¿Por qué el mercado de valores estaba tan decepcionado por la Fed el miércoles?

La Reserva Federal le dio al mercado lo que quería el miércoles, pero los inversores se encontraron igualmente decepcionados por la medida. El banco central recortó las tasas de interés en un cuarto de punto, llevando el rango objetivo al 4.25% al 4.5%. Pero los inversores estaban más preocupados por lo que la Fed proyectó en su pronóstico para 2025. La Fed indicó en su “dot plot”, un indicador de las expectativas futuras de los formuladores de políticas, que reduciría las tasas solo dos veces más en 2025, en comparación con los cuatro recortes de un cuarto de punto a los que apuntó el banco central en septiembre. Ese pronóstico alcista preocupó a los inversores, quienes temen que la inflación persistente por encima del objetivo del 2% de la Fed, junto con un sólido crecimiento económico, signifique menos recortes de tasas el próximo año, o incluso obligue a la Fed a endurecer de nuevo en algún momento. Las acciones cayeron después de la decisión, con el índice Dow Jones Industrial Average cayendo más de 1,100 puntos y cayendo durante 10 días seguidos por primera vez desde 1974. En términos porcentuales, el Dow en realidad fue el que mejor desempeño tuvo, con el más amplio S & P 500 y el Nasdaq Composite cayendo un 3.0% y un 3.6%, respectivamente. Aquí hay lo que algunos observadores de mercado tuvieron que decir sobre la decisión de la Reserva Federal. David Russell, jefe global de estrategia de mercado en TradeStation: “Adiós al ponche. No hay alegría navideña de la Fed. Los encargados de formular políticas ven una inflación más alta y un desempleo más bajo en 2024. Simplemente no hay razón para ser dovish dada esa perspectiva. El trabajo fácil se ha realizado ahora que las tasas ya no son claramente restrictivas. Es un momento lógico para hacer una pausa. La Fed ha logrado un aterrizaje suave y ahora están quitando las rueditas de entrenamiento. Veamos si la economía puede mantenerse en pie o cae. La atención ahora se desplaza de la política monetaria a las políticas fiscales de la Administración entrante. La economía está ahora en manos de Trump, para bien o para mal.” Steve Wyett, estratega jefe de inversiones en BOK Financial: “Matizado. Esta es la única forma de describir lo que está haciendo la Fed ahora. El camino hacia su objetivo de inflación del 2% se alargó al reducirse los recortes de tasas esperados este año y el próximo. El desempleo se mantiene estable en los niveles actuales y la previsión de PIB aumentó este año mientras se mantiene estable en 2025 y 2026. Parece que hay una sensación por parte de la Fed de que todavía son demasiado restrictivos, lo que pone en riesgo el mercado laboral, mientras la idea de un crecimiento económico continuo significa que creen que deberían frenar. La pregunta de dónde está realmente el ‘neutral’, sigue siendo una pregunta abierta.” Byron Anderson, jefe de renta fija en Laffer Tengler Investments: “Esta Reserva Federal con Powell ha sido el padre helicóptero de la economía. Desde que la Fed comenzó su ciclo de recortes, los rendimientos a 10 años son 85 puntos básicos más altos y siguen subiendo hoy. Se ha logrado un aterrizaje suave; tomen la victoria de una vez. La inflación se ha estabilizado muy por encima de la meta; el desempleo se ha estabilizado y sin embargo la Fed sigue recortando tasas. Mi pregunta es ¿qué de sus dos mandatos duales está protegiendo la economía al recortar? Se siente como si los mercados le estuvieran diciendo a la Fed que algo no está correcto en su pensamiento, pero la Fed sigue picoteando en los bordes. El momento de hacer una pausa fue después de que Trump ganó las elecciones y esperar a ver cuáles serán las implicaciones de su administración. Habrá cambios y volatilidad con Trump y la Fed bien podría tener que girar nuevamente y perder credibilidad con los mercados.” Seema Shah, estratega global jefe de Principal Asset Management: “La decisión de recortar las tasas hoy no es una sorpresa en sí misma. Pero, a la luz de las importantes revisiones de las proyecciones, sugiere que fue una reducción reluctante, diseñada para dar a los mercados un poco de tranquilidad mientras la Fed sienta las bases para un enfoque más alcista de la política en 2025.” Jack McIntyre, gestor de cartera en Brandywine Global: “Cuando se incluyen los componentes de la orientación futura, fue un ‘corte alcista’. Un crecimiento esperado más fuerte casado con una inflación anticipada más alta, no es de extrañar que la Fed haya reducido el número de recortes esperados en las tasas en 2025. Los resultados de esta reunión plantean la pregunta: si el mercado no esperaba un recorte de tasas hoy, ¿realmente la Fed lo habría entregado? Sospecho que no. No sorprende que hubiera un disidente. Así, la Fed ha entrado en una nueva fase de política monetaria, la fase de pausa. Cuanto más persista, más probable será que los mercados tengan que valorar igualmente un aumento de tasas frente a un recorte de tasas. La incertidumbre de la política hará que los mercados financieros sean más volátiles en 2025.” Los mercados estaban valorando en un 38% aproximadamente la probabilidad de que la tasa objetivo termine 2025 en el rango del 4.00% al 4.25%, según la Herramienta CME FedWatch.