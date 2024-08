Por qué el mercado de valores está volviéndose loco hoy

El mercado de valores estaba hecho un desastre el viernes, con las tres principales índices en fuerte declive. Los inversores están digiriendo una serie de datos más débiles de lo esperado y cuestionando a la Fed. También están lidiando con decepcionantes ganancias de las empresas tecnológicas de gran capitalización, encabezadas por Amazon. El mercado de valores de EE. UU. se sumió en el caos el viernes mientras los inversores asimilaban una serie de datos económicos negativos y decepcionantes ganancias de las empresas tecnológicas de gran capitalización. Los tres principales índices de EE. UU. cerraron más de un 1,5% inferior, con la tecnología y las pequeñas empresas sufriendo el mayor impacto. El Dow Jones Industrial Average bajó casi 1,000 puntos en mínimos intradía. Los movimientos continuaron una rápida caída en todo el mercado que comenzó el jueves. El S&P 500 terminó deslizándose un 3% en solo dos días, mientras que el Nasdaq Composite, centrado en la tecnología, cayó casi un 5% durante el período y ahora se encuentra en territorio de corrección. La venta masiva comenzó a reunir fuerza el jueves en medio de una serie de puntos de datos débiles. Las solicitudes de desempleo subieron cerca de un máximo de un año, mientras que los datos de fabricación se ubicaron muy por debajo de las estimaciones. Los inversores se desanimaron aún más después de la campana de cierre del jueves, con informes decepcionantes de ganancias de Amazon e Intel. Amazon no alcanzó su pronóstico de ventas del segundo trimestre y emitió una guía conservadora para el tercer trimestre. Mientras tanto, Intel anunció planes para recortar 15,000 trabajadores y dio un pronóstico de crecimiento desolador. Su acción cayó hasta un 30%, la mayor caída en un solo día desde al menos 1982. Los futuros de acciones ya estaban profundamente en números rojos el viernes por la mañana. Luego, los inversores parecieron tirar la toalla después del informe de empleo. La economía agregó 61,000 empleos menos de lo esperado en julio, y la tasa de desempleo aumentó inesperadamente al 4.3%, lo que desencadenó un indicador de recesión ampliamente seguido llamado la regla de Sahm. La venta masiva parece estar señalando un cambio en cómo los inversores están interpretando datos económicos débiles. Hace meses, los signos de una economía en desaceleración fortalecerían las expectativas de recortes de tasas de la Fed, que se ven como combustible sólido para las acciones. Pero con un recorte ya siendo fijado con certeza en septiembre, los inversores se preguntan si la economía se está debilitando demasiado rápidamente. “Las malas noticias ya no son buenas noticias para las acciones”, dijo John Lynch, director de inversiones de Comerica Wealth Management, en un comunicado el viernes. “La presión se intensificará sobre la Reserva Federal a medida que las tasas de interés del mercado continúen intentando forzar su mano”. Algunos incluso están cuestionando si la Fed calculó mal y cometió un error con su camino de recortes de tasas. “¡Qué mal, la Fed ha cometido un error de política? La desaceleración del mercado laboral ahora se materializa con más claridad”, dijo Seema Shah, estratega global en jefe de Principal Asset Management, agregando que las ganancias de empleo habían caído por debajo de niveles típicos de una “economía sólida”. Añadió: “Un recorte de tasas en septiembre está en el saco y la Fed estará esperando que no hayan, una vez más, sido demasiado lentos para actuar”. Economistas de la Fed de Nueva York están tasando un 56% de posibilidades de que la economía entre en recesión para junio del próximo año. Mientras tanto, las previsiones de recorte de tasas en Wall Street se han vuelto mucho más moderadas en los últimos días. Las apuestas por una reducción de 50 puntos básicos en septiembre han aumentado al 75%, según la herramienta CME FedWatch. Eso es mucho más que el 12% de posibilidades de hace una semana. Básicamente, el consenso ha pasado de un movimiento de 25 puntos básicos a 50 en cuestión de días. “Esto es otra prueba de que la economía se está desacelerando, lo que preocupa a muchos de que la Fed ahora esté firmemente detrás de la curva”, dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group, en una nota. “Está quedando claro que la Fed debería estar más preocupada por la economía que por la inflación, lo que aumenta las posibilidades de un recorte de 50 puntos básicos en septiembre”. Leer el artículo original en Business Insider