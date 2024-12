Por qué cayó nuevamente hoy la acción de UnitedHealth Group

Las acciones de UnitedHealth Group (NYSE: UNH) cayeron por segunda sesión consecutiva hoy, ya que los inversores parecen estar lidiando con la reacción negativa contra la compañía después del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el miércoles por la mañana.

Las acciones de UnitedHealth cerraron el día con una caída del 5.1% después de perder un 5.2% el jueves. Otras acciones de seguros de salud también cayeron, incluso cuando el mercado en general subió debido a un sólido informe de empleo.

¿Te estás perdiendo The Morning Scoop? Breakfast News te lo entrega todo en un boletín diario rápido, Foolish y gratuito. ¡Regístrate gratis!

Image source: Getty Images.

La venta de hoy se produjo incluso cuando algunos analistas aumentaron su objetivo de precio en respuesta a la guía 2025 anterior de la compañía, la cual fue publicada después del horario de cierre el martes antes de una conferencia de inversionistas que fue cancelada después del asesinato de Thompson, quien dirigía la división de seguros de la compañía.

En las redes sociales y en secciones de comentarios en artículos de noticias, ha habido una importante protesta contra las prácticas de seguros de la empresa, en particular su tasa de denegación y su uso de inteligencia artificial para negar la cobertura. Un gráfico ampliamente compartido mostró que UnitedHealth niega el 32% de las reclamaciones, más que cualquier otro asegurador y el doble del promedio de la industria.

Dean Phillips, el congresista que representa el distrito de origen de UnitedHealth en Minnesota, reconoció la crisis del seguro en una publicación en X, y concluyó: “El verdadero culpable es el Congreso y el dinero en la política, y es hora de un cambio”.

No está claro cuáles serán las consecuencias finales del evento, o si algo cambiará para la industria de seguros de salud. Por el momento, sin embargo, el problema ha captado la atención de la nación, y los inversores parecen sorprendidos por el nivel de indignación dirigido a la empresa.

Podría haber llamados relacionados con ESG para que los inversores institucionales se desvinculen de UnitedHealth y otras acciones de seguros de salud, o podría haber cambios a nivel regulatorio que afecten las ganancias de UnitedHealth y sus pares.

En su presentación, UnitedHealth pronosticó ganancias ajustadas de $29.50 a $30 en 2025, frente a los $27.50-$27.75 que está pronosticando para 2024, lo que muestra que la empresa sigue esperando un crecimiento constante de su línea de fondo a pesar de enfrentar costos crecientes debido a una población envejecida.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de expertos emite una recomendación de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Historia Continua

Nvidia: si invirtieras $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡tendrías $376,143!*

Apple: si invirtieras $1,000 cuando duplicamos en 2008, ¡tendrías $46,028!*

Netflix: si invirtieras $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡tendrías $494,999!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres compañías increíbles, y es posible que no haya otra oportunidad como esta en el futuro cercano.

Ver 3 acciones de “Double Down” »

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 2 de diciembre de 2024

Jeremy Bowman no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda UnitedHealth Group. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones de UnitedHealth Group cayeron nuevamente hoy fue publicado originalmente por The Motley Fool