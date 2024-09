Por qué deberías evitar las Mac M1 y optar por un iPad Pro en su lugar.

La distinción entre los métodos tradicionales de computación ha ido desapareciendo lentamente durante las últimas generaciones de productos de Apple. Si bien la Mac ha sido durante mucho tiempo la estación de trabajo de Apple, con la introducción del nuevo iPad Pro M4, hay una opción viable a considerar para tus tareas más serias.

El poderoso iPad Pro M4 cuenta con una potencia informática abrumadora, una pantalla magnífica y un teclado Magic Keyboard similar al de una MacBook. Los consumidores siempre han mostrado interés en tener una Mac con pantalla táctil, pero como Apple no accede, el iPad Pro es la mejor alternativa.

Pero, ¿puede el iPad Pro ser un reemplazo competente de la Mac? Considerando la pura potencia del iPad Pro, parece ser una opción sólida, pero más allá de eso, las limitaciones de la plataforma persisten. Veamos qué tan cerca está el iPad Pro de ser una estación de trabajo en la que los usuarios puedan confiar.

El hardware del iPad Pro es impresionante

El iPad Pro tiene un rendimiento extraordinario, superando al ya experimentado M3 en pruebas de referencia. El nuevo iPad Pro también cuenta con una cantidad adecuada de memoria RAM de 8GB, o 16GB en los modelos de 1TB. Con el nivel más alto de almacenamiento para el iPad Pro, el M4 tiene más RAM y un núcleo de CPU adicional, similar a cómo Apple ofrece mejoras de niveles en las MacBook Pro. La GPU de 10 núcleos y el Motor Neural de 16 núcleos brindan más potencia de procesamiento.

Y eso no es todo. La pantalla OLED en tándem del iPad Pro es una belleza para contemplar. Con una impresionante resolución de 264 píxeles por pulgada y una tasa de actualización Pro Motion de 120Hz, no hay mucho de qué quejarse. Una versión con textura nano en los modelos de 1TB y superiores ofrece a los usuarios profesionales una opción para condiciones de trabajo claras. Sumado a colores hermosos y precisos, compite con monitores mucho más costosos. Si bien el iPad Pro de 13 pulgadas aún no alcanza el tamaño de la MacBook Pro de 16 pulgadas, lo compensa con su flexibilidad táctil.

Apple también lanzó el nuevo Magic Keyboard para iPad Pro. Diseñado para parecerse aún más a un teclado de MacBook Pro, ahora también cuenta con una fila de funciones llena de utilidades. Junto con un touchpad receptivo, la naturaleza táctil del iPad Pro no tiene igual en ninguna MacBook Pro.

Considerando este conjunto de utilidades de hardware en el iPad Pro, es fácil pasar por alto el Apple Pencil Pro. Recién diseñado con nuevos trucos bajo la manga, esta es la herramienta definitiva para artistas y usuarios de productividad que requieren el matiz que solo ofrece un lápiz óptico.

Teniendo en cuenta todo lo que el hardware tiene para ofrecer, podemos afirmar con confianza que el iPad Pro M4 tiene lo necesario para convertirse en un reemplazo de la Mac. Pero no todo se trata de hardware.

El iPad Pro: Aquí está la trampa

El hardware del iPad Pro puede llevarte a una productividad desenfrenada, pero luego te encuentras con un cuello de botella: iPadOS. iPadOS no está diseñado para producciones diarias a gran escala, pero Apple ha seleccionado cuidadosamente una serie de aplicaciones diseñadas específicamente para los usuarios de iPad Pro para hacerlo una herramienta valiosa en instancias más pequeñas.

Final Cut Pro y Logic Pro son solo dos de las aplicaciones de gran impacto que se están ajustando a la experiencia del iPad. Ambas aprovechan al máximo el chip M4 en el iPad Pro. Los controles intuitivos también han sido afinados, haciendo que la experiencia general para los creativos sea agradable.

Pero luego están los problemas con la forma en que se comporta iPadOS cuando los usuarios avanzados intentan llevarlo más allá de sus límites. iCloud y el sistema de archivos han sido grandes adiciones al iPad Pro, pero el sistema de archivos sigue siendo inferior al de macOS. Es mucho más fácil organizar grandes proyectos en una Mac.

Luego está la capacidad de multitarea. En iPadOS, puede llegar a ser útil o frustrante. Stage Manager es una buena idea en teoría pero torpe en su ejecución para redimensionar y ajustar ventanas.

En la reciente WWDC de Apple, el impulso hacia la IA (también conocida como Apple Intelligence) estaba en plena exhibición, y el iPad Pro parece ser una plataforma ideal para tales características. Apple dio rápidas demostraciones de las funciones de IA que están por venir, pero hasta que realmente esté en manos de los usuarios, la experiencia de usuario del software sigue siendo indefinida. Podemos esperar usos prácticos de la IA, ya que el iPad Pro es uno de los primeros dispositivos principales en los que Apple tiene la intención de difundir sus bondades de IA en toda su línea de productos.

Como plataforma táctil, iPadOS tiene sus beneficios y funciona muy bien. La interacción del software con el Apple Pencil Pro es fantástica, con detalles impresionantes como la apariencia de la sombra del Pencil Pro y la nueva función de apretar.

El iPad Pro: Casos de uso situacionales

Apple es cuidadosa para no canibalizar completamente su línea de MacBook Pro, dejando que el iPad Pro sea lo suficientemente capaz como para atraer a algunos usuarios de nicho, pero el iPad Pro ciertamente puede ser un reemplazo superior para una laptop para el usuario adecuado. Un problema importante, independientemente del caso de uso: el precio. El iPad Pro puede superar fácilmente la marca de los $2,000 cuando está totalmente equipado con sus accesorios y especificaciones de gama alta. Hay otros iPads en la línea de productos de Apple para limitaciones presupuestarias, pero esto convierte al iPad Pro en un producto de aparentemente alta gama que necesita competir en méritos contra la línea de productos MacBook. Aquí te contamos cómo se ajusta el iPad Pro, basado en el caso de uso.

Usuario doméstico: Si todo lo que necesitas es un dispositivo de cámara web fantástico, junto con una pantalla y un teclado competente, el iPad Pro te tiene cubierto. iPadOS ofrece un fácil acceso a aplicaciones como Mail, Safari, Messages, FaceTime e incluso Keynote, Numbers y Pages. Puede conectarse a monitores más grandes, lo que lo hace sobresalir cuando se requiere más espacio de pantalla. El iPad Pro también tiene una propensión a ser un centro de entretenimiento gracias a su magnífica pantalla, hardware rápido y acceso a aplicaciones de música y streaming de video.

Profesionales creativos: Hay una buena selección de aplicaciones disponibles para usuarios amateurs y expertos, pero los profesionales pueden no encontrar las aplicaciones que necesitan. El Apple Pencil Pro es una herramienta crucial que no tiene igual en una MacBook. Con una de las mejores pantallas OLED disponibles, junto con el Pencil Pro, los artistas no tendrán carencias en un dispositivo así. Los fotógrafos también pueden encontrar mucha portabilidad y utilidad con el iPad Pro, y el detalle de los retoques fotográficos puede ser más fácil para algunos en este dispositivo. Con software de terceros como Adobe Photoshop, el iPad Pro ofrece una amplia gama de capacidades.

Final Cut Pro: Apple ha estado haciendo un gran avance en Final Cut Pro para el iPad Pro. Con controles bien ajustados y la capacidad de utilizar el propio iPad Pro para capturar imágenes, es una buena opción para todos menos los usuarios más avanzados.

Logic Pro: Logic Pro para iPad Pro, al igual que Final Cut Pro, aprovecha el potente hardware integrado para hacer el trabajo de la mayoría de flujos de trabajo en un dispositivo compacto y portátil. Si bien los usuarios avanzados aún querrán trabajar con una Mac de escritorio completa para proyectos grandes, este es un paso en la dirección de hacer que el iPad Pro sea completo.

Gráficos en 3D y jugadores: La GPU de 10 núcleos dentro del iPad Pro tiene hasta cuatro veces más rendimiento de renderización que el chip M2, junto con capacidades de trazado de rayos. Si bien puede que no igualo el rendimiento de una PC con Windows con una GPU discreta, el iPad Pro ciertamente puede impresionar con un rendimiento de juego competente, como se muestra en Resident Evil 4 y títulos similares.

El iPad Pro puede reemplazar a una Mac (en su mayoría)

El iPad Pro puede claramente reemplazar muchas funciones para la mayoría de los usuarios que suelen depender de computadoras de escritorio o portátiles. Tiene la potencia para una amplia gama de tareas, desde el procesamiento de textos hasta la edición de vídeos, e incluso el trabajo de gráficos de alta precisión. El iPad Pro tiene un factor de forma excelente y su naturaleza delgada y portátil puede superar incluso a la pequeña MacBook Air, ya que se puede utilizar de forma más cómoda en situaciones de trabajo móviles o no tradicionales.

Sin embargo, iPadOS no siempre satisface las necesidades de los usuarios más exigentes que pueden evitar la falta de gestión de archivos competente. Y si bien el iPad tiene una gran biblioteca de software, muchas aplicaciones profesionales no están en el iPad. El ecosistema de macOS sigue siendo vasto y lleno de opciones para estos usuarios.

El iPad Pro sigue siendo un valiente desafiante para la Mac (más directamente, la MacBook). Con las próximas actualizaciones de iPadOS y más tecnología de IA, podría convertirse en una plataforma más viable que reemplace a la Mac.