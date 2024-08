¿Por qué el país más feliz del mundo acaba de caer en las clasificaciones de expatriados?

“

Finland ha sido nombrado el país más feliz del mundo durante siete años seguidos gracias a su robusto sistema de bienestar social y políticas como el generoso permiso parental.

Pero una de las encuestas anuales más completas para expatriados ha visto cómo la clasificación del país ha caído en picado a la posición 51 en 2024 desde el puesto 16 del año pasado.

Entonces, ¿por qué hay una brecha tan grande entre la clasificación de felicidad y la satisfacción de los expatriados?

Los expatriados consideran al país más feliz del mundo como uno de los peores lugares para vivir

La encuesta anual Expat Insider de InterNations, un sitio global de networking y asesoramiento para expatriados, ha colocado a Finlandia en el tercer lugar por la cola este año, superando solo a Turquía y Kuwait.

De la posición 16 en 2023 a la posición 51 en 2024

La clasificación de Finlandia ha caído en picado.

Finlandia se desempeñó bien en la categoría de medio ambiente, incluso llegando al primer lugar en calidad del aire, y en la categoría de ‘vida digital’ que cubre los servicios de administración en línea y la disponibilidad de pagos con tarjeta.

Pero los expatriados tienen dificultades con muchos otros aspectos de la vida en el país. Se colocó como uno de los lugares más difíciles para aprender el idioma, lo que tiene un efecto negativo en las amistades y las oportunidades laborales.

Un expatriado estonio dijo: “incluso si el idioma de la empresa es inglés y el puesto solo se puede desempeñar en inglés, las empresas aún requieren casi finlandés nativo de los solicitantes”.

El país quedó muy rezagado en cuanto a perspectivas laborales y seguridad laboral. “Las oportunidades laborales locales para expatriados son pobres y a menudo discriminatorias”, comentó un expatriado británico.

En cuanto a hacer amigos, los expatriados describieron a los finlandeses como “poco tolerantes con los extranjeros” y “demasiado internos”.

Varios comentarios hacían referencia al racismo, con un griego añadiendo que había experimentado “nepotismo y situaciones altamente problemáticas todos los días”.

Aunque Finlandia se ubicó en el puesto 16 en la clasificación de expatriados en 2023, los años anteriores muestran que una clasificación media a baja es en realidad la norma para el país.

Kathrin Chudoba, gerente de marketing de InterNations, dice que muchas personas se mudan a Finlandia para unirse a una pareja finlandesa, lo que significa que no necesariamente se trasladan por sus propias perspectivas laborales o por deseo de vivir allí.

“Puedo imaginar que estas personas que pueden no tener un camino profesional claramente delineado cuando se mudan podrían ser golpeadas particularmente por una recesión o por dificultades para ingresar al mercado laboral”, dice.

Las escasas oportunidades laborales también podrían explicar los bajos ingresos y las dificultades con el costo de vida que muchos expatriados dicen experimentar.

“Si no estás satisfecho con tu situación financiera o tus ingresos disponibles no son suficientes para llevar una vida cómoda, es probable que califiques una serie de categorías de forma más negativa como opciones de ocio o vivienda porque no puedes permitirte acceder a ellas”, dice Chudoba.

¿Por qué los expatriados en Finlandia no se benefician de vivir en el país más feliz del mundo?

El World Happiness Report se basa en preguntas que son muy diferentes a la encuesta Expat Insider.

Utiliza datos de una encuesta que pregunta a los encuestados que piensen en una escalera, siendo la mejor vida posible un 10 y la peor un 0. Luego se les pide que califiquen sus propias vidas en esa escala.

“Cómo logra el estatus de ‘país más feliz’ está más allá de mí”

Comentario de un británico en la encuesta de expatriados.

Chudoba dice que, en contraste, la encuesta Expat Insider se centra en experiencias específicas y “prácticas”. Además, agrega que preguntar a la población en general o a los expatriados específicamente da resultados muy diferentes.

“Los expatriados siempre compararán su ubicación actual con su país de origen u otros lugares donde han vivido”, dice. “Especialmente en el caso de Finlandia, los aspectos que a la mayoría de la gente no le gustaron fueron todas razones muy específicas para expatriados como el idioma que se habla o qué tan acogedores son los lugareños”.

Entonces, aunque en teoría los expatriados pueden tener acceso a todos los servicios y ventajas de Finlandia, las dificultades únicas de vivir allí como extranjero empañan la experiencia.

Como comentó un británico en la encuesta de expatriados, “Cómo logra el estatus de ‘país más feliz’ está más allá de mí”.

