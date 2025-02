Por qué cada vez más jóvenes en Alemania se están acercando a la extrema derecha

Lo que mis padres me enseñaron es que solían vivir en paz y tranquilidad, sin tener que tener miedo en su propio país”, dice Nick, de 19 años. “Me gustaría vivir en un país donde no tenga que tener miedo.”

Lo conozco en un pequeño bar en una esquina de la ciudad minera de Freiberg, Sajonia, donde está jugando a los dardos.

Es una noche fría y brumosa en febrero con poco más de dos semanas para las elecciones nacionales de Alemania.

Nick y su amigo Dominic, que tiene 30 años, son partidarios o simpatizantes de Alternative für Deutschland – un partido que ha estado consistentemente en segundo lugar en las encuestas de Alemania durante más de un año y medio, a medida que la extrema derecha aquí y en otras partes de Europa atrae a un número creciente de jóvenes, especialmente hombres, a su órbita.

Una razón particular por la que Nick – y muchos otros hombres jóvenes alemanes – dicen que tienen miedo es el número de ataques en Alemania que implican a sospechosos que eran solicitantes de asilo – más recientemente, la apuñalada fatal de un niño pequeño y un hombre en un parque en la ciudad bávara de Aschaffenburg. La inmigración es ahora la principal preocupación de Nick y Dominic, aunque no se oponen a ella en todas sus formas.

“Las personas que se integran, que aprenden, que estudian aquí, hacen su trabajo – no tengo problemas con ellas”, dice Dominic, aunque critica a cualquiera que considere que se aprovecha del sistema de asilo.

El AfD, que desde hace mucho tiempo ha sido acusado de retórica antiinmigrante, está celebrando el respaldo del multimillonario tecnológico, Elon Musk, quien es dueño del sitio de redes sociales X. Ha organizado una discusión en vivo con la líder del partido Alice Weidel en la plataforma y ha llamado a un mitin del partido.

Ahora, mientras Alemania espera para ver qué tan bien le va a la extrema derecha en las próximas elecciones, la pregunta es por qué tantos jóvenes, en particular, están siendo atraídos por la extrema derecha y cuáles podrían ser las consecuencias para un país que está profundamente consciente de su pasado nazi.

Hombres jóvenes virando a la derecha

La investigación de Pew en 2024 encontró que el 26% de los hombres alemanes tenían opiniones positivas sobre el AfD en comparación con el 11% de las mujeres, y la proporción de hombres que tienen esta opinión ha subido 10 puntos desde 2022.

En las elecciones para el Parlamento Europeo en 2024, según las encuestas a la salida en Alemania, el número de votantes menores de 24 años, tanto hombres como mujeres, que votaron por el AfD en Alemania aumentó al 16 por ciento, un aumento de 11 puntos desde 2019.

Esto se produce en un momento de creciente ansiedad general entre los jóvenes, según un estudio reciente del Instituto Alemán de Investigación Generacional.

En una muestra de 1,000 alemanes de 16 a 25 años, los niveles de ansiedad fueron más altos entre los encuestados que se clasifican a sí mismos como de extrema derecha, mientras que fueron más bajos entre las personas que se sitúan en el centro del espectro político.

Las mujeres eran más propensas a estar preocupadas por sus derechos y los de los grupos minoritarios, mientras que se descubrió que los hombres estaban más preocupados por los valores conservadores que se basan menos en los derechos.

Los seguidores del AfD a menudo rechazan la etiqueta de “extrema derecha”, incluida la líder del partido Alice Weidel, quien describe al partido como un movimiento conservador y libertario

El Dr. Rüdiger Maas, del grupo de reflexión alemán Instituto de Investigación Generacional, dice que los partidos de izquierda a menudo se enfocan en temas como el feminismo, la igualdad y los derechos de las mujeres.

“En general, los hombres no se ven reflejados en estos temas”, nos dice. “Por eso tienen tendencia a votar más a la derecha.”

Los partidos de derecha populistas y duros también han tenido éxito en países como Francia, Austria, los Países Bajos, Polonia, España e Italia.

“El sesenta por ciento de los hombres jóvenes menores de 30 años consideraría votar por la extrema derecha en los países de la UE y esto es mucho más alto que la proporción entre las mujeres”, dice el Profesor Abou-Chadi, en un análisis basado en un subconjunto del Estudio de Elecciones Europeas de 2024.

Difusores de mensajes

Además del género, la migración y las cuestiones económicas, las redes sociales están jugando un papel. Plataformas como TikTok permiten a los grupos políticos evadir los medios de comunicación tradicionales, que la extrema derecha considera hostiles.

Está claro que el AfD “domina” TikTok en comparación con otros partidos alemanes, dice Mauritius Dorn del Instituto de Diálogo Estratégico (ISD). Tiene 539,000 seguidores en su cuenta parlamentaria, en comparación con 158,000 para el SPD, que actualmente tiene la mayoría de los escaños en el parlamento alemán.

Y no son solo cuentas oficiales, sino que un “número considerable de cuentas de fans no oficiales también ayudan a difundir el contenido del partido”, dice el Sr. Dorn.

A través de la creación de 10 cuentas “basadas en personas” con diferentes perfiles de usuario, encontraron que “los usuarios que están más en el espectro de la derecha… ven mucho contenido del AfD, mientras que los usuarios del espectro izquierdista ven un conjunto más diverso de contenido político.”

TikTok ha dicho que no “diferencia” entre la derecha, la izquierda o el centro político y trabaja para mantenerse en la “vanguardia” en la lucha contra la desinformación.

Dorn observa que otros partidos reconocieron sitios como TikTok “demasiado tarde”, lo que significa que están luchando por establecer una presencia sólida en la plataforma.

Nos hemos encontrado con una influencer del AfD, Celina Brychcy, una TikToker de 25 años que tiene más de 167,000 seguidores – el 53% de los cuales son hombres, con un 76% de entre 18 y 35 años.

Principalmente comparte videos de baile, tendencias y estilo de vida, pero también contenido pro-AfD.

Celina dice que ha enfrentado insultos, amenazas y ha perdido amigos debido a las opiniones que ha expresado

La Sra. Brychcy dice que no gana dinero promocionando el AfD, pero lo hace porque cree en la causa y quiere “transmitir un mensaje”.

Sus ideales políticos incluyen querer el regreso del servicio militar, más apoyo para las madres que quieren o necesitan quedarse en casa y controles fronterizos más estrictos.

Cuando la presiono sobre si sus puntos de vista equivalen a un rechazo del multiculturalismo, ella responde que no, pero cree que la gente debería “integrarse”.

“Hay ciertas personas que simplemente no encajan con nosotros, los alemanes”, agregó, pero insistió repetidamente en que no es racista y no tiene “nada en contra de los extranjeros”.

Anti ‘inversión de roles’

La Sra. Brychcy también está en contra de la “inversión de roles” en cuanto a la forma en que hombres y mujeres se visten.

Una reacción contra la “ideología de género” es otro problema identificado por Tarik Abou-Chadi, profesor de Política Europea en la Universidad de Oxford, como un factor que alimenta el apoyo de la extrema derecha entre los jóvenes – algo que también es reconocido por el Instituto de Investigación Generacional.

Preguntaron a los nuevos votantes si encontraban la tendencia LGBTQ+ “übertrieben”, que literalmente significa “exagerada” o exagerada. Los encuestados que mostraron el mayor grado de acuerdo con esa pregunta fueron los que planeaban apoyar al AfD.

Cuando desafío a la Sra. Brychcy sobre si eso podría considerarse retrogrado, ella responde que “biológicamente hablando, somos hombres y mujeres” y piensa que las personas deberían presentarse en consecuencia.

La Sra. Brychcy me dice que ha perdido un par de amigos debido a sus opiniones políticas y ahora pasa la mayor parte del tiempo con quienes tienen una perspectiva similar.

No está de acuerdo con aquellos que ven al AfD como un movimiento peligroso, sino como uno que ofrecería un cambio genuino y radical.

Cuando le pregunto a la Sra. Brychcy si se considera de extrema derecha, ella dice que en ciertos temas – como el control fronterizo y el crimen, “Definitivamente sí”.

Es una respuesta sorprendente, especialmente porque a menudo, los partidarios del AfD rechazan la etiqueta de extrema derecha, incluida la líder del partido, Alice Weidel, quien insiste en que encabeza un movimiento conservador y libertario.

Las muestras de apoyo a la extrema derecha llegan a medida que los horrores de la Alemania nazi se desvanecen de la memoria colectiva

Con los horrores de los nazis cada vez más en el pasado, esta es una generación que ha crecido con partidos como el AfD, ya sea en programas de entrevistas televisivos o en el parlamento después de que el AfD obtuvo sus primeros diputados en 2017.

El Prof. Abou-Chadi cree que la extrema derecha, en general, se ha vuelto más normalizada hasta el punto de que “ya no parecen tan extremos”.

Eso a pesar de escándalos del partido como la talismán de la extrema derecha dura del AfD, Björn Höcke, que fue multado dos veces el año pasado por usar un eslogan nazi, aunque negó haberlo hecho a sabiendas.

El AfD, en tres estados alemanes, es clasificado como extremista de derecha por las autoridades, incluido en Sajonia, una designación que el partido desafió sin éxito en los tribunales.

Es un estado donde el número de “individuos extremistas de derecha” había alcanzado un “nuevo récord” – según un informe publicado el año pasado por el servicio de inteligencia interior de Sajonia – que mostraba datos hasta 2015.

Narrativas cuestionadas

En un centro comercial en la ciudad de Chemnitz en Sajonia, nos encontramos con un grupo de jóvenes que – aunque no quieren que se recuerde su identidad – nos dicen que son de derecha.

Vestidos de negro, con un cabello uniformemente corto, expresan creencias de que la homosexualidad está mal y temen que la “raza” alemana esté amenazada debido a la creciente comunidad migrante.

Cuestionan las narrativas sobre el pasado de su país, aparentemente haciendo referencia a la era nazi.

Diana Schwitalla ha estado enseñando historia y estudios sociales durante ocho años. Dice que ha tenido que enfrentarse a un caso de negación del Holocausto en el aula y ha escuchado otros comentarios preocupantes.

“Escuchamos que la Segunda Guerra Mundial fue en realidad algo bueno, y que había una razón por la que la gente murió entonces – y que esto es bueno. Hitler es descrito como un buen hombre”, dice la Sra. Schwitalla.

Ella agrega, “Muchos estudiantes… estudiantes muy jóvenes, que dicen que no importa por quién voten, harán lo que quieran ‘allá arriba’ de todos modos. La pregunta de quién está ‘allá arriba’, no recibo respuesta a eso.”

La profesora de historia y estudios sociales Diana Schwitalla (en la imagen) dice que ha escuchado a alumnos negar el Holocausto y describir a Hitler como un “buen hombre”

La conocimos a lo largo de dos días – incluido en un colegio de formación para adultos en Freiberg que se encuentra en los terrenos de un antiguo campo de concentración nazi. Mujeres judías, traídas de Auschwitz, fueron utilizadas para trabajos forzados aquí para hacer piezas para aviones.