¿Por qué Britain’s Got Talent ya no se emite en 2025? Emitiéndose temprano

El popular show de talentos de ITV que comenzó en 2007 verá a los jueces Simon Cowell, Amanda Holden, la cantante Alesha Dixon y el ex juez de Strictly Come Dancing Bruno Tonioli regresar también.

La pareja de televisión Ant McPartlin y Declan Donnelly también regresarán para presentar la serie de 2025, con la estrella de las redes sociales y músico KSI uniéndose al panel como juez invitado.

Pero ¿quién ganará y podrá mostrar su talento a la nación este año? El campeón de la serie recibe £250,000 en premios y la oportunidad de actuar en el Royal Variety Performance.

Primera Audición: ¡KSI queda impresionado por el mago de 8 años!

Teddy Magic sorprende a los jueces de #BGT cuando hace que @SimonCowell y @KSI participen en su acto hechizante con resultados hilarantes: https://t.co/QIQbEh6unO pic.twitter.com/u0T2BfHTYf

— BGT (@BGT) 21 de febrero de 2025

Ganadores anteriores exitosos incluyen a Susan Boyle, Paul Potts y Diversity.

En 2024, Sydney Christmas fue coronada como ganadora. Ganó el voto del público con su actuación de Somewhere Over the Rainbow en la final.

¿Por qué dura más Britain’s Got Talent este año? El show de ITV se transmitirá antes



Sin embargo, este año los espectadores de ITV podrían haber notado que BGT está en la televisión un poco antes de lo habitual.

Por primera vez en su historia, el programa de talentos se transmitirá en febrero en lugar de abril con episodios semanales durante cuatro meses.

¿Cuánto es el patrimonio neto de Ant y Dec cada uno?



Este gran cambio convierte a la serie de 2025 en la más larga en la historia del programa, según The Sun.

Otro cambio este año también verá que las semifinales en vivo se transmitan semanalmente en lugar de nocturnamente durante una semana como se había hecho anteriormente.

Lily Wilson, la editora de comisiones de entretenimiento en ITV, explicó recientemente la decisión detrás de BGT transmitiéndose más temprano en el año.

Ella dijo a The Sun: “Queremos llegar a esa audiencia familiar. Comenzar en febrero significa que podemos crear emoción durante un período más largo mientras hacemos que las semifinales en vivo sean un evento mucho más grande”.

Lectura recomendada:

¿Cuándo está Britain’s Got Talent en la televisión esta noche?



BGT volverá el sábado a las 7pm hasta las 8.25pm en ITV1, ITVX y STV.

El resumen de Radio Times dice: “Ant y Dec presentan la búsqueda de talentos en todo el país, que ve una amplia variedad de actos, desde comediantes hasta contorsionistas, cantantes hasta jugadores de cucharas, compitiendo por la oportunidad de ganar un premio en efectivo de £250,000 y un codiciado lugar en el Royal Variety Performance.

“Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon y Bruno Tonioli regresan al panel de jueces con el juez invitado especial KSI”.