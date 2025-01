Por qué DeepSeek ha sido tan inquietante para el mercado de valores en 3 gráficos.

Un modelo de inteligencia artificial más barato y competitivo de la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek desató una venta masiva en el S&P 500 (^GSPC) y en el Nasdaq Composite (^IXIC) el lunes, ya que desafió uno de los principales impulsores del actual mercado alcista. Por primera vez en mucho tiempo, los inversores tenían una razón tangible para creer que algunas gigantes tecnológicas estadounidenses, en particular Nvidia (NVDA) y Broadcom (AVGO), podrían no aumentar sus ganancias tanto como se esperaba inicialmente en el próximo año. El equipo detrás de DeepSeek, el fabricante del modelo de inteligencia artificial, afirmó que la tecnología utiliza chips más baratos y menos datos. Los inversores están preocupados de que esto pueda perjudicar las ventas futuras de chips de inteligencia artificial para una compañía como Nvidia, así como cuestionar la dominancia de los hiperescaladores estadounidenses en el ámbito de la inteligencia artificial.

El problema para los mercados es que las sorpresas positivas en los beneficios de las grandes tecnológicas han estado impulsando al alza las acciones durante los últimos dos años.

“El pilar clave de este mercado alcista son las estimaciones de beneficios que aumentan,” dijo el director de inversiones cojefe de Truist, Keith Lerner, a Yahoo Finance.

Agregó, “La tecnología está a la vanguardia del rendimiento general del mercado este año.”

Como señaló el jefe de estrategia de acciones de EE. UU. de Barclays, Venu Krishna, en la última Chartbook de Yahoo Finance, los beneficios de las grandes tecnológicas ―Nvidia, Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL, GOOG), Apple (AAPL), Meta (META) y Microsoft (MSFT)― han visto que las estimaciones de beneficios han aumentado más que el resto del S&P 500 y del índice MSCI Europe (IEUR) en los últimos 12 meses.

La caída de más del 3% en el Nasdaq y la caída del 1.5% en el S&P 500 de ayer muestran cómo el mercado podría reaccionar si tanto las líneas azules (estimaciones de beneficios de las grandes tecnológicas) como las líneas verdes (las estimaciones del resto del S&P 500) en el gráfico de Krishna a continuación comienzan a revertir su dirección.

La esperada escrutinio sobre los beneficios tecnológicos llegará en medio de un mercado que Richard Bernstein, CEO de Richard Bernstein Advisors, dijo a Yahoo Finance que está listo para el cambio. La contribución de Bernstein al Chartbook de Yahoo Finance mostró cómo solo el 29% de las acciones en el S&P 500 superaron al índice en 2024 y el 30% superaron en 2023. Esta marcó el menor número de ganadores que el índice desde finales de la década de 1990.

“Probablemente sea incorrecto que haya un nuevo paradigma en el que los ‘Siete Magníficos’ dominen secularmente el mercado,” dijo Bernstein. “Una liderazgo extremo y estrecho es raro porque va en contra del capitalismo, de los mercados abiertos y de la competencia.”

“Creemos que 2025 será un año de retorno a mercados más amplios normales a medida que la especulación se encuentre con una liquidez reducida y la inversión fundamental vuelva a superar.”

El llamado de Bernstein a una mayor rentabilidad en 2025 coincide con la conclusión de un gráfico compartido con Yahoo Finance por Nicole Inui, jefa de investigación de renta variable de HSBC para las Américas. El gráfico de Inui muestra que si bien se espera que los beneficios de los Siete Magníficos crezcan más que las otras 493 acciones en el índice en 2025, se espera que la brecha se estreche, lo que hace el caso de una ampliación del repunte del mercado bursátil.

“Aunque los Mag 7 siguen superando al índice general en términos de crecimiento de beneficios, se espera que sean menos atípicos.”

Tanto Bernstein como Inui acertaron en sus predicciones el lunes. Aproximadamente el 70% de las acciones en el S&P 500 cerraron en verde, a pesar de una caída de más del 1.5% en el índice en sí mismo. Las grandes pérdidas de Nvidia llevaron a la mayoría de la acción negativa en el índice general.

Esto plantea una realidad abrupta para los inversores. Si la dominancia de las grandes tecnológicas disminuye, podría convertirse en un mejor entorno para los seleccionadores de acciones para encontrar nombres que podrían superar al S&P 500. Pero también es probable que las ganancias masivas vistas en los índices más amplios en los últimos dos años no lleguen tan rápidamente si las mayores empresas del índice no están liderando la carga.

