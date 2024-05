Por qué deberíamos tener cosas bonitas.

Si todo va bien, Bayer Leverkusen terminará esta temporada con un récord, dos trofeos y solo tres preguntas existenciales que los persiguen. Todos rastrearán hasta el miércoles, hasta Dublín, hasta la final de la Europa League, y tendrán exactamente la misma forma desalentadora: ¿Y si?

¿Y si Exequiel Palacios hubiera visto venir a Ademola Lookman? ¿Y si Granit Xhaka no hubiera perdido el balón? ¿Y si Edmond Tapsoba hubiera estirado la pierna? ¿Podría la final haber sido diferente? ¿Podría Leverkusen haber remontado para vencer a Atalanta? ¿Podría el entrenador de Leverkusen, Xabi Alonso, haber llevado a su equipo a un triplete invicto?

Es cruel, por supuesto, que tenga que ser así. Leverkusen ha iluminado la temporada europea como ningún otro equipo. Ha ganado su primer campeonato alemán, después de 120 años de intentarlo. Debería, este fin de semana, sumar la copa alemana a su colección de trofeos. Ha superado a Benfica como propietario de la racha invicta más larga en el fútbol europeo desde la Primera Guerra Mundial. Y lo ha hecho todo, en caso de que nadie lo haya mencionado, en la primera temporada completa de Alonso como entrenador.

Así es como se debe recordar su temporada. Cuando Alonso, sus jugadores y sus aficionados reflexionen sobre esta campaña en los años venideros, deberían centrarse en lo que el equipo logró, no en dónde falló. Ha superado incluso las ambiciones más fantásticas. Pero lo que debería ser no es lo mismo que lo que será. Nada duele tanto como casi. Leverkusen, quiera o no, siempre se preguntará.

Sin embargo, hay un lado positivo. Hace unos meses, cuando tanto el Liverpool como el Bayern Múnich comenzaron a buscar un nuevo entrenador, Alonso dejó claro que no recibiría ninguna oferta de ninguno de los dos clubes. Afirmó que todavía estaba perfeccionando su oficio. Había hecho un compromiso a largo plazo con Leverkusen, y no tenía la intención de romperlo en la primera oportunidad disponible.

En ese momento, y posiblemente aún más ahora, esto se sintió claramente contracultural. El fútbol no solo está condicionado a creer que cada ola está ahí para ser surfeada, sino que también está estructurado económicamente de tal manera que todo lo nuevo, brillante o prometedor se adquiere inmediatamente por los grandes y buenos (a menudo autoproclamados) del juego.

Kieran McKenna, por ejemplo, ha estado en la dirección de equipos por poco más tiempo que Alonso. Apenas tiene 38 años. En sus dos campañas en el Ipswich Town, ha guiado al club desde la League One —la tercera categoría del fútbol inglés— hasta la Premier League. La próxima temporada, por primera vez en dos décadas, Ipswich tomará su lugar en la máxima categoría del fútbol inglés.

Sin embargo, es una cuestión diferente si McKenna estará allí. El Brighton está ansioso por nombrarlo como reemplazo de Roberto De Zerbi. El Chelsea quiere ofrecerle la oportunidad de ser despedido alrededor de esta época el próximo año. Ipswich planea ofrecerle un contrato mejorado en un intento por persuadirlo de quedarse. Pero la oportunidad de avanzar y ascender puede resultar demasiado tentadora para resistirse.

Lo mismo, muy probablemente, se aplicará al Crystal Palace. La transformación del club, en los dos últimos meses de la temporada, en una especie de cruce entre el Barcelona de la era Guardiola y el equipo de Michael Jordan en Space Jam, fue inspirada no solo por el trabajo experto de su nuevo entrenador, Oliver Glasner, sino por el talento improvisado de Eberechi Eze y Michael Olise.

Palace, que en un momento de esta temporada estaba en riesgo de descenso, de repente parecía imparable. El equipo de Glasner venció al Liverpool en Anfield, derrotó al Manchester United por 4-0 y luego desmanteló al Aston Villa en el último día de la temporada. A la luz del sol en Selhurst Park, debió haber sido tentador soñar despierto con lo que este equipo podría lograr la próxima temporada.

Pero eso, por supuesto, es todo lo que es: un sueño. El Tottenham y el Manchester City están siguiendo a Olise. Eze ha sido vinculado a ofertas para unirse al Manchester United y al Chelsea. Ninguno de esos movimientos, siendo honestos, es una propuesta especialmente convincente en este momento, pero tendrá poca importancia. Una estrella, o ambas, se irán, y el Crystal Palace se quedará solo con recuerdos de una primavera mágica.

Esta es la gran tristeza del fútbol moderno: que, a pesar del brillo y la glamour y el bombo, su brutales económicas dejan a la mayoría de los aficionados, y a la mayoría de los equipos, con nada más que una sucesión de ¿y si? Todo lo que la gran mayoría puede hacer es preguntarse qué habría pasado si las cosas hubieran salido un poco diferente.

Leverkusen —y posiblemente solo Leverkusen— ha evitado ese destino, por ahora. Alonso prometió su lealtad, y varios de los jugadores destacados del equipo pronto hicieron lo mismo. Lo más significativo, Florian Wirtz, su fuerza creativa todo terreno, también planea quedarse por un tiempo más.

El club, desafiando la lógica implacable del juego moderno, aún puede tener la oportunidad de construir algo: no permanente, quizás, pero duradero, al menos.

Sin embargo, las preguntas de Dublín permanecerán. Leverkusen estuvo demasiado cerca de algo extraordinario como para no tener cierto arrepentimiento. Pero no tendrá que preguntarse a dónde podría haber ido este equipo, bajo este entrenador, a continuación. Tendrá, por un año más, la oportunidad de descubrirlo. Es una lástima, realmente, que lo mismo no sea cierto para todos los demás.

La asunción de trabajo en este punto tiene que ser que el Chelsea lo está haciendo a propósito. Gran parte de la segunda mitad de la temporada de la Premier League, Stamford Bridge estuvo envuelto en brotes de esperanza.

Mauricio Pochettino finalmente estaba comenzando a tallar algo en la vaga forma de un equipo a partir de los materiales caóticos que le presentaron los muchos propietarios y directores deportivos del club. Para cuando la temporada llegó a su fin, el Chelsea había ganado cinco partidos seguidos y había subido hasta el sexto lugar en la clasificación. Esa extraña sensación era promesa.

Así que, naturalmente, un par de días después, los ejecutivos del club decidieron prescindir de los servicios de Pochettino. (La versión autorizada de su partida fue que “acordó irse” del club. Esto es, presumiblemente, de la misma manera que podrías “acordar irte” de un bar cuando un portero te agarra del brazo, te lleva a la puerta y te arroja a la acera afuera.)

Tengo un recuerdo vago de sugerir —semi en serio— el verano pasado que la caótica estrategia de reclutamiento del Chelsea tenía sentido si se operaba bajo la suposición de que los propietarios del equipo ya no veían el fútbol como un deporte, en el que la ambición última era ganar partidos y premios, sino más bien como una especie de fábrica de contenido durante todo el año, en la que la métrica principal del éxito era la cantidad de cobertura que generaba el club.

La decisión de separarse de Pochettino, justo cuando comenzaba a encontrar una señal en todo el ruido, sugiere que ese análisis no estuvo del todo correcto. Parece que no hay absolutamente ninguna necesidad de la calificación “semi” en absoluto.

El Beneficio de (Mala) Experiencia

Noticias descorazonadoras: el Bayern Múnich ha encontrado a un entrenador. El club había, en los últimos meses, considerado (al menos) cinco candidatos para ocupar el cargo la próxima temporada, solo para descubrir que ninguno de Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick y Oliver Glasner lo quería. Incluso Thomas Tuchel, el titular hasta ahora, dejó claro que prefería no seguir.

Ahora, lamentablemente, Vincent Kompany —visto por última vez en el descenso bastante apagado del Burnley de la Premier League— ha dicho que sí, privando al fútbol europeo de una de las pocas oportunidades de alegría general en un negocio que, a regla general, se toma muy en serio a sí mismo.

Ha habido una tendencia a ver la (inminente) designación de Kompany como un indicio de la desesperación del Bayern. Seguramente es una medida de cómo han caído los poderosos que el Bayern —con sus ambiciones anuales de ganar la Liga de Campeones— se ha visto obligado a atar su destino a un hombre cuyo equipo solo ganó cinco de sus 38 partidos de la Premier League esta temporada.

Y sin embargo: El verano pasado, después del elegante ascenso del Burnley, Kompany fue considerado lo suficientemente prometedor como para ser discutido como una contratación potencial tanto por el Tottenham como por el Chelsea.

Sus experiencias desde entonces han sido, obviamente, arduas y amargas, pero también lo habrán convertido en un entrenador mucho mejor. Su talento subyacente no ha desaparecido; en cambio, es probable que haya sido fortalecido por el tipo de conocimientos adquiridos en la adversidad. La disposición del Bayern a mirar más allá de los resultados de Kompany es menos un chiste, y más un signo de progreso.

Correspondencia

En lo que solo se puede describir como un pequeño milagro y un pequeño triunfo personal, recordé que la sección de correspondencia de la semana pasada omitió dos correos electrónicos que —si Attila Yaman no hubiera presentado el tipo de metáfora enrevesada ante la que no tengo poder para resistir— normalmente habrían aparecido.

Y así, con la debida disculpa por la demora, llegamos a David Nolan. “Tu llamado a un premio al ‘Rookie del Año’ es excelente”, escribió, correctamente. “Pero parece ir en contra de tu desaprobación general —o quizás fingida ignorancia sobre— muchas tonterías deportivas estadounidenses. ¿Qué sigue? ¿Reconocimiento a regañadientes de los méritos del rugby union?”

Quiero asegurar a David y a los Estados Unidos de América en su conjunto que no desapruebo los deportes estadounidenses. ¿La atmósfera a veces es un poco apagada? Por supuesto. ¿Son tres horas demasiado largas para un evento deportivo? Obviamente. ¿Los equipos para adultos necesitan llamarse cosas como los Longhorns de Tuscaloosa? No seas absurdo. Pero ¿son tan malos que deberían compararse con la forma inferior de rugby? No, nunca.

Courtney Lynch también es estadounidense, pero quiere que sepamos que no es por eso que está haciendo su pregunta. “No soy tan centrista estadounidense en mi visión del mundo como esto sugiere, pero es un pensamiento del que no puedo escapar,” escribió, formulando la pregunta con tantas salvedades que suena bastante británica. “¿Pero no es solo cuestión de tiempo hasta que la M.L.S. se convierta en la mejor, más competitiva liga del mundo?”

La lógica de Courtney es la siguiente: Major League Soccer ha dado grandes pasos en los últimos 30 años. Cada vez más niños estadounidenses ven el fútbol como su deporte preferido. Dadas las ventajas comerciales que tiene Estados Unidos, ¿terminará ese proceso, en unas pocas décadas, con la M.L.S. como la cima del fútbol mundial?

Y, aunque muy pocos europeos estarían de acuerdo conmigo, creo que esa trayectoria general no es descabellada. Especialmente, de hecho, por un punto mencionado por Matt Dishongh. Cuando se trata de carreras por el título, escribió, la M.L.S. es todo lo que las ligas de Europa no son: “siempre competitiva e impredecible. Esta es una ventaja distintiva para la M.L.S., y una que debería estar comercializando fuertemente a los aficionados estadounidenses de estas otras ligas.”

Hay advertencias a esta idea —que incluyen frases como “Liga de Campeones”, “Copa Mundial de Clubes renovada” y “cambio generacional glacial”—, pero me pregunto si el tema requiere una exploración mucho más profunda de lo que el último párrafo de la sección de correspondencia permite. Con las debidas disculpas por otro cliffhanger, volvamos a esto durante el verano, cuando el material del boletín sea, bueno, un poco más delgado.