo a Capehart mientras discutían una enorme inversión estatal en inteligencia artificial computacional.

Ella se disculpó rápidamente, diciendo en un comunicado que “me equivoqué y lo lamento”, y el presidente de la Asamblea Heastie la respaldó diciendo: “No creo que ese sea su pensamiento”. Stewart-Cousins repitió las palabras de apoyo de Heastie anteriormente hoy.

Adams habló extensamente para defender a Hochul hoy durante su disponibilidad semanal con los reporteros.

“Cuando haces miles de discursos, cuando estás delante de las cámaras todo el tiempo, cuando estás tratando de ser auténtico y decir las cosas que realmente sientes, uno podría sentarse y hacer un análisis crítico de cada frase que dices y decir ‘Oh, no lo dijiste de esta manera o de aquella manera'”, continuó el alcalde.

“Así que los que quieran ser policías de palabras en este negocio, adelante. La gente del Bronx sabía dónde estaba su corazón. Ella es sincera respecto a elevar a la gente. No siempre lo hacemos bien”. – Jason Beeferman

PRUEBA DE CONDUCCIÓN: El senador estatal Andrew Gounardes se subió a un BMW para realizar una prueba de manejo fuera del Capitolio estatal hoy. Fue por un propósito: en apoyo a la legislación para instalar limitadores de velocidad en los autos de las personas.

El proyecto de ley está diseñado para reducir las muertes por accidentes de tránsito, donde la velocidad excesiva es un factor en aproximadamente un tercio de las muertes.

Requeriría que los limitadores de velocidad, también conocidos como “gobernadores”, anularan la aceleración del vehículo, evitando que supere el límite de velocidad. Solo se instalaría para “infractores reincidentes”, definidos como personas que hayan obtenido más de 11 puntos en su licencia en un período de 18 meses, o que hayan recibido seis multas por exceso de velocidad o violaciones de semáforos en un período de 12 meses.

La tecnología utiliza la geolocalización para obtener un mapa preciso de los límites de velocidad. Es lo suficientemente preciso como para distinguir entre carriles de adelantamiento y carriles de manejo estándar.

“Nada en nuestras leyes actuales para combatir a los conductores más temerarios en nuestras calles. Así que estamos aquí para decir que ya es suficiente. No tenemos que buscar una idea completamente nueva bajo el sol para solucionar esta crisis”, dijo Gounardes, un demócrata de Manhattan y patrocinador del proyecto de ley.

Después de la prueba de conducción, Gounardes dijo que el auto no aceleraría más allá del límite de velocidad, a pesar de sus mejores esfuerzos.

“El viaje fue muy suave, pero la tecnología funciona, incluso cuando lo aceleraba, no podía acelerar más allá de lo que el dispositivo permitía. Es fácil de usar, no hay sacudidas del volante ni pitidos molestos. Solo conduces”, dijo.

Se grabó un video de la cámara de tablero de su auto. – Shawn Ness

DEUDA EXTERNA: El expresidente de Costa Rica hizo una aparición a las afueras de las cámaras de la Asamblea en el Capitolio hoy para abogar por la Ley de Estabilidad de Deuda Soberana.

El proyecto de ley brinda a los países endeudados opciones para reestructurar sus deudas para ayudar a limitar la migración forzada de personas de los países con problemas.

“Más de la mitad de la deuda privada mundial se encuentra [en Nueva York],” dijo el expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. “Crear un procedimiento para readaptar la deuda es fundamental para los países en desarrollo.”

El setenta y seis por ciento de los solicitantes de asilo en Nueva York provienen de países que tienen crisis de deuda.

“Estoy convencido de que esto es algo que nuestro estado puede hacer y debe hacer,” dijo el senador estatal Gustavo Rivera, patrocinador del proyecto de ley. “Estas instituciones están aquí, se basan aquí y hacen lo que hacen porque les permitimos hacerlo.” – Shawn Ness

ISLA DE FANTASÍA: El presidente del Comité de Carreras, Juegos de Azar y Apuestas del Senado, Joe Addabbo, quiere expandir las opciones de juego. Y trajo una importante carga de historia deportiva de Nueva York al argumento.

Addabbo hoy en Albany estuvo acompañado por el ex primera base de los Yankees Tino Martinez y el ex receptor abierto de los Giants David Tyree para impulsar una medida que ampliaría las apuestas de deportes diarios de fantasía.

En esencia, el proyecto de ley permitiría realizar apuestas sobre el resultado individual del desempeño de un atleta (colocando una apuesta, por ejemplo, sobre si el mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, lanza más de 200 yardas en un juego).

“Mi madre tiene 82 años, y juega fútbol de fantasía y la mantiene involucrada con los nietos,” dijo Martinez. “Es una gran manera para que la familia se reúna.”

Si se aprueba, la medida se sumaría a la oferta para los apostadores deportivos, que actualmente incluye casas de apuestas en casinos, así como apuestas deportivas móviles. Nueva York ya tiene la operación de apuestas en línea más exitosa del país.

“Esta es una vía paralela,” dijo Addabbo sobre su proyecto de ley de deportes de fantasía. “Los deportes de fantasía son claramente distintos de las apuestas deportivas móviles. Lo potencia.”

El demócrata de Queens también quiere que la edad de participación sea de 21 años e insistió en que la medida incluya “salvaguardias” destinadas a prevenir la adicción, así como los resultados corruptos en los juegos.

Espera que la medida genere $150 millones en ingresos fiscales para el estado.

Mientras tanto, tener a Tyree y Martinez en Albany ayudó a aumentar el interés en la medida. A menudo se ha recurrido a atletas para ayudar a promover la legislación (y permitir que los legisladores, los lobistas y sí, incluso los periodistas, se entusiasmen un poco).

Tyree dijo que era “una pregunta extraña” y “no hay comentario” cuando se le preguntó si estaba siendo compensado por la aparición. Martinez dijo que no se le pagó una tarifa de aparición. – Nick Reisman

OPONENTES DE LA ERA GANAN: Los republicanos han ganado la primera ronda en una disputa legal sobre si la Enmienda de Derechos Iguales de Nueva York debería aparecer en la boleta este noviembre.

Un juez que escuchó un desafío presentado en el condado de Livingston concluyó hoy que la Legislatura dominada por los demócratas no siguió los pasos correctos antes de llevar la enmienda a votación, ya que no dieron al fiscal general los 20 días exigidos por la constitución para revisar el lenguaje.

“En su prisa por aprobar esta enmienda, la legislatura nunca realizó una sola audiencia sobre la propuesta, nunca consultó con expertos constitucionales externos y afirmó falsamente que esta enmienda era necesaria para proteger los derechos al aborto en el estado,” dijo el presidente del Partido Republicano del estado, Ed Cox, en respuesta al fallo.

Los demócratas, que planean utilizar el lenguaje de la enmienda sobre el aborto para motivar a su base este noviembre, prometen presentar una apelación.

“Según la interpretación de todos nuestros abogados muy competentes, la falta de la opinión del fiscal general no niega la validez de nuestra enmienda,” dijo la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins. “Sin duda apelaremos para que la gente pueda votar este noviembre en términos de codificar nuestras opciones reproductivas.”

Por su parte, Hochul prometió que la ERA estará en la boleta de noviembre.

“Nuestra lucha de décadas por proteger la igualdad y la libertad reproductiva no será desviada por un juez extremista, y espero con ansias emitir mi voto a favor de la Enmienda de Derechos Iguales en noviembre,” dijo en un comunicado. – Bill Mahoney

REDADAS DE MARIHUANA: La ciudad llevó a cabo redadas coordinadas en tiendas de marihuana ilegales en los cinco condados hoy, intensificando la aplicación semanas después de obtener mayores poderes de cumplimiento en el presupuesto estatal.

“Queremos cerrarlos. Y si estás ahí fuera, tenemos un candado con tu nombre”, dijo Adams en su conferencia de prensa semanal.

Con un estilo cinematográfico, el sheriff de la ciudad, Anthony Miranda, apareció en vivo en cámara durante la sesión informativa desde una tienda al final de la cuadra del ayuntamiento que acusó de vender hongos, cannabis y cigarrillos ilegales.

“Han violado cada estatuto que tenemos, en términos de las nuevas leyes y protecciones que tenemos,” dijo Miranda. “Y sellaremos estos lugares después de las inspecciones.”

Anteriormente, la ciudad no cerraba las tiendas que eran atrapadas violando las leyes de control de cannabis. Ahora pueden hacerlo, denominándolo “Operación Cierre de Protección”. Pero Adams advirtió que los propietarios de tiendas aún podrían impugnar los fallos y solicitar volver a abrir. “Todavía hay un procedimiento”, dijo. – Jeff Coltin

VIOLACIÓN DE DATOS EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD: El Ayuntamiento continúa trabajando para abordar una violación de datos en el sistema escolar público de la ciudad.

“La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siempre es la prioridad”, dijo Camille Joseph Varlack, jefe de gabinete del alcalde Eric Adams, a los reporteros en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento hoy, añadiendo que la ciudad ha estado involucrada con Illuminate, su antiguo proveedor de software. “Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con Illuminate desde hace algún tiempo en esta violación en particular.”

Unos 380,000 alumnos actuales y anteriores vieron comprometidos sus datos personales en un ataque digital que tuvo lugar desde finales de diciembre hasta principios de enero de 2022, informó el New York Post el domingo. Inicialmente, la agencia dijo que 800,000 estudiantes se vieron afectados por la infiltración.

Varlack dijo que no se vieron comprometidos datos financieros o números de Seguro Social. El Departamento de Educación también está ofreciendo dos años de servicios de monitoreo de crédito e identidad gratuitos a cualquier persona que haya recibido una carta de la agencia.

Adams dijo que su predecesor, Bill de Blasio, le informó que la ciberseguridad “es un problema real”. Matthew Fraser, el director de tecnología de la ciudad, abrió una oficina que capacita a jóvenes en ciberseguridad, añadió.

“Estamos alentando a los jóvenes a ingresar al campo,” dijo el alcalde. “Otras ciudades han sido hackeadas, tomadas como rehenes, enviadas notas de rescate. Es un problema global, y estamos siendo bombardeados todos los días por influencias externas, otros países intentando hackear nuestros sistemas”. – Madina Touré

EL SENADO APRUEBA PROYECTOS DE LEY DEL DÍA DE LA TIERRA: Una celebración tardía del Día de la Tierra en el Senado significa la aprobación de varios proyectos de ley ambientales, con perspectivas inciertas de pasar a medida que la sesión se acerca a su fin.

“Nuestras palabras son tan buenas como nuestras acciones, por lo que es imperativo que modernicemos nuestros sistemas de energía, protejamos nuestro agua potable limpia y abordemos el cambio climático”, dijo Stewart-Cousins en una conferencia de prensa hoy.

Entre los proyectos de ley previstos para ser aprobados hoy