Por qué el BJP de Modi no está luchando en las elecciones en la región del Himalaya

Hace más de cuatro años después de que el gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) terminara el estatus especial de Cachemira administrado por la India, el partido ha decidido no presentarse a las elecciones generales de este año allí. Los analistas políticos y los líderes de la oposición dicen que la decisión apunta a la ira en la región por el movimiento, y el reconocimiento del partido al respecto. Las relaciones entre Cachemira y Delhi han sido tensas durante décadas. Una insurgencia contra el gobierno indio y la acción militar contra ella han cobrado miles de vidas en la región del Himalaya en las últimas tres décadas. La situación empeoró en 2019, cuando el gobierno del primer ministro Narendra Modi revocó casi todo el artículo 370 – una parte de la constitución india que había otorgado autonomía significativa a la región – y la dividió en dos territorios administrados federalmente: Ladakh, y Jammu y Cachemira. El gobierno también impuso un estricto bloqueo de comunicaciones y encarceló a cientos de líderes políticos, incluidos tres ex primeros ministros, durante meses. Desde entonces, el Sr. Modi y sus ministros han defendido repetidamente la decisión de 2019, afirmando que ha traído paz a la región. En los últimos años, los líderes locales del BJP también han trabajado extensamente para expandir su base de apoyo en Cachemira lanzando campañas puerta a puerta. Por lo tanto, la decisión del partido de no presentar candidatos en las actuales elecciones generales – las primeras en la región desde la derogación del Artículo 370, ha sorprendido a muchos. Sin embargo, los críticos dicen que esto se debe a que la cúpula del partido se da cuenta de que asegurar la victoria en la región no hubiera sido fácil. Mientras que el “logro” puede venderse en otros estados, la eliminación del estatus especial de la región del Himalaya no ha caído bien a la gente aquí, dice Noor Ahmad Baba, un analista político. Los líderes de la oposición también alegan que el partido del Sr. Modi quería evitar que las elecciones se convirtieran en un referéndum sobre su decisión de 2019. “Si la gente estaba contenta con la derogación del Artículo 370, el BJP no hubiera dudado en luchar”, dice Omar Abdullah, ex primer ministro de la región y miembro del partido National Conference (NC). “Pero no quieren exponerse, y para salvar su cara, han decidido no presentarse”. La votación en Jammu y Cachemira se está llevando a cabo en cinco fases. Aparte del NC de Abdullah, los que compiten incluyen al Partido Democrático Popular (PDP), la Conferencia Popular (PC) y el Partido de Cachemira Apni. El principal partido de la oposición de la India, el Congreso, también está participando. Los líderes del NC y del PDP han afirmado repetidamente que el BJP está apoyando al PC y al Partido Apni en las elecciones y los han llamado sus “proxy”. El BJP no ha hecho ningún anuncio formal sobre una alianza. Pero fuentes del BJP dijeron a la BBC que extenderían su apoyo a algunos partidos que tienen bastiones en el norte y centro de Cachemira. El mes pasado, el jefe regional del partido, Ravinder Raina, dijo que apoyarían a “partidos con mentalidad similar”. La decisión del partido de ceder terreno ha tomado por sorpresa a muchos de sus miembros locales, que dicen que han estado preparándose para las elecciones desde 2019. “Habíamos estado yendo de puerta en puerta, reuniéndonos con la gente y contándoles sobre el trabajo realizado por el gobierno”, dijo Shabir Ahmad Zargar, un trabajador del BJP del distrito de Kupwara, al norte de Cachemira. “Estamos decepcionados, pero tenemos que aceptar la decisión del partido”, añade Fida Hussain, otro trabajador del partido del distrito de Baramulla, al norte de Cachemira. El movimiento también es sorprendente porque es la primera vez que el BJP no ha presentado candidatos a una elección general en la región desde 1996. El partido tradicionalmente no goza de mucho apoyo aquí, pero los expertos dicen que su base de militantes ha aumentado en los últimos años. Su mejor desempeño fue en las elecciones estatales de 2016, cuando emergió como el segundo partido más grande y formó gobierno con el PDP. El partido ganó 25 de los 87 escaños totales, todos en Jammu. Esto marcó las últimas elecciones a la asamblea celebradas en el antiguo estado. La coalición se derrumbó en 2018, y el gobierno del Sr. Modi impuso el gobierno directo en la región. El partido recibió un impulso en 2020, después de ganar las elecciones locales, incluidos tres escaños en Cachemira. Dos años después, el gobierno modificó los límites de los distritos electorales de una manera que Jammu recibió seis escaños adicionales, mientras que Cachemira recibió un escaño adicional, llevando el total a 90. (Hasta 2019, Jammu tenía 37 escaños y Cachemira tenía 46). El ejercicio fue ampliamente visto como un movimiento para aumentar la influencia de los hindúes en la política electoral de la región. Pero a pesar de algún éxito electoral, los expertos dicen que el BJP no ha logrado crear impacto en el terreno. “La región ha estado bajo control directo de Delhi. Pero la gente prefiere un gobierno elegido democráticamente donde están conectados con el liderazgo”, dice el Sr. Baba, el analista. Los habitantes locales y los líderes de la oposición afirman que varios otros factores también han aumentado el sentimiento de alienación entre la gente. Esto incluye altas tasas de desempleo, la ausencia de representación local en la política y presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. “Incluso si ganan todos los escaños en el resto del país, perder en Cachemira habría sido una gran derrota”, dice Mohit Bhan, portavoz del PDP. “Para evitar eso, optaron por no presentar ningún candidato”, sostiene.