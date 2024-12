Por qué cayó hoy la acción de Super Micro Computer.

La acción de Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) cerró la sesión diaria con una caída del 8,3%. Mientras tanto, el S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) terminó el día con un aumento del 0,4%, y el Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) cerró la sesión con un aumento del 1,2%.

Las acciones de Supermicro perdieron terreno hoy luego de conocerse la noticia de que la compañía podría estar buscando recaudar fondos a través de la venta de acciones o nueva deuda. El precio de las acciones de la compañía probablemente también se vio afectado por ser eliminado del índice Nasdaq-100.

Después del cierre del mercado el viernes, Bloomberg informó que Supermicro había contratado a Evercore para ayudarle a obtener nuevas fuentes de capital. El informe indicó que la especialista en servidores estaba dispuesta a obtener nuevas líneas de crédito y vender nuevas acciones para recaudar fondos. A través de Evercore, se dice que Supermicro se está acercando a firmas de capital privado para evaluar el interés de inversión potencial. Se dice que el posible impulso de recaudación de fondos está en sus etapas iniciales.

Si Supermicro recaudara efectivo vendiendo más acciones, esto tendría un impacto dilutivo en los accionistas existentes. Vender nuevas acciones significa que la estructura de capital de la compañía se desglosaría en un mayor número de partes, y cada parte representaría una parte más pequeña del pastel en general.

Supermicro ha estado tomando medidas para preparar su informe 10-K retrasado y evitar ser eliminado de la bolsa de valores Nasdaq. Si las acciones fueran eliminadas del intercambio Nasdaq, el volumen de operaciones de las acciones caería drásticamente, y su precio probablemente se desplomaría. Añadiendo otra presión bajista, las acciones serían eliminadas de los fondos cotizados en bolsa (ETF) que siguen el Nasdaq y otros índices.

Hasta ahora, Supermicro ha logrado evitar este obstáculo, y afirma que debería haber presentado su informe 10-K ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) para el 25 de febrero. Pero no ha podido evitar que sus acciones sean eliminadas de otro índice.

El Nasdaq-100 es un índice que consta de las 100 mayores compañías no financieras que cotizan en la bolsa de valores Nasdaq. Debido a la volatilidad reciente, Supermicro fue eliminado del índice y reemplazado por Palantir Technologies hoy. Como resultado de ser eliminado, las acciones de Supermicro también están siendo eliminadas de los ETF que siguen el índice. Eso significa que las acciones se están vendiendo fuera de esos fondos, lo que crea una presión bajista en la valoración de las acciones.

Si bien ser eliminado del Nasdaq-100 no significa que Supermicro continuará cayendo a largo plazo, el reemplazo de sus acciones destaca los desafíos recientes para la compañía que aún no han sido resueltos.

Keith Noonan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Palantir Technologies. The Motley Fool recomienda Nasdaq. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué Super Micro Computer Stock Fell hoy fue publicado originalmente por The Motley Fool