¿Por qué devuelven nuestra billetera los amables desconocidos?

Querido Amable Desconocido Que No Incluyó Una Dirección de Devolución:

Gracias por enviar mi billetera a Corea del Sur desde Londres, donde la perdí hace unos meses, posiblemente en un pub, mientras visitaba a mis suegros con mi esposa y nuestros hijos pequeños. Cuando vi el sobre y tu nota escrita a mano esperándome en la oficina de The New York Times en Seúl, me quedé sin aliento.

“Simplemente increíble”, respondió mi esposa cuando le di la noticia. “¿Literalmente sin dirección de devolución?”

Quizás no debería haber subestimado tu capacidad de amabilidad, extraño. La gente alrededor del mundo encuentra y devuelve objetos perdidos a personas como yo todo el tiempo, directamente o a través de intermediarios, a menudo sin decirnos quiénes son.

Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de recuperar nuestras billeteras perdidas y por qué la gente se molesta en devolverlas? Aquí hay tres cosas que aprendí cuando investigué.

Es mejor perder billeteras en algunos lugares que en otros.

Los datos completos sobre billeteras perdidas son escasos, pero los datos oficiales de unas pocas ciudades grandes ofrecen algunas pistas y contrastes.

En Londres, un promedio de más de 2,000 billeteras y monederos perdidos fueron recuperados cada mes por la autoridad de transporte de la ciudad durante el año fiscal 2021, muestran los datos. El sistema de tránsito de la ciudad de Nueva York recibió un promedio de más de 400 billeteras perdidas por mes en 2023.

Aproximadamente cuatro de cada cinco de esos artículos nunca volvieron a ver a sus dueños. Transport for London me dijo que la tasa de reunión de propietarios de billeteras y monederos perdidos en el Año Fiscal 2021 fue del 22.6 por ciento. En la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York, la tasa actual para todos los objetos perdidos es del 18 por ciento.

Estas cifras no incluyen billeteras que nunca fueron encontradas o entregadas. Una idea equivocada común es que reportar una pérdida activa un “ejército de buscadores”, dijo Les Gray, director de operaciones de Recipero, una empresa en Gran Bretaña que opera una base de datos internacional de informes de objetos perdidos como un esfuerzo para detener el movimiento de bienes robados.

“Es un área imposible, realmente,” dijo el Sr. Gray sobre el negocio de objetos perdidos y encontrados.

Pero las probabilidades se ven menos imposibles en un lugar como Corea del Sur, donde el sentido de seguridad colectiva es tan alto (y el alcance de las cámaras de vigilancia tan vasto) que algunas personas marcan sus lugares en cafeterías con billeteras, smartphones o computadoras portátiles.

Las billeteras y bolsas de compras representaron alrededor del 11 por ciento de los casi 250,000 artículos perdidos encontrados en los trenes y estaciones de tren del operador ferroviario estatal surcoreano el año pasado, y la tasa general de devolución fue casi del 57 por ciento, informó el Korea Herald. Eso significa que si alguien encontraba una billetera y la entregaba, como hice el otro día en una estación fuera de Seúl, tenías más probabilidades de recuperarla que de no hacerlo.

Una tarde reciente en la Estación de Seúl, un fotógrafo de Times vio billeteras, paraguas y otros artículos no reclamados en estantes en una sala de almacenamiento. Cada uno estaba organizado según su fecha de recuperación.

En otra habitación, dos empleados detrás de una pantalla de plexiglás estaban recibiendo llamadas telefónicas y subiendo avisos de objetos perdidos a un sitio web del gobierno. Los armarios detrás de ellos contenían artículos cuyos propietarios ya habían sido identificados.

Ahora dependía de los propietarios presentarse.

A los reporteros les encanta cubrir este tipo de cosas.

Este artículo es la última entrada en un género de periodismo sobre la devolución inesperada de objetos personales.

Las historias de billeteras perdidas son un pilar del género, y especímenes perdidos hace mucho tiempo tienen un atractivo particular porque sus “inventarios mundanos se acumulan como medidas repentinamente conmovedoras del paso del tiempo”, como escribió el autor Jon Mooallem en un ensayo de Slate.

En un ejemplo con el que puedo relacionarme, un guardia de seguridad en Manhattan devolvió una billetera que un periodista de The Times había perdido en un armario de abrigos de Manhattan hace cuatro décadas. Entre las cosas que aún estaban adentro estaban fotos de los hijos del periodista cuando eran niños retorciéndose en una silla de jardín.

Roy Peter Clark, autor de varios libros sobre escritura, me dijo que las historias de objetos perdidos y encontrados resuenan porque abordan temas universales.

“Mi terapeuta una vez me dijo que la ‘crisis primaria de la vida media es la Pérdida’… así que la idea de Perdido y Encontrado, o a veces Encontrado y Perdido, resulta ser no solo la búsqueda de un objeto, sino el poder de la restauración y el descubrimiento”, dijo en un correo electrónico.

El Sr. Clark ha encontrado tantas cosas perdidas a lo largo de los años que su esposa lo llama el Gran Buscador. Ha encontrado su propia billetera (perdida en un estante trasero), los aretes de su esposa (en las sábanas) y la tarjeta de crédito de un desconocido (en un parque).

Ese desconocido, que recibió la tarjeta mientras cortaba el césped, se sorprendió de que el Gran Buscador lo hubiera rastreado. “Lo que no se dio cuenta es que soy un adicto a la aprobación,” dijo el Sr. Clark, “y hay pocas sensaciones de satisfacción mejores que la mirada de gratitud.”

El altruismo no es la única explicación.

El Sr. Clark está en algo. Un estudio de 2019 en la revista Science encontró que extraños devolvieron billeteras perdidas a otros extraños no solo porque son amables, sino también porque se sentirían mal si no lo hicieran.

Para el estudio, “Honestidad cívica en todo el mundo”, los investigadores plantaron más de 17,000 billeteras en lugares públicos en ciudades de todo el mundo. Cada billetera tenía una llave, una lista de compras escrita a mano y tarjetas de presentación con un nombre masculino común. Algunas tenían diferentes cantidades de moneda local; otras estaban sin dinero.

Los asistentes de investigación plantaron las billeteras entregándoselas a una persona en un mostrador de recepción, pidiéndoles que “la cuidaran” y luego se iban sin más explicaciones.

Los resultados mostraron que si la billetera contenía dinero, las posibilidades eran mayores: 51 por ciento con dinero en efectivo comparado con 40 por ciento sin él, de que se informara. Suiza tuvo las tasas de informes más altas en general (79 por ciento con y 76.4 por ciento sin) y China las más bajas (21.5 por ciento con y 14.3 por ciento sin).

El altruismo no explica completamente esto, me dijo el autor principal del estudio, Alain Cohn, desde Michigan. “El aumento se puede explicar por este deseo de ser visto como honesto,” dijo.

En el caso de mi billetera, los billetes arrugados en su interior valían menos que el franqueo (equivalente a unos $5) que pagaste, extraño. Así que según la lógica del Sr. Cohn, tus acciones no solo fueron amables sino estadísticamente impresionantes.

Si tuviera tu dirección, imprimiría esta historia y te la enviaría como agradecimiento.

Atentamente,

Jun Michael Park contribuyó con reportajes.