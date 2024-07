¿Por qué el gobierno enfrenta la ira pública?

Hace 3 horas

Por Anbarasan Ethirajan, Editor Regional de Asia del Sur

Estudiantes de Bangladesh prenden fuego al radiodifusor estatal del país el jueves

Bangladesh está en turmoil.

Las protestas callejeras no son nuevas en esta nación del sur de Asia de 170 millones de personas, pero la intensidad de las manifestaciones de la última semana ha sido descrita como la peor en la memoria reciente.

Más de 100 personas han muerto en la violencia, con más de 50 personas fallecidas solo el viernes.

El gobierno ha impuesto un apagón de comunicaciones sin precedentes, cerrando Internet y restringiendo los servicios telefónicos.

Lo que comenzó como protestas pacíficas en los campus universitarios se ha transformado en una agitación nacional.

Miles de estudiantes universitarios llevan semanas protestando en contra de un sistema de cuotas para puestos de trabajo en el gobierno.

Un tercio de los puestos de trabajo en el sector público están reservados para familiares de veteranos de la guerra por la independencia del país de Pakistán en 1971.

Los estudiantes argumentan que el sistema es discriminatorio y piden un reclutamiento basado en el mérito.

Los coordinadores de las protestas dicen que la policía y la rama estudiantil de la gobernante Liga Awami, conocida como la Liga Estudiantil de Bangladesh, han estado utilizando una fuerza brutal contra manifestantes pacíficos, desencadenando una amplia ira.

El gobierno niega estas acusaciones.

“No son solo estudiantes, parece que personas de todos los ámbitos de la vida se han unido al movimiento de protesta”, dice la Dra. Samina Luthfa, profesora asistente de sociología en la Universidad de Dhaka, a la BBC.

Las protestas han tardado mucho en llegar. Aunque Bangladesh es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, los expertos señalan que este crecimiento no se ha traducido en empleos para graduados universitarios.

Las estimaciones sugieren que alrededor de 18 millones de jóvenes bangladesíes están buscando empleo. Los graduados universitarios enfrentan tasas más altas de desempleo que sus pares menos educados.

Bangladesh se ha convertido en una potencia de exportación de ropa lista para usar. El país exporta alrededor de $40 mil millones en ropa al mercado global.

El sector emplea a más de cuatro millones de personas, muchas de ellas mujeres. Pero los empleos en fábricas no son suficientes para la joven generación aspirante.

La primera ministra Sheikh Hasina ha estado en el poder durante 15 años

Bajo el mandato de 15 años de la primera ministra Sheikh Hasina, Bangladesh se ha transformado construyendo nuevas carreteras, puentes, fábricas e incluso un metro en la capital Dhaka.

Su ingreso per cápita se ha triplicado en la última década y el Banco Mundial estima que más de 25 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 20 años.

Pero muchos dicen que parte de ese crecimiento solo está beneficiando a aquellos cercanos a la Liga Awami de la Sra. Hasina.

La Dra. Luthfa dice: “Estamos presenciando tanta corrupción. Especialmente entre aquellos cercanos al partido gobernante. La corrupción ha estado continuando durante mucho tiempo sin ser castigada”.

Las redes sociales en Bangladesh en los últimos meses han estado dominadas por discusiones sobre acusaciones de corrupción contra algunos antiguos altos funcionarios de la Sra. Hasina, incluido un exjefe de ejército, exjefe de policía, altos funcionarios de impuestos y oficiales de reclutamiento estatales.

La Sra. Hasina dijo la semana pasada que estaba tomando medidas contra la corrupción y que era un problema de larga data.

Durante la misma rueda de prensa en Dhaka, dijo que había tomado medidas contra un asistente doméstico, o peón, después de que supuestamente acumuló $34 millones.

“No puede moverse sin un helicóptero. ¿Cómo ha ganado tanto dinero? Tomé medidas inmediatamente después de saber esto”,

No identificó a la persona.

Respuesta de los medios bangladesíes fue que esta cantidad de dinero solo se podría haber acumulado a través de hacer lobby para contratos gubernamentales, corrupción o soborno.

La comisión contra la corrupción en Bangladesh ha lanzado una investigación contra el exjefe de policía Benazir Ahmed, una vez visto como un aliado cercano de la Sra. Hasina, por acumular millones de dólares, presuntamente a través de medios ilícitos. Él niega las acusaciones.

Esta noticia no escapó a la gente común en el país, que está luchando con el creciente costo de vida.

Además de las acusaciones de corrupción, muchos activistas de derechos señalan que el espacio para la actividad democrática se ha reducido en los últimos 15 años.

“Durante tres elecciones consecutivas, no ha habido un proceso creíble de votación libre y justa”, dijo Meenakshi Ganguly, directora para Asia del Sur en Human Rights Watch, a la BBC.

“[La Sra. Hasina] tal vez haya subestimado el nivel de insatisfacción que la gente tenía por serles negado el derecho democrático más básico de elegir a su propio líder”, dijo la Sra. Ganguly.

Una mujer herida recibe ayuda el jueves

El principal partido opositor, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), boicoteó las elecciones en 2014 y 2024 diciendo que elecciones libres y justas no eran posibles bajo la Sra. Hasina y que querían que las elecciones se celebraran bajo una administración neutral de cuidadores.

La Sra. Hasina siempre ha rechazado esta demanda.

Los grupos de derechos humanos también dicen que más de 80 personas, muchas de ellas críticas del gobierno, han desaparecido en los últimos 15 años y que sus familias no tienen información sobre ellos.

Se acusa al gobierno de sofocar el disenso y los medios de comunicación, en medio de preocupaciones más amplias de que Sheikh Hasina se ha vuelto cada vez más autocrática con el paso de los años. Pero los ministros niegan los cargos.

“La ira contra el gobierno y el partido gobernante ha estado acumulando durante mucho tiempo”, dice la Dra. Luthfa.

“La gente está mostrando su ira ahora. La gente recurre a protestar si no les queda ningún recurso”.

Los ministros de la Sra. Hasina dicen que el gobierno ha mostrado un extrema contención a pesar de lo que describen como acciones provocativas por parte de los manifestantes.

Dicen que las manifestaciones han sido infiltradas por su oposición política y por partidos islamistas, que dicen iniciaron la violencia.

El Ministro de Justicia Anisul Huq dijo que el gobierno estaba abierto a discutir los problemas.

“El gobierno ha estado alcanzando a los manifestantes estudiantiles. Cuando hay un argumento razonable, estamos dispuestos a escuchar”, dijo el Sr. Huq a la BBC a principios de esta semana.

Las protestas de los estudiantes son probablemente el mayor desafío que ha enfrentado la Sra. Hasina desde enero de 2009.

Cómo se resuelvan dependerá de cómo maneje la agitación y, lo más importante, de cómo aborde la creciente ira del público.