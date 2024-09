¿Por qué el Centro cambió su plan de pensiones?

La historia hasta ahora: El fin de semana pasado, el Gabinete de la Unión aprobó un importante cambio en el enfoque para proporcionar seguridad de ingresos en la vejez a los empleados del gobierno central, sentando las bases para un nuevo Esquema de Pensión Unificado (UPS) que se lanzará el 1 de abril de 2025. Se espera que alrededor de 23 lakh de empleados del gobierno central se beneficien del nuevo esquema, mientras que aquellos empleados que forman parte de un esquema de pensión en curso llamado Sistema de Pensión Nacional (originalmente llamado Nuevo Sistema de Pensión o NPS) tendrán la opción de cambiar al UPS una vez. Se les ha dado a los Estados la opción de incluir a sus empleados en el marco del UPS, y deberán trabajar en la financiación del esquema con sus propios recursos.

¿Cuáles son los beneficios que se ofrecen bajo el UPS?

Hay cinco componentes principales de los beneficios del UPS, comenzando con la garantía de que los empleados del gobierno recibirán la mitad de su sueldo básico promedio percibido en los últimos 12 meses de servicio antes de la jubilación, como pensión mensual de por vida. Esta promesa está sujeta a un servicio mínimo de 25 años. Los beneficios serán proporcionalmente menores para aquellos con menos tiempo de servicio, siempre que hayan trabajado al menos 10 años en el gobierno. El monto mínimo de pensión al superannuation se ha fijado en ₹10,000 para aquellos con 10 años de servicio. El UPS también ofrece una pensión familiar equivalente al 60% de la pensión de un trabajador del gobierno en el momento de su fallecimiento, para apoyar a sus dependientes. Para proporcionar un seguro contra la inflación, estos ingresos por pensión se aumentarán de acuerdo con las tendencias de precios al consumidor para los trabajadores industriales, similar a la asignación de alivio de desempleo ofrecida a los empleados del gobierno en servicio. Por último, pero no menos importante, el UPS también promete un pago único de superannuation además de los beneficios de gratificación en el momento de la jubilación. Esto equivale a 1/10 de los emolumentos mensuales de un empleado, es decir, sueldo + asignación de peligrosidad, en la fecha de superannuation por cada seis meses completados de servicio.

¿En qué se diferencia esto del sistema de pensión actual?

Actualmente, los empleados del gobierno que se unieron al servicio antes del 1 de enero de 2004, están cubiertos por lo que se conoce como el Sistema de Pensión Antiguo (OPS) que fue reemplazado por el NPS para los empleados que se unieron en o después de 2004.

Ensayo | Camino intermedio: Sobre el Esquema de Pensión Unificado

El OPS también ofrecía a los empleados una pensión garantizada del 50% del último salario percibido, con aumentos de la asignación de desempleo añadidos en el camino, una pensión familiar garantizada del 60% de la última pensión percibida, y una pensión mínima de ₹9,000 más asignaciones de desocupación. Al momento de la jubilación, los empleados podían conmutar el 40% de la pensión y recibirlo como un pago único. Además, para los pensionistas o beneficiarios de pensión familiar que superen los 80 años de edad, se otorga una pensión adicional del 20%, con ese número aumentando al 30% a los 85 años, al 40% a los 90 años, y al 50% a los 95 años. Los ingresos por pensión también se revisan de acuerdo con las actualizaciones salariales según las sugerencias de la Comisión de Pago. La última actualización salarial para los empleados del gobierno entró en vigor en 2016, basada en las recomendaciones de la Séptima Comisión de Pago. Una diferencia crítica entre el OPS y el NPS, así como el UPS, es que sus promesas eran financiadas directamente con los ingresos del gobierno en el momento de los pagos. Por lo tanto, las obligaciones del OPS eran “no financiadas”, sin que los empleados o el empleador hicieran contribuciones, como es el caso de los empleados del sector formal no gubernamental cuyos ahorros para la jubilación están regidos por la Ley de Fondos de Previsión de Empleados (EPF).

El NPS, lanzado a través de una orden ejecutiva del gobierno de Atal Bihari Vajpayee después de años de debate sobre la insostenibilidad de las facturas de pensión de los funcionarios civiles, eliminó el sistema de beneficios definidos del OPS y cambió a un régimen de pensión de ‘contribución definida’. El 10% de los salarios de los empleados se remitieron a una cuenta de pensión con una contribución equivalente por parte del empleador (el Centro o los Estados, ya que casi todos ellos cambiaron al NPS después de 2004). Estos fondos se agruparon y se invirtieron en valores ligados al mercado, con la opción de invertir algunos fondos en mercados de valores, por parte de los administradores de fondos de pensión. Al momento de la jubilación, se requería que los empleados compraran una anualidad (un instrumento de seguro que proporciona un ingreso mensual) con el 40% del corpus acumulado en su cuenta de NPS, y retiraran el resto. El Centro aumentó su contribución al NPS al 14% en 2019, pero no se ofreció ningún elemento de certeza sobre los ingresos por pensión de los miembros del NPS, como lo hizo el OPS. Los miembros del NPS, incluidos aquellos que pueden haberse jubilado ya, ahora pueden cambiar a UPS.

El UPS combina el modelo de beneficios definidos del OPS a través de sus niveles de pensión prometidos y otras ventajas, con el mecanismo de contribución definida del NPS. Mientras que las contribuciones de los empleados estarán limitadas al 10% del salario, como es el caso del NPS, el gobierno contribuirá con un 18.5% más del salario a las cuentas de pensión agrupadas. El Centro también tendrá que cubrir cualquier brecha entre las ganancias finales de estas contribuciones y sus promesas de pensión aseguradas bajo el UPS. No está claro en este momento si el UPS tendrá en cuenta las recomendaciones futuras de las Comisiones de Pago o ofrecerá pensiones más altas para aquellos mayores de 80 años, como lo hacía el OPS.

¿Por qué optó el gobierno por un cambio?

Antes, y después, de su lanzamiento, el régimen de NPS enfrentó una fuerte oposición de los empleados del gobierno debido a la pérdida de cualquier garantía sobre sus posibles ingresos por pensión, y la marcada diferencia en la fortuna de los trabajadores posteriores a 2004 en comparación con sus predecesores. Si bien esta resistencia había persistido durante los años de la UPA, los niveles de decibelios en su contra aumentaron en los últimos años, especialmente a medida que algunos de los primeros participantes del NPS con menos años de servicio comenzaron a jubilarse con lo que percibían como pobres beneficios de pensión. Esta inquietud eventualmente se convirtió en un tema electoral, con partidos de oposición como el Congreso prometiendo un retorno al OPS para los empleados estatales cubiertos por el NPS antes de algunas elecciones a la Asamblea, y efectuando el cambio después de ganar poder en algunas. El Centro, a través del segundo mandato del gobierno de Narendra Modi, se opuso a esta reversión de la reforma por parte de los Estados, calificándola de promesas fiscalmente irresponsables.

Sin embargo, en marzo de 2023, la ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman anunció un comité para revisar el NPS para los empleados del gobierno de una manera que equilibre “sus aspiraciones con la prudencia fiscal”. Este panel, encabezado por el ex Secretario de Finanzas T.V. Somanathan (ahora sirviendo como Secretario de Gabinete), celebró amplias consultas con empleados y otros interesados, y aunque su informe aún no se ha hecho público, el cambio al UPS se ha basado en sus conversaciones. Si quedaba alguna duda de que el ramillete de beneficios del UPS está vinculado a consideraciones políticas después de las recientes elecciones al Lok Sabha y antes de varias elecciones estatales, el ministro de Información y Radiodifusión Ashwini Vaishnaw lo disipó. Al anunciar el UPS, enfatizó que los Estados gobernados por el Congreso que anunciaron un regreso al OPS aún no lo habían implementado, mientras que el primer ministro Modi había asegurado un resultado que garantizará la “equidad intergeneracional”.

¿Cómo han reaccionado los empleados y los Estados? ¿Cuál es el probable impacto en las finanzas?

Los empleados del gobierno central han recibido ampliamente las disposiciones del UPS como un reconocimiento de los problemas del NPS, pero todavía hay reservas sobre los aspectos contributivos del UPS y la falta de una opción de conmutación como la del OPS. Al igual que los representantes de los empleados, los economistas también esperan más detalles sobre los contornos y cálculos del UPS. Se espera que las contribuciones al UPS, incluidos los atrasos para algunos, cuesten un adicional de ₹7,050 crore este año. Los aumentos de asignaciones, en el momento en que se anuncien, requerirán financiación adicional también. “Las pensiones aseguradas agregarán al gasto comprometido del gobierno en el futuro, reduciendo la incertidumbre para los empleados. Esto tendrá que incorporarse al plan de consolidación fiscal en el futuro”, comentó Aditi Nayar, economista jefe de ICRA.

Mientras que el impacto inmediato solo será la contribución adicional del 4.5% al UPS, los pagos futuros serán mayores pero podrán ser absorbidos por un mayor crecimiento de los ingresos, estimó el economista jefe del Bank of Baroda, Madan Sabnavis. “Podemos considerar esto como equivalente a las revisiones de la Comisión de Pago que son absorbidas por el sistema”, afirmó.